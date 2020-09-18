Антракт окончен, занавес открыт

Театры Коми открывают творческий сезон

После долгого вынужденного антракта – полгода карантина, самоизоляции и дистанционной работы – республиканские театры и филармония возобновляют работу и открывают в сентябре творческий сезон. О том, что ждет зрителей в новом сезоне и какие творческие проекты готовятся к столетнему юбилею Коми, руководители заведений культуры рассказали журналистам на прошедшей 16 сентября в фойе Академического драмтеатра имени Савина масштабной пресс-конференции.

Гастрольный марафон

Открывая встречу, министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов отметил, что наш регион стал одним из первых в стране, где была возобновлена театральная деятельность.

– В преддверии юбилея Коми творческие коллективы республики отправятся на масштабные гастроли по стране, – сообщил министр. – В гастрольном марафоне будут участвовать Государственный театр оперы и балета, Академический театр драмы имени Савина, Коми республиканская филармония, Национальный музыкально-драматический театр и один коллектив из Воркуты – Государственный театр кукол Коми.

В гастрольной афише пяти коллективов значатся более тридцати российских регионов – от Калининграда до Ханты-Мансийска и от Мурманска до Махачкалы. 27 сентября в Йошкар-Оле на Международном фестивале «Майатул» Коми Национальный музыкально-драматический театр представит музыкальный спектакль «Шуйгун» («Левша») по сказу Николая Лескова.

Как рассказал Сергей Емельянов, театральный марафон продлится ровно год и завершится следующей осенью. В конце мая 2021 года в Москве пройдут Дни Коми. Артисты будут выступать в Большом театре, в «Новой опере», в Академическом театре имении Маяковского, концертном зале имени Чайковского и в «Театре у Никитинских ворот».

– Нашим артистам предоставят лучшие сцены российской столицы, – отметил Сергей Емельянов. – После Москвы Дни Коми пройдут в Санкт-Петербурге. И тоже на лучших сценах северной столицы.

В свою очередь наши театралы увидят выступления известных российских театров. В частности, уже на следующей неделе на сцене драмтеатра имени Савина зрители увидят «Демагога» Александринского театра. В ноябре ожидается приезд театра «Сатирикон».

– А в следующем году пройдут Дни Вахтанговского театра в Коми, – добавил Сергей Емельянов. – Артисты покажут спектакли, а также проведут мастер-классы, семинары для коллег и студентов. Возможно, Дни Вахтанговского театра пройдут не только в Сыктывкаре, но и других городах республики.

Еще одна новость – определена дата проведения в Сыктывкаре четвертого Северного культурного форума. В следующем году он пройдет 26-27 февраля.

– Мы решили провести его зимой, – сообщил Сергей Емельянов. – Патронаж над нашим форумом взял Санкт-Петербургский международный культурный форум. Одна из главных тем форума – культурный код человека Севера. Мы поговорим об этом на пленарном заседании с ведущими мировыми экспертами. Половина из них – представители зарубежных северных стран.

Программа форума будет включать спектакли, концерты, выставки, лекции, а также секции для работы специалистов.

От «Левши» до «Идиота»

Национальный музыкально-драматический театр Коми начал сезон еще в конце лета – 29 августа состоялась премьера «Квартирника». Вечер романсов и стихов о любви прошел в малом зале.

Худрук театра Светлана Горчакова напомнила, что коллектив начал сезон без собственной сцены, поэтому спектакли будут идти на других площадках Сыктывкара. Так, 18 сентября на сцене Коми республиканской филармонии прошла премьера комедии «Баба гожöм» («Бабье лето»). Этим спектаклем театр открыл Фестиваль национальной драматургии «Ас кывъя театр», приуроченный к 70-летнему юбилею коми драматурга Алексея Попова. Фестиваль пройдет с 18 сентября по 31 октября. В программе фестиваля комедии юбиляра «Баба гожöм», «Гöтрась, пиö, гöтрась» («Женись, сынок, женись»), «Кимöститчысьяс» («Шутники»), «Зэв тешкодь морт» («Очень странный человек»), «Лэбалысь гöсьт» («Летающий гость») и «Ставсьыс мыжаыс Париж» («Во всем виноват Париж»). В течение октября планируются выезды по районам республики с этими спектаклями. Помимо комедий Алексея Попова, в рамках фестиваля состоятся показы пьес Николая Щукина «Дачникъяс» («Дачники»), Сергея Журавлева «Кабаре «Сыктывса кань» («Кабаре «Сысольский кот»), юмористической постановки «Пуксы да ваксьы!» («Сядь и смейся!»).

