«Ухту» наказали за открытый футбол

19-20 сентября мини-футбольная команда «Ухта» провела очередные поединки в чемпионате российской суперлиги. В гостевых играх против «Тюмени» ухтинцы потерпели два поражения, в том числе с разгромным счетом в первой встрече. Футболист «Ухты» Евгений Мишарин назвал фиаско с неприлично крупным счетом наказанием за попытку сыграть в открытый футбол.

В первом матче ухтинцы оказывали сопротивление соперникам лишь в первом тайме, а во втором игровом отрезке игроки клуба из Коми «поплыли», пропустив все летящие в ворота мячи. В итоге матч завершился со счетом 8:1 в пользу хозяев площадки. Во второй игре «Ухта» стала играть строже в обороне и даже сумела сыграть вничью, правда, лишь локально: первый тайм завершился со счетом 2:2. Во второй половине матча тюменцы забили три безответных мяча, одержав в итоге победу со счетом 5:2.

Капитан ухтинской команды Евгений Мишарин на послематчевой пресс-конференции отметил, что во втором матче команда полностью поменяла рисунок игры:

– Стали действовать больше от обороны. Вчера попытались сыграть в открытый футбол, и нас за это наказали. «Тюмень» опытнее все-таки. У нас же много молодых и необкатанных футболистов. Сейчас у них хороший шанс проявить себя и заявить о себе. Именно в таких командах, как «Ухта», где доверяют молодым ребятам, рождаются звездочки российского мини-футбола.

После двух туров в чемпионате страны у «Ухты» четыре поражения подряд и последнее место в турнирной таблице.

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы МФК «Тюмень»