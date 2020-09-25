Седьмой созыв приступил к работе

Депутаты Госсовета Коми провели первое заседание в новом составе

24 сентября – во второй день первого заседания первой сессии Госсовета Коми VII созыва депутаты определились с тем, кто будет занимать места председателя, его заместителей, кто будет возглавлять четыре комитета и комиссию по ЖКХ, кто станет сенатором от регионального парламента. А также назначили мировых судей и проголосовали по вопросу утверждения величины прожиточного минимума пенсионера в республике.

Напомним, на два дня первое заседание разделили из-за большого количества организационных и кадровых вопросов, к тому же на первый день была назначена инаугурация нового главы Коми. 23 сентября депутаты определились с составом комиссии по регламенту и депутатской этике и вновь назначили руководить ею Владимира Жарикова, обозначили предварительные составы комитетов и приняли решение о сложении депутатских полномочий с Галины Габушевой по ее собственному заявлению.

Галина Габушева, фактически и не побывшая депутатом (на утренней части заседания ее не было, позже она пришла на церемонию присяги главы Коми), отказавшись от мандата, вновь стала министром национальной политики Коми – в тот же день Владимир Уйба подписал соответствующее распоряжение. Вечером 23 сентября ставший вакантным мандат на основании решения политсовета регионального отделения «Единой России» передали другому кандидату из выборного списка – Сергею Усачеву, уже бывшему депутатом Госсовета в прошлом созыве.

Наутро Сергей Усачев пришел в Госсовет Коми, где соратники по «Единой России» тут же выдвинули его кандидатуру на пост спикера регионального парламента. Руководитель фракции Сергей Артеев, поясняя это решение, охарактеризовал кандидата на пост как профессионального юриста, грамотного управленца. Фракция КПРФ в свою очередь выдвинула на эту должность Олега Михайлова. В результате пост достался Сергею Усачеву: на кнопку «за» нажали 23 депутата из 28 присутствовавших. При таком раскладе голосовать за Олега Михайлова уже не стали.

Далее парламентарии выбрали вице-спикеров. Первым заместителем председателя при 22 голосах «за» стал другой представитель «Единой России» – Александр Макаренко, также имеющий депутатский опыт. Остальными зампредами выбрали тоже единороссов и парламентариев со стажем – Сергея Артеева, Валентину Жиделеву и Владимира Косова (у последнего, напомним, нынешний созыв уже пятый). Также на эти посты предлагали Олега Михайлова и Геннадия Мошегова (ЛДПР), но каждому из кандидатов от ЕР досталось от 21 до 24 голосов, так что реальных шансов у представителей других партий здесь не было.

А вот когда выбирали председателя комиссии по ЖКХ, явную поддержку коллег (20 голосов «за») получила Татьяна Саладина, единственная представительница «Справедливой России» в парламенте, возглавлявшая эту комиссию в прошлом созыве. В состав комиссии вошли Степан Чураков, Владимир Косов, Владимир Жариков, Евгени Бейков (все из фракции «Единой России»).

После заседания, общаясь с журналистами, Татьяна Саладина пояснила, что работа возглавляемой ею комиссии будет весьма активной, как и раньше, поскольку 90 процентов обращений, которые приходят в Госсовет, касаются вопросов ЖКХ.

– Работы – непочатый край. Сейчас мы поднимем вопрос подготовки к зиме, важно проконтролировать, как вся инфраструктура ЖКХ готова к этому периоду. Нужно не допустить никаких чрезвычайных ситуаций, чтобы люди пережили зиму в тепле, – пояснила Татьяна Саладина.

Как и прежде, комиссия будет заниматься вопросами качества услуг, предоставляемых управляющими компаниями, капремонта многоквартирных домов, мониторить реализацию программы сноса аварийных домов и расселения их жильцов.

Представители «Единой России» стали также руководителями четырех комитетов Госсовета Коми.

Комитет по законодательству и местному самоуправлению возглавил Андрей Климушев. На этот пост выдвигали представителя КПРФ Николая Братенкова, но он заявил о самоотводе. Зато на первом заседании комитета парламентарий оказался самым активным – задавал вопросы и высказывал предложения, касающиеся установления прожиточного минимума для пенсионеров, отвечать на которые со знанием дела взялся депутат Илья Семяшкин, экс-министр труда, занятости и социальной защиты Коми. Также в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению вошли Владимир Косов, Яна Вокуева, Владимир Жариков и Татьяна Саладина.

На должность председателя комитета по бюджету, налогам и экономической политике выбрали Степана Чуракова. В состав комитета вошли Илья Богданов, Александр Гайворонский, Руслан Магомедов, Александр Макаренко, Геннадий Мошегов и Евгени Бейков.

