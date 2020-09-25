Социальная транспортная карта для льготников

С 1 октября проезд для льготных категорий граждан в городском общественном транспорте в Сыктывкаре и Ухте будет осуществляться по социальным транспортным картам. Процесс замены стартовал 22 июня.

Для льготников принципиально ничего не меняется: абонемент на месяц стоит, как и прежде, 400 рублей, заверили в пресс-службе АО «Комиавтотранс» и ООО «САТП №1». Пополненная карта дает право совершать неограниченное число поездок на городских маршрутах. Главное преимущество, что теперь не нужно стоять ежемесячно в очередях, покупая бумажный проездной. Пополнить баланс можно через экосистему Сбербанка (онлайн, в банкомате, в офисе, также доступен автоплатеж).

Лина ПЕРОВА