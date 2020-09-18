Миллионерша не спасла деньги от аферистов

В производстве следователей полиции Сыктывкара находится уголовное дело по факту мошенничества на сумму свыше 2,4 миллиона рублей. Жертвой мошенников стала 73-летняя сыктывкарская миллионерша.

Пресс-служба МВД по РК пояснила, что в полиции женщина рассказала, как лишилась своих накоплений. 31 августа на ее сотовый телефон поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник назвался сотрудником банка Павлом Андреевичем и проинформировал, что зафиксированы подозрительные попытки снять деньги с банковской карты пенсионерки, так обычно действуют мошенники. Мужчина пояснил, что работает в отделе банка, который занимается борьбой с такими посягательствами. «Банкир» стал настаивать на том, что необходимо защитить все деньги от аферистов, предложил перевести средства на закрытый, якобы надежно защищенный, счет. Владелица денег поверила «доброжелателю».

Пенсионерка направилась в банк, сняла со своего накопительного счета 900 тысяч рублей, положила на свою же карту и осуществила денежный перевод. Вечером того же дня Павел Андреевич вновь вышел на связь с сыктывкаркой и убедил, что она должна установить на свой компьютер программу удаленного доступа. Но тут «банкиру» не повезло: женщина просто не смогла выполнить установку. В этот день злоумышленники более тридцати раз звонили потерпевшей с различных телефонных номеров, постоянно держали ее на связи, пугали возможной потерей денег.

Утром 1 сентября пенсионерке опять позвонили «работники банка». В этот раз ее попросили озвучить коды, которые поступят в смс. По словам звонивших, это требовалось для защиты денежных средств. Женщина выполнила просьбу, после чего с ее карты были списаны небольшие суммы. Во время очередного телефонного разговора сыктывкарка еще раз продиктовала информацию из полученной смс и сама, не подозревая об этом, подтвердила свое согласие на денежные переводы.

Далее заявительницу убедили сходить в банк и сделать перевод на закрытый счет, созданный якобы специально для нее. Женщина обналичила 290 тысяч рублей и осуществила операцию. После ей указали на необходимость подтвердить платеж кодом из смс. Эти манипуляции стоили потери еще 330 тысяч рублей.

При следующем разговоре злоумышленники уверенно заявили о том, что у пенсионерки есть карты других банков и попросили назвать их реквизиты, чтобы «защитить» накопления и в этих финансовых учреждениях. Женщина послушно сообщила нужную мошенникам информацию.

2 сентября по указке незнакомцев пенсионерка направилась в банк, где имела еще один счет. Она сняла 550 тысяч рублей, перевела их себе на карту, а затем через терминал провела две транзакции на суммы по 250 тысяч рублей.

На следующий день сыктывкарка пошла в другой банк, обналичила 800 тысяч рублей и тремя переводами положила деньги на счета, которые ей диктовали злоумышленники. Аферисты предупредили собеседницу, что ни в коем случае нельзя рассказывать о цели перевода сотрудникам банка, потому что они тоже мошенники, и наверняка попытаются присвоить средства.

Поэтому, когда сотрудники одного из банков поинтересовались, зачем клиентка снимает такую крупную сумму, женщина рассказала заранее подготовленную «легенду»: якобы средства нужны, чтобы купить квартиру сыну.

4 сентября пенсионерка перечислила последние 112 тысяч рублей. В ходе длительных бесед «сотрудники банка» убедили женщину, что через некоторое время назовут номер счета, где якобы хранятся сбережения. Но более злоумышленники не выходили на связь. Спустя несколько дней, обдумав произошедшее, женщина обратилась в полицию.

Как подчеркнули в пресс-службе МВД, заявительница знала о распространенных видах мошенничеств, но все равно поверила злоумышленникам.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото toptver.ru