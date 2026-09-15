В сыктывкарском Штабе общественной поддержки «Команда Республики Коми» обсудили практические шаги к финансовому благополучию

Лекцию о том, как достичь финансового успеха и грамотно защищать свои сбережения от мошенников, провела финансовый консультант, эксперт проекта ПроФит Ассоциации развития финансовой грамотности и член Общественного совета Минфина республики Ирина Автухова.

К мероприятию присоединились жители не только столицы республики, но и других муниципалитетов: для них была организована онлайн-трансляция.

Встреча прошла в формате живого диалога. Участники не просто слушали теорию, но и задавали вопросы о личных сбережениях, кредитах и инвестициях.

Эксперт подчеркнула, что управление личным бюджетом — это базовый навык для современного человека, помогающий уверенно смотреть в будущее.

В ходе лекции были комплексно рассмотрены ключевые аспекты материального благополучия. Особое внимание уделили защите накоплений от инфляции с помощью инвестирования. Отдельный блок посвятили правилам финансовой безопасности.

Напомним, Штаб общественной поддержки «Команда Республики Коми» создан по инициативе Главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна для прямого диалога власти с жителями.