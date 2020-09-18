В Коми  вновь смягчили ограничения

С 17 сентября возобновлены плановая госпитализация, работа кабинетов и отделений реабилитации, проведение профилактических осмотров и диспансеризация всех категорий граждан, в том числе в рамках выездной работы медицинских организаций. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.

Ранее оказание этих видов медицинской помощи было приостановлено в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Коми, с отменой указанных ограничений медицинские организации в регионе могут оказывать все виды медицинской помощи в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при обязательном соблюдении установленных законодательством требований.

Кроме того, в соответствии с указом с 17 сентября работа в организациях с круглосуточным пребыванием детей, подведомственных министерству здравоохранения и министерству образования, науки и молодежной политики региона, осуществляется в повседневном режиме с обеспечением соблюдения установленных законодательством требований.

Школы в Коми начали закрываться на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Согласно требованиям Роспотребнадзора, школы и классы закрываются на карантин из-за гриппа и ОРВИ при 25 процентах заболевших, что наблюдается сейчас в образовательных учреждениях в Сысольском и Прилузском районах. По данным министра образования, науки и молодежной политики республики Натальи Якимовой, на карантин закрыты три школы и 54 класса.

При выявлении случаев заболевания COVID-19 решение о введении карантина принимается отдельно в каждом конкретном случае. Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, закрыты на карантин санаторная школа-интернат в Воркуте, одиннадцать классов общеобразовательных школ и один детский сад.

По состоянию на 18 сентября в Коми лабораторно подтверждены 7359 случаев инфицирования COVID-19, за день добавилось 67 новых случаев. Выздоровели 6314 человек, болезнь в активной фазе переносят 949 пациентов. С начала пандемии скончались 96 инфицированных.

Людмила ВЛАСОВА

Фото cheb-gb1.med.cap.ru