– На днях мы поедем в Йошкар-Олу, а в октябре – на второй фестиваль национальных театров «Федерация» в Грозный, – рассказала Светлана Горчакова. – В Марий Эл и в Чечне театр покажет комедию «Шуйгун».

В новом сезоне театр готовит премьеры: театрализованное представление «Теш тыш» («Битва юмора») и лирическую комедию «Эзысь шабдi» («Серебро льна») в постановке Светланы Горчаковой, сказку Николая Щукина «Зарни сюра кöр» («Златорогий олень») в постановке Семена Горчакова.

– Также в планах на этот сезон – поставить спектакль «Настасья Филипповна» по мотивам романа «Идиот», – сообщила журналистам Светлана Горчакова. – Его мы подготовим к двухсотлетию Федора Достоевского.

Весна продолжилась осенью

Государственный театр оперы и балета Республики Коми закрыли на карантин в самом разгаре масштабного ХХХ фестиваля «Сыктывкарса тулыс» («Сыктывкарская весна»), и часть «весенних» постановок впервые перенесли на осень.

– Фестиваль будет продолжен, – заверил журналистов главный режиссер театра оперы и балета Илья Можайский. – Зрители билеты не сдали, и эти билеты будут действительны сейчас.

Уже 22 сентября театр открывает 63-й сезон – премьера балета «Золушка» продолжит фестиваль Сыктывкарса тулыс».

– Наш театр, несмотря на карантин, не прекратил контакты со зрителями и перешел на онлайн-трансляции спектаклей и концертов, – рассказал Илья Можайский. – За три карантинных месяца до выхода труппы в отпуск наш видеоконтент в онлайн пространстве собрал более одного миллиона двухсот тысяч просмотров. На созданном на Youtube канале театра и сегодня ведутся онлайн-трансляции концертов и спектаклей, просветительские проекты. В частности, рассказы о спектаклях композитора Михаила Герцмана.

Главный режиссер посетовал, что артисты полгода не могли репетировать в театре, и им пришлось заниматься дома.

В сентябре зрителей ожидает концерт Дениса Мацуева в сопровождении симфонического оркестра театра. В этом сезоне пройдет балетный фестиваль «Зарни джыджъяс», гастроли по России, Республике Коми, премьеры и новые проекты.

Ожившая сказка Коми

В 81-м концертном сезоне Коми республиканская филармония представит не только новые программы, но и все премьерные постановки, которые зрители так и не увидели в прошлом, юбилейном сезоне из-за досрочного закрытия в связи с эпидемией коронавируса. Об этом журналистам сообщил художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца «Асъя кыа» Дмитрий Бушуев.

2 октября состоится открытие сезона филармонии. 6 ноября на сцене филармонии будет представлена театрализованная программа «Священная война. Великая Победа», посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Программа состоит из пяти эпизодов и проведет зрителей от начала войны – от Брестской крепости – до победы.

– Главным событием следующего года для всех нас станет 100-летие Республики Коми, – отметил Дмитрий Бушуев. – В начале марта 2021 года в филармонии пройдет грандиозная премьера – театрализованное шоу «Ожившая сказка Коми» государственного ансамбля «Асъя кыа» и национальной студии при ансамбле. Единый сюжет соединит главные источники народного творчества республики, ее природу, сказания, легенды и традиции. Шоу будет состоять из четырех частей, в основе каждой – разные времена года и части природы. В программе найдут отражение и традиционные коми праздники – Иван лун, Усть-Цилемская Красная горка, праздник охотников в Еремеево. Специально для шоу будет расширена сцена филармонии за счет выдвижения в зрительный зал, а все его пространство объединит единое художественное решение при помощи 3D мэппинга. Это аудиовизуальная проекция на физические объекты. Режиссер-постановщик шоу Георгий Новиков приглашен из Москвы.

