Всероссийский марафон открытий «Точек роста»

Автор: Редактор 25.09.2020

Коми примет участие во Всероссийском марафоне открытий центров «Точка роста», который 29 сентября проведет министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В телемосте примут участие губернаторы, педагоги и ученики восьми регионов страны, представляющих разные федеральные округа.

Как сообщает региональный минобраз, в рамках нацпроекта «Образование» в сентябре этого года по всей России открылся 2951 центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Из них 42 – в Республике Коми. Всего с 2019 года в 81 субъекте России в школах сельских территорий и малых городов было создано 5000 таких центров. В них школьники на самом современном оборудовании изучают предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также занимаются в различных кружках. В рамках марафона педагоги «Точек роста» проведут короткие онлайн-уроки по этим предметам.

В «Точках роста» ученики работают на новых современных компьютерах, 3D-принтерах, управляют квадрокоптерами, осваивают шлемы виртуальной реальности, учатся играть в шахматы, создают собственный медиапродукт.

Благодаря «Точкам роста» школьники смогли провести свои каникулы интересно даже в условиях пандемии: на базе этих центров работали онлайн-лагеря, онлайн-кружки, удаленно проходили шахматные турниры. В 2019-2020 годах более 1 600 000 детей получили возможность осваивать общеобразовательные и дополнительные программы на новом оборудовании. Для работы в «Точках роста» уже более 20 тысяч учителей страны прошли курсы повышения квалификации.

Галина ГАЕВА

Фото vlast.io

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