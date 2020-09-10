Миллиарды – в дело развития Коми

Компания «Лузалес» начала новый масштабный проект

На базе крупного лесопромышленного предприятия «Лузалес» в сыктывкарском Човью идет строительство завода, где будут производить фанерные плиты и МДФ. Вложения в это производство составят не менее 20 миллиардов рублей. 8 июля на площадке ООО «Лузалес» побывали и.о. главы Коми Владимир Уйба и статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, оценившие, как идет реализация инвестпроектов предприятия.

Четвертый на старте

Среди предприятий Коми, вкладывающих инвестиции в модернизацию, развитие своего производства, ООО «Лузалес» в числе неоспоримых лидеров. За последние десять лет первый крупный инвестпроект реализован полностью, работа по второму завершается этой осенью раньше заявленных сроков, в разгаре деятельность по третьему. Четвертый инвестиционный проект – в самом начале пути, официально он стартует в 2021 году, но на предприятии уверены, что и он будет успешно реализован к декабрю 2023 года.

На базе предприятия в Човью работа кипит уже три года, за это время площадка заметно преобразилась. Здесь построен и запущен лесопильный цех, сортировочная линия, сушилки. Здесь же появился новый пеллетный завод – утилизатор отходов лесопиления. Полностью готова первая очередь ТЭЦ на 14 мегаватт, на следующей неделе начинается строительство второй очереди с выработкой 18 мегаватт тепловой энергии и 4,2 мегаватта электрической. Привлекает внимание и новое офисное здание – стильное, экологичное, современной архитектуры. Его особенность в конструктиве – почти полностью возведено из строительных материалов, произведенных на собственных мощностях.

Вложения в весь комплекс лесопильного завода – современного, высокотехнологичного, выпускающего востребованную в России и за рубежом продукцию, претендующего на приставку «ЭКО» (отходы глубокой переработки будут превращаться в пеллеты, кора и отсев щепы станут сырьем для ТЭЦ), уже приближаются к пяти миллиардам рублей.

Новый проект предприятия еще более масштабный. Вложения в него составят 20 миллиардов рублей, ожидаемый объем налоговых отчислений – 15,4 миллиардов рублей. Завод будет выпускать 260 тысяч кубометров широкоформатной фанеры и МДФ в год. Запустят его в 2023 году, а выход на проектную мощность планируется в 2025-м. Сырье для производства плит будет свое – шпон, произведенный на площадке предприятия в Выльгорте. Материал для шпона – береза с собственных делянок, которая до сих пор для «Лузалеса» была балансовой древесиной, сейчас займет достойное место в сырьевой базе. В декабре прибудет оборудование для выпуска шпона, пусконаладка запланирована уже на начало 2021 года. До запуска полноформатного завода, шпон пойдет на продажу – на рынке он весьма востребован. Что касается фанеры, то и здесь, по словам коммерческого директора ООО «Лузалес» Руслана Семенюка, потенциальные покупатели уже есть, 95 процентов продукции, скорее всего, пойдет на экспорт.

– Сам по себе наш российский фанерный кряж пользуется большим спросом, в частности, его охотно закупает Финляндия. И то, что у нас в регионах появляется своя глубокая переработка березового кряжа, производство фанеры – это очень хорошо, потому что этот продукт также популярен на внешнем и внутреннем рынках. Здесь предприятие четко угадало со своей бизнес-стратегией. Они изучили рынок, четко видят свою нишу. Значит, инвестиции окупятся и будут приносить свою пользу и предприятию, и республике, – отметил Виктор Евтухов.

Дом по новым технологиям

Запуск лесопильного и фанерного заводов в Човью имеют и немалое социальное значение для региона – появятся новые рабочие места. Если сейчас в ООО «Лузалес» работает порядка двух тысяч человек, то через пять лет их число должно достичь четырех с половиной тысяч.

Что касается производств, уже запущенных предприятием и активно развивающихся, то, несомненно, социально важным является изготовление домостроительных конструкций. По словам Виктора Евтухова, сейчас в России определяются пилотные регионы, где, используя древесные материалы, будут решать проблемы ветхого и аварийного жилья, строительства новых садиков, школ, ФАПов. И Коми может принять участие в этом пилоте. В первую очередь речь идет о сельской местности и строительстве малоформатных объектов, но нужно учесть, что российские минпром и минстрой уже приняли нормативы, разрешающие строительство деревянных домов высотой до пяти этажей. А в разных странах, например, в Финляндии, Швеции, уже проводились эксперименты и были построены жилые здания куда большей этажности. Домостроительные конструкции из дерева, изготовленные по современным технологиям, по многим показателям практически не уступают кирпичу и бетону, а где-то даже их превосходят.

