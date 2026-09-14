В России усиливают меры по финансовой безопасности молодежи

Росфинмониторинг совместно с АНО «Национальные приоритеты» запустили всероссийскую информационную кампанию «Стопдроп».

Цель проекта — защитить граждан, в первую очередь молодежь, от вовлечения в дропперство — продажу банковских карт для транзита преступных средств.

По данным Росфинмониторинга, в 2025 году через счета лиц с признаками дропов ежемесячно проходило около 4,4 млрд рублей. За год в незаконные схемы было вовлечено более 800 тысяч россиян, при этом 50–70% из них — люди младше 25 лет. Исследование НАФИ показало, что половина молодежи не знает термина «дропперство», хотя 70% регулярно получают предложения такого «быстрого заработка».

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что передача банковских карт часто воспринимается как безобидная подработка, однако за этой иллюзией всегда скрывается криминал — от мошенничества до финансирования терроризма.

«Наша общая задача — оградить молодежь от преступных схем. Важно не просто предупредить о серьезных правовых последствиях дропперства, но и сформировать у подрастающего поколения устойчивый иммунитет к любым сомнительным предложениям», — подчеркнул глава ведомства.

В рамках кампании запущен портал стопдроп.рф и серия профилактических роликов. Эта инициатива дополнит системную работу по финансовой безопасности, включающую профильную Международную олимпиаду и молодежное движение на базе платформы «Содружество».

Иллюстрация АНО «Национальные приоритеты».