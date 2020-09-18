Стройка особой важности

И.о. главы Коми Владимир Уйба проинспектировал ход строительства детского сада на 270 мест в селе Выльгорт Сыктывдинского района.

Строительство двухэтажного кирпичного здания ведется в рамках исполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.

Как сообщает пресс-служба главы региона, объект включен в адресную инвестиционную программу Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Сметная стоимость – более 253 миллионов рублей. Это средства федерального, республиканского и местного бюджетов.

Строительно-монтажные работы выполняет ООО «Альфа-Строй». К строительству подрядчик приступил в четвертом квартале 2019 года. В соответствии с договором объект должен быть сдан до конца года. Сейчас работы ведутся с отставанием от графика.

Конструкция здания готова на 90 процентов, внешние сети – на 30 процентов, внутренние – на 15 процентов. В конце сентября поступит модульная газовая котельная. На объекте работает 44 человека.

И.о. главы Коми Владимир Уйба поручил минстрою республики и администрации Сыктывдинского района держать объект на особом контроле. Подрядной организации необходимо увеличить количество работников на стройплощадке и ускорить темпы работ.

Лина Перова

Фото rkomi.ru