Владимир Уйба заявил, что Коми в партнерстве с компанией «Лузалес» может стать участником пилотного проекта. Тем более, что на предприятии уже фактически есть полный цикл производства – заготовка леса, его переработка, производство готовых домоконструкций. Здесь же, на базе предприятия можно будет смоделировать готовый типовой проект, производить конструкции для него, а потом привозить их в нужную местность и собирать на заранее приготовленном фундаменте.

– У таких зданий очень быстрая сборка, нормативный срок три-шесть месяцев, – пояснил и.о. главы Коми. – Производство материалов на основе древесины для строительства домов, школ и детских садов, амбулаторий, это и экологично, и экономично с точки зрения сохранения тепла. И при современных методах обработки уже огнестойкость та же, что и у бетона.

Так что у Коми, имеющей очень большой опыт деревянного домостроения, как частных, так и деревянных домов, есть все шансы вернуться к почти забытой традиции. Но уже в улучшенной версии – строить не из расчета, что дома простоят лет 30-40, лишь бы срочно решить жилищный вопрос, а потом их можно снести (пример с кварталами ветхих двухэтажек в Сыктывкаре, увы, показал, что нет ничего более постоянного, чем временное), а возводить надежные, современные, качественные и комфортные постройки, которые простоят многие десятилетия.

Ценные балансы

Также гости предприятия положительно отметили опыт обращения «Лузалеса» с отходами производства и планы по этому направлению – все должно идти в дело до последней щепочки. Кроме того в перспективе предприятие намерено забирать на переработку древесные отходы других лесопромышленных производств, которые не производят пеллеты, не используют опилки и кору в производственных целях, для производства тепла, например.

– Фанерный завод – это очень интересный проект по глубокой переработке лиственных пород того, что сегодня называют балансом, что идет, по сути, в отходы, – высказался Владимир Уйба. – Кроме того, стоит задуматься, что мы сейчас сжигаем в республике очень большое количество дров, но при этом у нас есть пеллетные производства. По качеству и по объему пеллет мы сегодня абсолютно готовы удовлетворить внутренний рынок. Задача правительства Коми – урегулировать вопросы дотаций для потребителей пеллет, чтобы ими активнее пользовались, тогда мы сможем еще расширить производство такого топлива.

Виктор Евтухов отметил, что сейчас производство пеллет весьма активно развивается в России, обсуждается вопрос перевода на топливные гранулы котельных на тех территориях, где нет газа.

– И пеллетное производство «Лузалеса», и плитное, которое намерено запустить предприятие – это такие «санитары леса», направления, которые очень важны в рамках реализации государственных экологических программ, национальных проектов. Поэтому мы полностью поддерживаем проекты, направленные на переработку отходов. Пеллеты мы включили в перечень продукции, перевозка которой на внутреннем рынке субсидируется, – отметил гость из Москвы.

Лесопитомник через два года

Также Руслан Семенюк рассказал о планах по строительству лесопитомника, где будут выращивать сеянцы для лесовосстановления. Это необходимо не только для самого предприятия, но и других компаний, работающих на территории Коми. С прошлого года предприятия, занимающиеся, например, транспортом нефти и газа, прокладывающие энергетические магистрали, обязаны провести компенсационное лесовосстановление на таких же площадях, какие они очистили от растительности ради производственных нужд. Но выращивание леса для будущих посадок – это не их специализация, сеянцы они будут закупать.

По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Романа Полшведкина, сейчас республика ежегодно нуждается примерно в 15 миллионах сеянцев сосны и ели. Производимых в Коми не хватает (в ряде других регионов, впрочем, подобная ситуация), поэтому приходится закупать за пределами республики, по ценам, которые диктует высокий спрос на посадочный материал. Кроме высокой стоимости, расходов на транспортировку, проблема еще в том, что сеянцы, завезенные издалека, могут хуже приживаться, поскольку адаптированы для других территорий.

Запуск нового лесопитомника позволит значительно улучшить ситуацию с посадочным материалом в Коми. По планам «Лузалеса», мощность «яслей» для сосны должна составить семь миллионов сеянцев в год. Причем сеянцев с закрытой корневой системой – у таких почти стопроцентная приживаемость, а значит и посадочного материала нужно использовать меньше. Сроки пока точно не определены, многое зависит от поддержки правительства региона в данном вопросе, но Руслан Семенюк уверен, что питомник удастся запустить через два года.

