ФОМС перечислил доступные по ОМС операции при ожирении

В фонде сообщили, что к ним относятся продольная резекция желудка, гастрошунтирование и другие лапароскопические процедуры.

При тяжелом ожирении по ОМС возможно получить такие виды помощи, как продольная резекция желудка, гастрошунтирование и другие лапароскопические операции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.

«С 2026 года бариатрические операции при тяжелом ожирении стали доступнее — ряд вмешательств включен в ОМС. Теперь застрахованные могут бесплатно получить такие виды помощи, как продольная резекция желудка, гастрошунтирование и другие лапароскопические операции», — говорится в сообщении.

В Фонде пояснили, что помощь ориентирована на пациентов с индексом массы тела более 50 кг/м и серьезными сопутствующими заболеваниями, в числе которых — апноэ сна, дыхательная недостаточность, тяжелые формы артроза и сахарный диабет второго типа.

Как отметили в ФОМС, на 2026 год в рамках территориальных программ ОМС запланировано свыше 1800 квот на проведение таких операций, дополнительно выделено еще 800 квот в федеральных медицинских организациях, в том числе для пациентов с сахарным диабетом второго типа.

Фото: Антон Вергун/ ТАСС