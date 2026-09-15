От обращения – к закону

Круглые столы «Команды Республики Коми» превращают запросы жителей в конкретные инициативы

Штабы общественной поддержки «Команда Республики Коми», созданные по инициативе главы региона Ростислава Гольдштейна, за короткое время стали не просто очередной площадкой для обсуждения, а рабочим механизмом для решения проблем. На их базе, включая выездные форматы, прошел целый цикл круглых столов, которые в том числе провел заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми, Станислав Кочев. География – от Сыктывкара, Ухты и Усинска до Воркуты, Печоры, Инты и Ижмы. Участники – власти, бизнес, НКО, волонтеры, ветераны СВО, культработники, педагоги, многодетные семьи, представители ТОС и молодежных организаций.

Системность этой работы подтверждается не числом встреч, а сквозной логикой: каждая тема завершается конкретными предложениями, которые передаются на экспертизу. Станислав Кочев выступил инициатором создания тем для круглых столов по ключевым направлениям: поддержка волонтерства, трудоустройство участников СВО, культурная и досуговая среда, комфортная инфраструктура и поддержка семей.

Вице-спикер Госсовета Коми так оценивает смысл этой работы:

– Ростислав Эрнстович создал по-настоящему рабочий инструмент. Штабы общественной поддержки – это живой диалог: люди говорят о том, что болит, а власть – слушает и действует вместе с ними. Первые же круглые столы подняли острые социальные темы, которые касаются каждого жителя республики: занятость, культура, тепло в домах, поддержка семьи, судьбы наших ветеранов.

Каждая инициатива, которая прозвучала в обсуждениях, не уйдет в стол. Все предложения пройдут экспертизу в Государственном Совете и профильных министерствах. Те, что находятся в нашей компетенции, будут включены в региональные программы и получат финансирование. Остальные – направлены в федеральные органы власти с нашей поддержкой и обоснованием. Это и есть настоящее взаимодействие власти и общества – когда голос жителя не теряется, а становится частью решения.

Одним из предметов обсуждений стала поддержка волонтерства. Круглые столы на эту тему прошли в 20 муниципальных образованиях. Дискутировали о бюрократических барьерах, налоговых рисках при компенсации расходов добровольцев, отсутствии материально-технического обеспечения. На федеральный уровень предложены изменения в статью 165 ТК РФ, поправки в Налоговый кодекс об освобождении от НДФЛ подтвержденных компенсаций расходов добровольцев и закрепление обязательного страхования жизни и здоровья волонтеров. На региональном – муниципальные «банки оборудования» с возможностью бесплатной аренды добровольцами, «Пушкинская карта волонтера», льготные абонементы, дополнительные баллы при поступлении, единые регламенты допуска на объекты соцсферы и культуры.

Не менее важный вопрос – трудоустройство участников специальной военной операции. Модераторами круглого стола на эту тему выступили сенатор Российской Федерации Екатерина Грибкова и Станислав Кочев. Главный акцент – переход от «социальной опеки» к признанию уникальных компетенций ветеранов на рынке труда: стресс-менеджмента, лидерства и другие. Предложены законодательные инициативы, касающиеся приоритетного трудоустройства в компаниях с госучастием, защиты от необоснованного увольнения, принятия классификатора перевода военно-учетных специальностей в гражданские профессии. Для Коми предложены статус «Социальное предприятие» при доле ветеранов СВО среди работников не менее 10%, субсидии работодателям до шести МРОТ за трудоустройство инвалида СВО, квоты до 10% для крупных предприятий (от 250 человек), приоритетное право ветеранских ИП и ООО на муниципальные контракты, институт «бизнес-штурманов» для помощи в формировании бизнес-идей ветеранами СВО и внедрение советников по патриотическому воспитанию в школах из числа ветеранов.

Еще одна «болевая» точка – культурная и досуговая среда как основа качества жизни на Севере. Модераторами соответствующей встречи выступили Станислав Кочев и зампред Правительства РК Сергей Емельянов. Речь шла о территориальном неравенстве, кадровом дефиците на селе, износе сельских клубов и транспортной недоступности. Среди инициатив – инвентаризация неиспользуемых помещений под многофункциональные досуговые пространства, программа «Культурный автобус», единый проектный офис при Минкультуры для помощи с грантами, стандарт «Северный дом культуры» (модульные быстровозводимые здания), запуск цифровой платформы «Культура Коми». На федеральный уровень предложено инициировать подпрограмму «Культура Арктики и Севера» с повышенным коэффициентом софинансирования, обеспечить широкополосный интернет в сельских учреждениях культуры до 2028 года, упростить отчетность по грантам для сельских НКО и расширить программу «Земский работник культуры» с выплатой до двух миллионов рублей.

В рамках круглых столов обсудили и создание городской и сельской инфраструктуры для комфортной жизни. Встречу модерировали – и.о. министра строительства и ЖКХ РК Анастасия Пихней и Станислав Кочев. Обсуждали синергию государственных нацпроектов, инициативного бюджетирования и активности ТОС. Предложения: создать рабочие группы по инвентаризации дворов с учетом мнения жителей и консультационные центры для оформления ТОСами заявок на гранты, организовать выездные «школы» для активистов отдаленных районов, инициировать статус «Социальный партнер» для бизнеса, софинансирующего проекты. На федеральный уровень решено продвигать включение сельских клубов и уличного освещения в нацпроект «Формирование комфортной городской среды», а также создать подпрограмму развития инфраструктуры сельских поселений в Арктике с софинансированием до 95%.

В рамках штабов общественной поддержки в селе Ижма прошел выездной круглый стол «Семья Севера: традиции ижемцев как фундамент демографического будущего». Ижемский район исторически показывает высокую рождаемость, и задача – масштабировать этот опыт. Предложено направить маткапитал и льготные кредиты на нужды традиционного хозяйства, распространить «Арктическую ипотеку» и «Арктический гектар» на всю территорию Коми, возродить институт общественных «Семейных советов», развивать интернет, транспортную доступность и досуг для молодых специалистов, вернувшихся в сёла.

Круглые столы в рамках штабов общественной поддержки уже стали началом конкретной законодательной и управленческой работы. А значит это не разовая акция, а постоянно действующий канал диалога. Ведь итогом становятся не протоколы ради протоколов, а прослеживается маршрутизация идей: от проблемы, поднятой жителями, – к экспертизе, законопроекту, региональной программе или федеральной инициативе.

Важность такого формата подчеркивают сами участники. Сенатор РФ Екатерина Грибкова уверена:

– Штабы общественной поддержки нужны, чтобы люди могли сказать свое мнение, свои предложения. Чтобы там проходили личные приемы – руководства республики, местного самоуправления. Обмен мнениями между населением и властью нужен, чтобы вырабатывать совместные дальнейшие решения.

Катерина ЯСИНА

Фото Ивана МЫСОВА