Экс-председателю Госсовета Коми Надежде Дорофеевой в этом созыве коллеги доверили руководить комитетом по социальной политике, в который включены депутаты Сергей Гагаузов, Дмитрий Шатохин, Валентина Жиделева, Екатерина Дьячкова, Наталия Зиновьева.

Председателем комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии вполне ожидаемо выбрали Александра Попова – за его плечами 15 лет в должности руководителя Росприроднадзора по Коми. Также в комитете Вячеслав Завальнев, Сергей Артеев, Виктор Бетехтин, Евгения Лясковская, Олег Михайлов и Андрей Мельник. В предварительном списке была также и Елена Шумилова, но ей коллеги в итоге доверили быть сенатором – представлять Госсовет Коми на уровне Российской Федерации. Елена Шумилова, для которой выдвижение стало большой неожиданностью, поблагодарила парламентариев за доверие, лаконично добавив: «Будем работать». Ее мандат будет передан следующему кандидату в партийном списке «Единой России».

Состав комитетов еще может заметно измениться, если кто-то из депутатов решит, что ему целесообразнее работать по другому направлению. Списки от 23 сентября к утру 24-го уже стали иными. Комитетами, например, поменялись Сергей Гагаузов и Андрей Климушев (еще до того, как его избрали председателем комитета по законодательству).

Также 24 сентября утвердили состав президиума Госсовета. В него по традиции вошли председатель, его заместители и руководители комитетов. Поступило предложение расширить президиум, включив в него и руководителей фракций, но эту идею решили обсудить на следующем заседании.

Еще одно решение, принятое депутатами, – о назначении руководителя аппарата Госсовета, им вновь стал Александр Патрушев, за него единодушно проголосовали все депутаты, находившиеся в тот момент на заседании.

Кстати, первые заседания комитетов, состоявшиеся в перерыве между голосованием по вопросам повестки дня, не обошлись без дискуссий по вопросу об увеличении прожиточного минимума пенсионеров на 2021 год. Увеличение должно составить 4 процента, в деньгах это 467 рублей. В целом же прожиточный минимум для пенсионеров в Коми в следующем году должен составить 12 001 рубль. Устанавливается он исходя из размера потребительской корзины для каждого региона индивидуально. Если доходы пенсионера ниже этого минимума, то для него устанавливается доплата.

Часть депутатов сочла, что прожиточный минимум для пенсионеров должен быть выше, поэтому решение вопроса нужно отложить. Илья Семяшкин прокомментировал, что откладывать не стоит, поскольку вопрос срочный – нужно поскорее предоставить в федеральный центр данные по требующимся доплатам, это необходимо для распределения средств на следующий год. К тому же денежное выражение потребительской корзины, от которого зависит прожиточный минимум, рассчитывается Росстатом, это федеральные полномочия, и изменения регион здесь внести не может, только высказать свою позицию. Законопроект приняли большинством голосов.

Другие рабочие вопросы, касающиеся назначения мировых судей, дискуссий у депутатов не вызвали.

По окончании заседания спикер Сергей Усачев пообщался с журналистами, высказав мнение о новом составе Госсовета Коми, который он назвал «взвешенным, активным и работоспособным», отметив, что в нем осталось достаточно опытных депутатов прошлых созывов и в то же время немало новых лиц.

– Сегодня мы завершили формирование органов Госсовета для дальнейшего принятия важных и нужных для республики решений. На следующей сессии уже будем обсуждать вопросы, касающееся правового регулирования жизни в Республике Коми, и все это будет направлено на то, чтобы улучшить жизнь наших избирателей. Сделать все, чтобы принятие в ближайшем будущем бюджета позволило выполнить все социальные обязательства, сделать так, чтобы наши граждане были удовлетворены принятыми Госсоветом решениями, – заявил Сергей Усачев.

Вице-спикер Валентина Жиделева сочла новый состав интересным, разноплановым – впервые представлено шесть партий, уже сформировано пять фракций, которые на первое место в своей работе ставят благополучие жителей Коми. А для нее самой в приоритете, как и прежде, будет сфера образования.

Владимир Косов на правах депутата-«старожила» заявил, что грядущие пять лет пролетят незаметно, потому что работы предстоит много, и очень сложной. В частности, непростой будет работа над бюджетом, поскольку ситуация с коронавирусом ударила по экономике Коми, сократились налоговые отчисления. Так что депутатам придется принимать неординарные решения, но от социальных программ, конечно, отказываться нельзя.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru