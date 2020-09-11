В Коми выберут лучшего директора школы

В шорт-лист республиканского конкурса «Лучший директор школы», организованного Министерством образования, науки и молодежной политики при поддержке Коми республиканского института развития образования, вошли директора семи учреждений региона. Они набрали наибольшие баллы в заочном этапе.

Участниками конкурса стали Юнир Бикчурин (Кадетская школа Сосногорска), Елена Маточкина (воркутинская средняя школа №39 имени Чернова), Ирина Паринова (средняя школа №1 Усинска), Лидия Пасынкова (Технологический лицей Сыктывкара), Евгения Тутолмина (средняя школа №16 Ухты), Нина Уляшева (средняя школа имени Карманова села Усть-Нем), Наталья Хмарук (гимназия №6 Воркуты).

Как отметили в Минобразе Коми, соревнование выявит наиболее талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций республики, а также поможет передать инновационный опыт в области управления и повысить профессиональное мастерство участников.

В заочном туре проведены два конкурсных испытания: «Я – директор» в формате видеоролика-презентации и «Мои управленческие решения» – публицистическая статья о проблемах управления образовательной организацией. Очный и завершающий тур конкурса пройдет 29 и 30 сентября.

Участникам очного тура предстоит выполнить еще три испытания: «Формула успеха» – интерактивная демонстрация собственных элементов профессиональной деятельности, «Стратегическое решение» – командная работа с решением кейса и «Разговор с министром» в формате круглого стола.

В состав жюри вошли действующие директора образовательных организаций, представители организаций высшего образования, дополнительного профессионального образования, представители общественных организаций, НКО, родительской общественности, общественных ассоциаций и фондов, средств массовой информации и победители конкурса прошлых лет.

Лина Перова

Фото vk.com/komiedu