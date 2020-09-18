Поджигатель попросил прощения у ухтинцев

В Ухте полицейские установили личность злоумышленника, который в ночь на 15 сентября совершил поджог в детском парке по улице Пушкина. Деревянный дом на площадке «Лесная сказка» сгорел полностью и восстановлению не подлежит. По факту вандализма возбуждено уголовное дело.

Преступление вызвало в Ухте огромный общественный резонанс, поскольку городской детский парк облагораживали всем миром: проект «Лесная сказка» возведен в парке на общественных началах. Все деревянные объекты сделали мастера-волонтеры, а помощь в предоставлении сырья оказали местные предприниматели. Обновленный парк открылся только 6 сентября.

Поскольку в парке установлены видеокамеры, полиции была предоставлена запись с предполагаемыми преступниками. Один из них задержан и признался в совершении преступления. Выяснилось, что ранее не судимый 21-летний ухтинец, находясь в парке в состоянии алкогольного опьянения, поджег деревянный домик из хулиганских побуждений.

Ухтинец признал свою вину и принес публичные извинения жителям города за совершенное деяние. Видеозапись покаянной речи поджигателя распространила пресс-служба МВД по РК. Молодой человек заверил горожан, что осознал свою вину, раскаивается в содеянном и готов внести посильный вклад в восстановление уничтоженного объекта.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото vk.com