В новом сезоне Коми республиканская филармония отметит сразу несколько юбилеев. А середина нового сезона будет ознаменована серией событий, приуроченных к 80-летию Коми республиканской филармонии. 25 ноября оркестр «Асъя кыа» представит обновленную концертную программу «Любимые мелодии кино». 9 января пройдет совместный концерт эстрадно-джазового ансамбля филармонии, ансамбля инструментальной музыки «Вдохновения» и солистки Анеш Джанелидзе.

В этом сезоне филармония пересмотрит подход к формированию репертуарной афиши на новогодние каникулы. Теперь в афише появится сразу несколько названий и жанров. Вниманию юных зрителей будет представлена премьера – литературно-музыкальная постановка с элементами шоу песочной анимации «Морозко». Программа продолжит филармонический цикл «Сказки с оркестром» и прозвучит в сопровождении оркестра госансамбля «Асъя кыа».

В новом сезоне у «Асъя кыа» запланирован большой гастрольный график. 4 октября ансамбль даст концерт в Калининграде в рамках Дней культуры Республики Коми в регионах России. Планируются гастроли коллектива в Краснодаре, Майкопе, Нальчике, Грозном и в Махачкале. В следующем году также запланированы выступления в Ижевске, Воткинске и Кудымкаре.

«Гроза» и «Берега»

Академический театр драмы имени Виктора Савина откроет 91-й творческий сезон театр премьерой спектакля «Гроза» по пьесе Александра Островского.

– На эту постановку в Сыктывкар был приглашен режиссер Сергей Федотов, – рассказал директор драмтеатра Михаил Матвеев. – Спектакль поставлен к 90-летию театра имени Виктора Савина и к 100-летию Республики Коми.

23 и 24 октября состоится премьера спектакля «Берега» по пьесе Любови Терентьевой, посвященного подвигу Героя Советского Союза Николая Оплеснина и 75-летию Великой Победы. Режиссером спектакля, который зрители должны были увидеть еще в мае, стал Борис Лагода.

До конца года на сцене театра имени В. Савина планируется еще несколько премьер, в том числе постановка «Визит старой дамы» по пьесе Фридриха Дюрренматта к юбилею народной артистки РК Валентины Дорофеевой и спектакль на коми языке.

24 и 25 сентября состоятся «Большие гастроли» Национального драматического театра России (Александринского театра) – сыктывкарские зрители увидят спектакль «Демагог» по пьесе Кирилла Фокина. В ноябре драмтеатр примет на своей сцене московский театр «Сатирикон». В это время сыктывкарская труппа отправится на большие гастроли по России и покажет спектакли в Пскове, Великом Новгороде, Чудово и Махачкале.

«Игроки» от молодежного театра

В прошлом году правительством Коми было принято решение о создании нового театра для юных зрителей, подростков и молодежи. Пока у Молодежного театра нет своего помещения, все спектакли и проекты реализуются на базе драмтеатра имени Виктора Савина. О постановках Молодежного театра рассказал директор обоих театров Михаил Матвеев.

20 сентября на сцене драмтеатра состоится церемония открытия Молодежного театра, и зрители увидят премьеру спектакля «Игроки» по пьесе Николая Гоголя. Режиссером спектакля стал Хуго Эрикссен. «Игроки» – это первый проект Молодежного театра, реализованный под патронажем Национального драматического театра России (Александринский театр, Санкт-Петербург). На октябрь запланированы премьерные показы спектакля «СКТВКР», до конца года состоится премьера «Игра в фанты» по пьесе Николая Коляды в постановке актера и режиссера драмтеатра Дениса Рассыхаева.

Артур АРТЕЕВ

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