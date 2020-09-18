В Печоре появится «Петропавловская крепость»

В Печоре благоустраивают сквер перед зданием железнодорожного вокзала, а также строят новые игровые и спортивные площадки. Работы должны завершить до конца года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сквер у вокзала обустроят новыми пешеходными дорожками, светильниками и скамейками. Также там появится арт-объекты «Я дома» и «Железнодорожная карта». Проектом предусмотрена и полная замена зеленых насаждений. Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». На улице Социалистическая до конца октября «вырастет» игровой комплекс «Сказка», а на площади Энергетиков появится спорткомлекс и два игровых комплекса, один из которых носит название «Петропавловская крепость». Это стало возможным благодаря реализации на территории МО ГО «Печора» проекта «Народная инициатива». Непосредственными участниками проекта стали жители города, которые сначала предлагали места для установки игровых и спортивных комплексов в социальных сетях.

Кроме того, большой спорткомплекс с уличными тренажерами и снарядом «Воркаут» установят на территории Спортивной школы олимпийского резерва города Печоры за счет республиканского гранта. Еще три детские площадки будут установлены администрациями поселений в деревне Даниловка, поселках Красный Яг и Кедровый Шор также за счет республиканского гранта.

Ярослав СЕВРУК

Фото pechoraonline.ru