Музей леса к юбилею Коми

Еще один проект, презентованный ООО «Лузалес» 8 сентября – Музей леса. Он также будет организован в Човью, на территории в 1,2 гектара, отделяющей офисное здание от производственных объектов. Это будет подарком предприятия республике к ее столетию, сюда смогут приезжать горожане с детьми, ребята из школьных лесничеств, студенты.

– Этим проектом мы хотим показать, что нет на нашей планете ничего ценнее, чем лес, что он очень важен для людей, а еще, что он очень красив. Проектное решение готово, в ближайшее время начнутся работы, – рассказал Руслан Семенюк. – К концу года часть территории уже будет готова.

Проект Музея леса подготовлен компанией «Артеза», работавшей над концепцией известного парка «Зарядье» в Москве. По сути, музей станет северной версией сочинского дендрария – ровный и холмистый ландшафт, множество разнообразных растительных культур. Часть деревьев будет именными. Кроме того высадку планируется приурочить к различным памятным датам. В парке будет оригинальное архитектурное сооружение, ведущее в подземный грот. Там разместится музей предприятия, где можно будет узнать о его истории, достижениях. Также на территории расположится памятный мемориал основателю компании «Лузалес» Николаю Семенюку.

Еще одна задача Музея леса – профориентационная. Молодежь – школьники и студенты, посещая эту территорию, смогут познакомиться и с самим предприятием, узнать больше о его работе. И на экскурсии им расскажут обо всем – от заготовки, переработки до посадки новых деревьев. И, очень возможно, кто-то из них в дальнейшем решит связать свою жизнь с лесной промышленностью.

В этом году «Лузалес» создал еще один образовательно-профориентационный проект: фильм о лесовосстановлении для демонстрации в учебных заведениях. По словам коммерческого директора предприятия, «Лузалес» уже не первый год работает в формате стопроцентного содействия лесовосстановлению. Речь идет не только о посадках сеянцев, но и об уходе за лесом – санитарных рубках, рубках ухода, уходе за почвами. Обо всем этом и снят фильм.

Владимир Уйба высоко оценил профориентационное значение проектов «Лузалеса», отметив, что это направление нужно продвигать во всей Коми – ориентировать подростков, молодежь именно по тем специальностям, которые нужны для региона. И лесная промышленность, несомненно, в их числе. А музей леса к тому же может стать привлекательным туристическим объектом.

Еще один проект, который намерено реализовать предприятие к 100-летию Коми – реконструкция старого здания центральной поликлиники в Сыктывкаре. Ее намерены превратить в медицинский центр, которым смогут пользоваться не только сотрудники «Лузалеса», но и другие горожане, приезжие. Владимир Уйба отметил важность этого проекта: сейчас многие жители республики ездят на обследование, лечение за пределы регионы именно из-за нехватки вот таких современных учреждений здравоохранения.

После посещения площадки ООО «Лузалес» Виктор Евтухов положительно отозвался о предприятии, высоко оценив реализуемые им инвестпроекты.

– В Коми в целом инвестпроекты реализуются очень успешно. «Лузалес» постоянно расширяет портфель продуктов, которые они производят. И это очень конкурентоспособные продукты, востребованные во всем мире, – отметил заместитель министра. – И первый, и второй, и третий инвестиционные проекты предприятия мы включили в перечень приоритетных, и будем включать проекты «Лузалеса» в этот перечень и дальше. Таким образом предприятие сможет активно развиваться, ведь статус приоритетного проекта дает право получать лес без торгов, да еще и по льготной арендной ставке, значительно ниже рыночной. Но при этом предприятие берет на себя серьезные инвестиционные обязательства. К сожалению, есть регионы, где большое количество таких проектов мы вынуждены исключать из перечня, потому что не выполняются обязательства инвесторов, как по инвестированию средств, так и по лесовосстановлению, по правильному интенсивному лесопользованию, по арендным платежам. А «Лузалес» такие обязательства не только выполняет, но и перевыполняет. И тот объем инвестиций, который заявлен на будущие проекты компании, это действительно очень серьезные цифры для лесопромышленного комплекса Российской Федерации.

Анна ПОТЕХИНА

Фото автора и пресс-службы главы Коми