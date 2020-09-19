По стопам нефтяников намерены идти ученики «Роснефть-классов»

Несмотря на опасения родителей и учителей, учебный год для детворы начался вполне традиционно – за школьными партами, а не у мониторов компьютеров на дистанционных уроках. Правда, и без новшеств не обошлось.

К примеру, традиционная церемония посвящения в ученики «Роснефть-класса» для десятиклассников усинской третьей школы прошла в онлайн-режиме. С началом нового важного жизненного этапа, который откроет дверь к успешной карьере, 28 учащихся в видеообращении поздравили генеральный директор «РН – Северная нефть» Владимир Шульга и директор школы Наталья Акулова. Напутствие получилось очень теплым и трогательным, а значимости момента прибавили вполне традиционные свидетельства о зачислении в «Роснефть-класс», которые для десятиклассников стали сродни путевке в большое будущее.

Команду 11 «А» «Роснефть-класса» ждал сюрприз в виде полностью обновленной учебной аудитории: хорошая мебель, современное техническое оснащение, дизайн в корпоративном стиле «Роснефти». Сотрудники предприятия и школы, трудившиеся над оформлением кабинета, изрядно постарались, чтобы школьники получали знания в идеальной обстановке.

Впереди у ребят год напряженной работы, который будет насыщен не только уроками, зачетами, семинарами и конференциями, но и увлекательной профориентационной деятельностью, встречами с интересными людьми, профессионалами, которые поделятся своим опытом и помогут сделать молодежи правильный выбор своего будущего.

По словам классного руководителя 11 «Роснефть-класса» школы поселка Искателей Ольги Гвоздевой, в ее классе большинство ребят с профессией определились. Некоторые намерены связать свою жизнь с нефтяной отраслью, другие видят себя в смежных областях. И во многом такая осознанность – результат активной профориентационной работы, которая велась со школьниками сотрудниками «РН – Северная нефть» и профессиональными тренерами.

Мирослав Богомолов поделился, что планирует учиться на архитектора. «Роснефть-класс» ему в этом очень помогает, поскольку программа рассчитана на углубленное изучение физико-математических предметов и точных наук. Говорит, что хочет спроектировать свой дом и большой спортивный стадион.

Для Каролины Вылка обучение в «Роснефть-классе» было мечтой детства.

Профильные «Роснефть-классы» – первая ступень корпоративной системы непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие» и первый шаг к успешной карьере в нефтяной отрасли. Проект по довузовской подготовке учащихся реализуется НК «Роснефть» во всех регионах присутствия Компании. Проект нацелен на формирование кадрового резерва из числа перспективной молодежи.

Обучение в «Роснефть-классах» дает школьникам возможность получить качественное образование, поступить в профильные вузы страны, а после – трудоустроиться в одно из дочерних предприятий «Роснефти».

– Когда училась в начальной школе и увидела ребят из профильного класса, загорелась желанием оказаться на их месте, – признается старшеклассница.

Ну что же, мечта девушки сбылась. А вот Владимир Ардеев уже даже успел свои планы поменять. Раньше думал о другой специальности, а теперь желает работать с общественностью, заниматься социологическими исследованиями.

– Тренеры «Роснефти» проводили для нас различные профориентационные тренинги и семинары, помогали разобраться, к чему есть способности, рассказывали о профессиях и вузах, где их можно приобрести. Это оказалось очень полезно! Нефтяная отрасль настолько многообразна, что в ней найти применение своим способностям могут представители самых разных специальностей – знатоки IT-технологий и связисты, разработчики месторождений и экономисты, юристы и пиарщики, социологи и психологи… Уникальная сфера!

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»