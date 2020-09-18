Победный номер «Правды»

Общественники обсудили возможности использования репринтного издания в патриотической работе

Как эффективно использовать репринтный номер газеты «Правда» в работе по патриотическому воспитанию? Этот вопрос обсуждали участники специального совещания в Общественной палате Коми.

Модератор мероприятия – председатель Коми республиканского совета ветеранов Людмила Жукова напомнила, что совещание проводится в рамках поручения президента РФ по итогам встречи с общественными организациями, которая состоялась в марте этого года в Крыму. Тогда Общественной палате России было дано поручение с целью дальнейшего распространения издать репринтный номер газеты «Правда» от 10 мая 1945 года, посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне. Номер напечатан как историческое свидетельство триумфа Красной Армии и подвига многонационального советского народа. В Коми пришли две тысячи копий «Правды».

– Мы собрались, чтобы обсудить, как эффективно использовать эту газету в нашей республике, – обозначила задачу совещания Людмила Жукова. – Общественная палата РК и многие общественные организации проводят большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, по сохранению истории и памяти о Великой Отечественной войне. Силами общественников проведен форум «Растить патриота и гражданина». Но в связи с тем, что в подаче истории было допущено много фальсификаций и ошибок, в августе этого года мы провели круглый стол по работе над этими ошибками. Предложения круглого стола были обобщены и направлены в Общественную палату РФ, отраслевые министерства и главам муниципалитетам. Я лично как бывший учитель сразу бы сделала так: собрала всех классных руководителей и предложила в каждом классе ознакомить с этим номером. И не только учеников, но и родителей.

Член ОП РК Юрий Беляцкий согласился, что просвещать юношество в плане знания своей истории необходимо, однако молодое поколение уже совсем не воспринимает печатные издания. Придется возобновлять форму работы с прессой:

– Газета принесла бы пользу школьным факультативам, если бы ее было много. Надо не останавливаться на одном экземпляре, а создать базу для факультативного изучения событий того времени. Вот я как человек, выросший в атмосфере памяти о тех годах, много читавший о войне, сразу хочу отметить: в этом номере фотографии маршалов, половину из которых мы даже не знали, потому что потом пошло искажение истории. Часть генералитета потом почему-то убрали из истории. И тут уже не скажешь, что это уловки Запада, желающего исказить нашу историю. Это свои же зачем-то стерли их имена из памяти народа. Как вариант, предлагаю: взять любого преданного забвению маршала и сделать отдельную газету о нем, осветить все его операции и подвиги, вклад в ход войны.

Общественники сошлись во мнении о том, что репринтный номер «Правды» – прекрасный материал для изучения, и важно научить детей работать с газетной информацией. К тому же уроки истории не заканчиваются школой. Этот номер прекрасно передает дух времени: в нем есть и фотографии, и документы, и лирические стихи.

В ходе обсуждения позвучало предложение привлекать к работе с номером общественные организации, которые занимаются патриотической работой. Для проведения занятий в эту газету можно сделать вкладыши о наших земляках типа боевых листков. Эти боевые листки с информацией, взятой в архивах музеев, издавать периодически, а потом собрать в книгу о героях нашей республики.

– У нас в музее есть комната тайн и легенд. Она у посетителей очень популярна, – рассказал директор музея Сыктывдинского района Владимир Муравьев. – Мы там выкладываем газеты разных периодов. С Союзом женщин РК мы реализовали прекрасный проект «Женское лицо Победы»: разработали планшеты с историей и фотографиями отдельных женщин, и это стало передвижной выставкой, которую мы представляем в учебных заведениях. Можно подобную выставку организовать и с героями нашей республики.

Общественники предложили также это издание отправить в библиотеки и выставочные залы, а также школьные музеи, поскольку один такой экземпляр может стать началом целого пласта мероприятий. Ко Дню героев Отечества 9 декабря можно целый ряд мероприятий провести с этим номером. Предлагалось также проводить Уроки мужества в каждом классе, чтобы ребята могли не только изучать этот номер, но и приносить на урок фотографии своих родственников – участников войны. Эти фотографии и истории потом пополнят фонд акции «Стена памяти» по сбору 170 тысяч участников ВОВ из Коми. Пока собрано только 5 тысяч историй и фотографий.

Отвечая на вопрос журналистов, в каком формате подавать подрастающему поколению материал о личности Сталина, Людмила Жукова ответила:

– В 1953 году я училась в первом классе и помню, когда умер Сталин, мы все плакали. Я знала от родителей, что при нем к праздникам всегда было понижение цен на товары, была реальная забота о людях. Сейчас об этом не говорится, поэтому хотелось бы услышать, что дети знают о Сталине.

Галина ГАЕВА

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