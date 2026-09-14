В МВД рассказали, как не стать пособником преступников, сделав «безобидное фото»

Нельзя снимать что-либо по просьбе незнакомцев, отправлять фото, видео и координаты, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Мошенники используют схемы обмана россиян для получения фото и координат объектов для подготовки диверсий. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, важно придерживаться простых правил, чтобы не попасть на уловку аферистов и не стать пособником преступников.

«Просто сфоткал» и оказался… пособником преступников. Казалось бы, обычный кадр: мост, вокзал, вышка связи. Но именно такие фото нужны зарубежным кураторам для подготовки диверсий», — написала она в «Максе«.

Волк пояснила, как действуют мошенники. Они пишут в мессенджере и под различными предлогами налаживают контакт со своей жертвой, а потом предлагают щедро оплачиваемую «легальную» подработку. Например: поснимать для туристического проекта. При этом просят держать все в секрете, а также прислать селфи и координаты объектов с фотографий.

«Дальше схема становится опаснее: общение перерастает в шантаж и угрозы, принуждают соглашаться на рискованные задания. Но развязка одна — «фотограф» предстает перед судом за пособничество преступлению, а вербовщики ищут новую жертву», — отметила представитель ведомства.

По ее словам, чтобы обезопасить себя от подобных схем, важно запомнить: «Не снимай по просьбе незнакомцев, не отправляй фото, видео и координаты, а также не выкладывай такие кадры в сеть», — сказала Волк. Если просьба неизвестного поступила ребенку, нужно рассказать о случившемся взрослым. При поступлении предложений или угроз — сразу звонить 102.

«Помни: то, что выглядит как игра, может стоить тебе свободы», — подытожила представитель ведомства.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС