В Выльгорте обновили сквер

В селе Выльгорт Сыктывдинского района завершено обновление сквера по улице Северная благодаря национальному проекту, сообщила пресс-служба МинЖКХ Коми.

В райцентре обустроили дренажную систему, выполнили работы по укладке брусчатки. Финальная часть работ – установка новых арт-объектов, лавочек, урн, светильников и детской площадки.

Участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Сыктывдинском районе принимают три поселения муниципалитета: Выльгорт, Зеленец и Пажга.

Общая стоимость затрат на комплексное обновление района – 30,2 миллионов рублей, из них свыше 22 миллионов – средства республиканского бюджета.

Всего до конца года по нацпроекту на территории Сыктывдинского района будет благоустроено девять общественных территорий.

Лина Перова

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