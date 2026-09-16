Молодёжь Коми будет реализовывать собственные проекты при прямой поддержке Госсовета республики

Автор: Республика 16.09.2026

Вице-спикер Станислав Кочев обсудил с Молодежным парламентом Коми планы работы.

В госсовете Коми состоялось заседание Молодежного парламента VII созыва. Заместитель председателя Госсовета, Герой России Станислав Кочев встретился с молодыми парламентариями, чтобы обсудить, как будет выстроена дальнейшая работа и какие направления сегодня наиболее важны.

«Уверен, что активная молодежь — это большой ресурс для развития республики. Важно, чтобы ребята получали реальную возможность влиять на изменения в регионе», — отметил Станислав Кочев.

Отдельное внимание на встрече уделили взаимодействию Молодежного парламента с комитетами Государственного Совета. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Коми Сергей Артеев подчеркнул важность прямого диалога между молодыми парламентариями и профильными комитетами для совместной работы над актуальными вопросами. По его словам, у комитетов двух парламентов много общих направлений, и одним из механизмов может стать прямое сотрудничество председателей комитетов.

«Правильно было бы, чтобы председатели комитетов Молодежного парламента взаимодействовали с председателями соответствующих комитетов Госсовета. Это не означает, что все остальные исключены из процесса. Если что-то непонятно — пишите, звоните. Но функциональное обсуждение и подготовка рабочих вопросов через горизонтальное взаимодействие комитетов было бы абсолютно правильным», — заявил Сергей Артеев.

В повестке Молодежного парламента на ближайший период — поддержка добровольчества, развитие молодёжных инициатив, экологические проекты, вопросы благоустройства и предпринимательства. На заседании также обсудили проект «Карточка волонтера», который позволит добровольцам получать привилегии и скидки, и акцию «Добро в село».

«Впереди у Молодежного парламента много задач. Будем поддерживать эту работу и помогать молодым парламентариям реализовывать свои идеи», — подчеркнул Станислав Кочев.

Молодежный парламент Республики Коми является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при Государственном Совете республики. В состав VII созыва вошли 27 депутатов, представляющих 19 муниципалитетов. Председателем парламента единогласно избран ухтинец Илья Злобин.

Источник: Государственный Совет Республики Коми, аккаунт Кочева С.

 

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