Территория знаний и навыков

В Сыктывкаре открылся новый центр для развития молодежи

Многофункциональный центр для детей и молодежи открылся в столице Коми 10 сентября. Центр оснащен по последнему слову техники и создан для помощи во всестороннем развитии подрастающего поколения. Заниматься в нем будут около 700 детей. В церемонии открытия принял участие и.о. главы региона Владимир Уйба. Небольшую экскурсию по зданию на улице Катаева, 39 для него провел директор республиканского центра детей и молодежи Александр Просужих. На открытии побывал и журналист «Республики».

Перед посещением нового центра для молодежи Владимир Уйба заглянул и в расположенный на первом этаже того же здания второй корпус специальной коррекционной школы №40, распахнувший двери первого сентября. Он был открыт благодаря федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование». Врио главы пообщался с педагогами и директором школы, а также осмотрел современные классы, специализированные кабинеты логопеда, психолога, дефектолога, а также медицинский кабинет и столовую, рассчитанную на 60 посадочных мест. Владимир Уйба высоко оценил новый корпус школы, в котором будут учиться дети начального звена. Корпус рассчитан на 50 учащихся.

Затем руководитель региона поднялся на второй этаж, где все уже было готово к торжественному открытию многофункционального центра. Директор учреждения Александр Просужих радушно встретил большого гостя, рассказав вкратце о том, какие задачи стоят перед учебным заведением. Центр объединил в себе целый ряд функций и направлен на оказание услуг по дополнительному образованию. Здесь с детьми будут вести патриотическую и профориентационную работу, ребята будут получать полноценную подготовку в направлении туризма, физкультуры и спорта, а также центр станет организатором отдыха и оздоровления детей республики. Республиканский центр детей и молодежи существовал и ранее, как подчеркнул Александр Просужих, скоро ему исполнится уже 70 лет, но все отделения находились в разных помещениях, а теперь они объединены в одном современном комплексе, куда также вошел и дом Юнармии.

После этого Александр Просужих и Владимир Уйба перерезали ленточку и отправились на экскурсию по центру. Первым кабинетом, в который они вошли, стал кабинет спортивного ориентирования. Там директор подробно рассказал о деятельности в этом направлении, в том числе и о многочисленных достижениях воспитанников центра. Спортивным ориентированием занимаются учащиеся в возрастном диапазоне от шести до 23 лет, педагоги центра подготовили уже более 50 мастеров спорта. В качестве живого примера достижений в классе присутствовала Алина Игнатова, которая уже дважды участвовала в первенстве Европы среди юниоров по спортивному ориентированию. В составе сборной России она становилась не только призером, но и победителем этих соревнований. Позже – уже на третьем этаже – в спортзале, оборудованном скалодромом, Алина и другие мастера продемонстрировали Владимиру Уйба свое мастерство уже в «полный рост».

В кабинете краеведения и туризма экскурсанты познакомились с педагогом Станиславом Новиковым. Недавно он вернулся с детьми из похода на Кольский полуостров, откуда вместе с воспитанниками привез столько военных артефактов, что удалось собрать целую экспозицию.

– С нашего учреждения в Коми начался детский туризм, – рассказал Станислав Новиков Владимиру Уйба. – У нас более трехсот учащихся и более двухсот детей имеют спортивные разряды. В годы мы проводим около 15 мероприятий республиканского уровня по туристско-спортивной направленности, а также огромное количество туристских сборов и всевозможных слетов. Дети ездят не только по республики, но и за ее пределы.

– Это все вы собрали? – уточнил врио главы насчет экспозиции военных артефактов.

– Да, мы недавно вернулись из экспедиции, и мне сейчас хочется плакать, – признался педагог. – Я еще это не пережил. Мы прошли с детками из отряда «Туристята» по Кольскому полуострову, были на местах обороны хребта Мустатунтури. Это все на нас настолько неизгладимое впечатление произвело. У нас в наше время детей, можно сказать, украли, но там с них вся шелуха слетает, там я увидел, простите, это не национализм, русских детей.

В кабинете краеведения, который стилизован под старинную деревянную школу, Владимиру Уйба предложили собрать небольшой паззл. Это была карта Коми, которую надо было восстановить, соединяя все районы и муниципалитеты. Сказав «пошли с Воркуты», врио главы стал вдумчиво решать головоломку и, хотя рядом лежала небольшая подсказка в виде бумажной карты региона, решение задачи давалось непросто.

– Пазлы не сходятся, не встают, – развел руками напряженный Владимир Уйба. – Прилузье и Койгородок почему-то не стыкуются.

Впрочем, позже выяснилось, что на столе просто не доставало некоторых районов, в том числе Сысольского, который граничит с Прилузским и Койгородским.

Владимир Уйба побывал еще во многих кабинетах, в том числе поучаствовал и в военной викторине, и в конкурсе по ориентированию. После экскурсии он высоко оценил возможности нового центра:

– Я сам в молодости занимался спортивным ориентированием, но теперь все совсем по-другому, все в цифре сейчас, да и в принципе сам подход направлен на то, чтобы делать не просто чемпионов, а настоящих людей. Это чувствуется в отношении педагогов, в отношении специалистов, людей, которые относятся к детям с любовью, посвящают им свою жизнь. Это здорово, ведь так дети видят, к чему надо стремиться.

Ярослав СЕВРУК

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