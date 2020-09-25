Галина Габушева – снова министр национальной политики

Галина Габушева вновь назначена министром национальной политики Республики Коми. Соответствующее распоряжение глава региона подписал 23 сентября, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Напомним, ранее Галина Габушева была освобождена от министерской должности в связи с избранием депутатом Госсовета РК по итогам состоявшихся выборов. Поскольку она отказалась от депутатского мандата, глава Коми Владимир Уйба предложил ей возобновить работу в формируемом им составе правительства республики.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru