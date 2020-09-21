Класс будущих полицейских 

В Воркуте появился полицейский кадетский класс. На его открытие в заполярный город приехал глава МВД Коми Андрей Сицский, сообщает «Моя Воркута».

Полицейский кадетский класс открыли в школе №39 имени Г.А. Чернова. Это событие стало первым в рамках недавно подписанного региональными МВД и министерством образования соглашения о взаимодействии при создании полицейских кадетских классов в общеобразовательных организациях республики. Новый класс получил имя милиционера патрульно-постовой службы УВД Воркуты Александра Ромашова, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

19 ноября 1996 года Александр Ромашов дежурил в составе группы. Вечером, возвращаясь с ужина, он встретил двух мужчин, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, что является административным правонарушением. В ответ на просьбу милиционера показать документы нарушители напали на него, избивали ногами, руками и бутылкой. Затем каждый из них выстрелил в лицо милиционеру из газового пистолета. Ромашов скончался в больнице. Суд приговорил преступников к 10 и 12 годам лишения свободы. В этом году Александру Ромашову исполнилось бы 45 лет.

Министр внутренних дел Коми Андрей Сицский поздравил новоиспеченных кадетов-полицейских 5 «А» класса и передал свидетельство о присвоении почетного наименования руководству образовательной организации.

– Вы первый класс в республике, который получает свидетельство о присвоении почетного наименования полицейского кадетского класса. Вы четко должны понимать, что, став кадетами, должны быть самыми лучшими, самыми опрятными, примером для подражания для всей школы. В добрый путь в полицейском кадетском классе имени сержанта милиции Ромашова Александра Валерьевича, – напутствовал ребят руководитель МВД Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото gazetamv.ru