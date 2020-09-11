Лизинг для «Нетканки»

Предприятие «Комитекс» планирует модернизировать производство

8 сентября и.о. главы Коми Владимир Уйба вместе с прибывшим в Сыктывкар статс-секретарем – заместителем министра промышленности и торговли России Виктором Евтуховым побывали на предприятии «Комитекс» – одном из ведущих в стране производителем нетканых материалов, полиэфирного и полипропиленового волокна. В ходе визита Виктор Евтухов созвонился с коллегами из минпрома России, чтобы решить стоящую перед предприятием проблему.

Гостей провели по цехам «Комитекса», рассказав и показав обо всех этапах производства. Предприятие, которое многие сыктывкарцы уже давно именуют просто «Нетканкой», производит продукцию из вторсырья – пластика, в первую очередь в дело идут разного рода бутылки с маркировкой PET или 1. Когда человек покупает, допустим, минеральную воду, а пластиковую тару из-под нее выбрасывает не в общий бак, а в контейнер для раздельного сбора, есть немалая вероятность, что однажды она вернется к нему в совсем другом облике.

Бутылки на «Комитексе» сначала перебирают, сортируют по цветам, потом пластик мелко рубят, моют, сушат, после чего он проходит кристаллизацию и превращается в нечто вроде бисера – мелкие плотные гранулы с металлическим блеском. Затем гранулы плавятся и экструзируются – их продавливают через специальные мелкие сита, превращая в тонкую лавсановую нить, которую затем обрабатывают специальными составами. Дальше полученный материал может идти на что угодно – из него, например, могут сделать ткань для одежды, снова превратить в тару для чего-либо. В списке продукции «Комитекса» полотна для швейной и обувной промышленности, упаковки, производства мебели, изготовления разного рода чехлов, напольные покрытия, линолеум и основа для него, нетканые материалы, которые используют в автомобильной промышленности, дорожном строительстве (геотекстиль), для утепления кровель, в медицине, в сельском хозяйстве и даже в полиграфии при изготовлении обложек. Всего предприятие производит более 50 видов продукции.

Понятно, что такое производство нужно регулярно модернизировать, налаживать выпуск новых, современных материалов. Сейчас перед предприятием стоит вопрос о приобретении в лизинг оборудования, не имеющего аналогов в России, его делают под заказ, и процесс этот не быстрый. Но есть информация, что условия господдержки по такой технике станут таковы, что уже к 1 марта нужно будет оформить акты приема-передачи. А до этого оборудование нужно еще смонтировать, провести пусконаладочные работы. Руководство предприятия попросило Виктора Евтухова уточнить этот момент – что нужно сделать, чтобы не остаться без субсидии на лизинг, если оговоренные сроки соблюсти физически невозможно. Заместитель министра тут же связался с коллегами в Москве, ситуацию взяли на контроль и по-обещали разобраться в проблеме.

– Замечательное предприятие, работает на отходах в рамках наших «зеленых», экологических программ, перерабатывает пластик. Это то, к чему мы сегодня идем, ради чего развиваем тему, связанную с отходами, – высказался Виктор Евтухов после визита на «Комитекс».

В этот же день Владимир Уйба и Виктор Евтухов побывали на производственной площадке лесопромышленного предприятия «Лузалес», провели совещание по вопросам реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в Коми.

– Мы очень конструктивно отработали, несмотря на то, что потратили на это всего несколько часов. Решили по ходу несколько вопросов, которые не являлись напрямую предметом сегодняшнего разговора. Перед «Комитексом» стояла дилемма, идти или не идти на лизинг, а это вопрос расширения производственной линейки. И сходу в телефонной консультации эта тема была разрешена, теперь предприятие точно идет на лизинг, он для них выгоден, понятен, – отметил Владимир Уйба.

Анна Потехина

Фото rkomi.ru