В Сыктывкаре появится новая инфекционная больница

В столице Коми началось строительство нового здания на 100 коек для Республиканской инфекционной больницы. Руководство региона также подготовило проект медицинского центра диагностики и лечения вирусных заболеваний на 200 коек. Напомним, исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба обсудил строительство новых медицинских учреждений с президентом России Владимиром Путиным и попросил поддержку из федерального бюджета.

По информации пресс-службы Минздрава республики, строительство новой больницы будет проходить в два этапа. На первом этапе планируется построить на свободном земельном участке здание больницы, не прекращая работу действующего стационара. Рядом с действующим корпусом Республиканской инфекционной больницы уже вырыт котлован под новое здание.

Возведением здания больницы на 100 коек, пункта дезинфекции транспорта, контрольно-пропускных пунктов, газификационной станции, аварийного источника электроснабжения занимается ООО «ТехГазМонтаж», с которым подписан контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта. По контракту завершение строительно-монтажных работ намечено на февраль 2022 года, после чего новая инфекционная больница будет введена в эксплуатацию.

На строительство в 2020 году выделено 710 миллионов рублей, из них средства республиканского бюджета составят 424,6 миллиона рублей.

Одновременно рассматривается вопрос о строительстве в Сыктывкаре медицинского центра диагностики и лечения вирусных заболеваний. Стоимость строительства медицинского центра будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

О планах строительства такого медицинского учреждения на 200 коек с реанимационным, инфекционными блоками, блоками компьютерной томографии, лабораториями, операционными, общежитием на 540 мест руководитель региона Владимир Уйба 31 августа доложил Владимиру Путину и попросил поддержать проект.

Руководитель региона также попросил поддержки президента в вопросе строительства в республике нового перинатального центра, отвечающего всем современным требованиям. Владимир Путин поддержал предложения и пообещал по итогам встречи дать соответствующие поручения правительству России.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото пресс-службы Минздрава Коми