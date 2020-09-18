В Ухте появится производство высококачественной извести

Избранный главой Республики Коми Владимир Уйба провел рабочую встречу с руководством ООО «Ухтинский завод строительных материалов». Компания реализует инвестиционный проект по организации выпуска извести качества ИФ-0, соответствующей высоким международным требованиям. На встрече рассмотрены вопросы реализации проекта и поддержки, которую может оказать инвестору правительство РК, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Инвестпроект по созданию производства высококачественной извести реализуется на базе Бельгопского месторождения. Это наиболее крупное и изученное на Тимане месторождение известняков, относящихся к сирачойской свите позднего девона, сформировавшихся около 380 миллионов лет назад. Его разведка началась в 1937 году. Карбонатные породы разрабатывались с 1963 года как бут, щебень и известняковая мука.

В состав Бельгопского месторождения входят четыре участка известняков – Бельгоп-1, Бельгоп-2, Бельгоп-3, Бельгоп-4. Качество известняков на всех участках высокое и отвечает маркам щебня 400-600 с преобладанием 600. ООО «УЗСМ» уже использует известняки месторождения Бельгоп-1 и специализируется на производстве негашеной, гашеной и гидравлической извести. В планах – освоить другие участки, тем самым увеличить объем выпуска продукции, улучшить и стабилизировать её качество, сократить себестоимость.

Качество выпускаемой извести будет соответствовать требованиям стандарта извести ИФ-0, востребованной потребителями металлургической и химической отраслей и на сегодняшний день не производимой в Российской Федерации.

13 мая 2020 года подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Коми и ООО «УЗСМ», направленное на реализацию данного инвестпроекта. Он рассчитан на несколько лет и разбит на пять основных этапов. Первый предполагает реконструкцию участка по производству извести, строительство одной двухшахтной печи для обжига извести типа F2S, производительностью 350 – 400 т/сут. с системой сжигания природного газа. Финальный этап – строительство завода по производству цемента сухим способом мощностью один миллион тонн/г.

Реализация проекта позволит создать до 1200 рабочих мест.

– Проект имеет экономическую и социальную значимость для Ухты и Республики Коми в целом, – дал оценку и.о. главы Республики Коми Владимир Уйба. – Республика нуждается в таких инновационных проектах, обеспечивающих рост промышленного производства. Реализация этого проекта позволит наладить выпуск конкурентоспособной продукции, востребованной не только в республике и в стране, но идущей на экспорт.

Лина Перова

Фото rkomi.ru