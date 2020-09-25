Ольга Епифанова и Елена Шумилова наделены полномочиями сенаторов

Представлять Коми в Совете Федерации будут Ольга Епифанова и Елена Шумилова. Полномочиями от исполнительного органа власти республики наделена зампред Госдумы РФ Ольга Епифанова, от законодательного органа власти – избранная депутатом Госсовета РК Елена Шумилова.

Напомним, в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти – на срок полномочий соответствующего органа.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, предложение руководителя региона Владимира Уйба стать представителем республики в Совете Федерации Ольге Епифановой поступило в ходе рабочей встречи, которая состоялась 23 сентября. После того как было дано согласие, глава подписал соответствующий указ.

– Спасибо большое за доверие, Владимир Викторович. Почту за честь принять Ваше предложение, – поблагодарила Ольга Епифанова.

– Уверен, что ваш опыт, знания и авторитет принесут пользу республике и ее жителям, – отметил Владимир Уйба.

Кандидатуру Елены Шумиловой на пост сенатора поддержали депутаты Госсовета Коми на первом пленарном заседании 24 сентября.

Елена Шумилова – известный в республике журналист, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта, неоднократный победитель всероссийского конкурса ОНФ «Правда и справедливость», с 2018 года работает пиар-директором компании «Лузалес», на выборах в Госсовет выдвигалась по единому избирательному округу от партии «Единая Россия» и одержала победу в борьбе за депутатский мандат.

На заседании Госсовета Елена Шумилова заявила, что ее выдвижение в качестве сенатора стало для нее полной неожиданностью. Выдвигаясь в Госсовет, она планировала и дальше продолжать работать в «Лузалесе». Она призналась, что приятно удивлена, и поблагодарила коллег за доверие.

В этот же день глава Коми провел рабочую встречу с Еленой Шумиловой.

– Депутаты Государственного Совета Республики Коми поддержали вашу кандидатуру для работы в Совете Федерации. Впереди большая и непростая работа. Жители республики будут связывать очень много надежд и ожиданий с вашей работой на высоком ответственном посту, – отметил глава Коми.

– Я постараюсь оправдать доверие и максимально выложиться на этой работе во благо республики и наших жителей, – заверила руководителя региона Елена Шумилова.

Лина ПЕРОВА

Фото spravedlivo.ru и vk.com