Аналитики узнали, какие меры помогут закрепиться молодым медикам в профессии

По данным исследования профсоюза работников здравоохранения РФ, почти 80% респондентов отметили повышение заработной платы.

Студенты медицинских вузов и ссузов, а также работающие специалисты считают, что молодым медикам в профессии помогут закрепиться повышение зарплаты, обеспечение жильем и снижение нагрузки. Это следует из промежуточных результатов исследования профсоюза работников здравоохранения РФ, которые есть в распоряжении ТАСС.

«79,6% всех участников исследования называют повышение заработной платы среди факторов, способных способствовать закреплению молодых специалистов в здравоохранении. 34,9% отмечают обеспечение жильем или компенсацию аренды, 29% — снижение нагрузки», — говорится в исследовании.

На вопрос о причинах выбора медицины 56,3% назвали желание помогать людям, 44,3% — интерес к медицине и науке. Возможность достойного заработка при выборе профессии отметили только 8%. После начала профессионального пути меняется не отношение к смыслу профессии, а требования к условиям, которые позволяют работать в ней долго, отмечается в исследовании.

В опросе приняли участие 29 тыс. человек.

Фото: Елена Афонина/ ТАСС