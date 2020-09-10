Ключевой момент

ЛУКОЙЛ продолжает реализацию социальных проектов в Коми

Седьмого сентября в Усинске исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов обсудили перспективы взаимодействия в области социально-экономического развития региона.

Владимир Уйба поблагодарил Вагита Алекперова за активное участие нефтяной компании в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории республики. С момента начала пандемии ЛУКОЙЛ постоянно оказывает поддержку медицинским учреждениям региона.

Также Владимир Уйба и Вагит Алекперов вручили усинцам ключи от квартир в новом многоэтажном доме. Это уже второй дом, построенный ЛУКОЙЛом в городе в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Коми и ПАО «ЛУКОЙЛ». Часть квартир выделена семьям молодых специалистов нефтяной компании.

Кроме того, Владимир Уйба и Вагит Алекперов осмотрели обустроенный на средства компании сквер со стелой «Пламя» и детской площадкой на главной площади Усинска.

– Усинск и Ухта сегодня – это города будущего, города мечты, – отметил Владимир Уйба. – И по безопасности, и по наполнению инфраструктурой: это дороги, школы, детские сады, больницы. Это тот стандарт, к которому надо подтягивать республику. И к этому мы будем стремиться. А здесь вместе с нашими социальными партнерами будем стараться улучшать инфраструктуру этих городов, чтобы потом вновь было, к чему стремиться.

Компания продолжит и в будущем оказывать содействие в финансировании программ развития социальной инфраструктуры, реализовывать благотворительные акции и проекты на территории Республики Коми. В частности, при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» на Яреге к концу 2020 года возведут спортивный комплекс, а в удаленных усинских селах Мутный Материк и Щельябож завершится строительство детских садов.

Также в этих селах уже построены и оснащены сельские врачебные амбулатории – одноэтажные блочно-модульные здания с палатами круглосуточного пребывания больных и для процедур дневного стационара. Амбулатории оснащены современным медицинским оборудованием.

• Указом главы Республики Коми за многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо региона, почетной грамотой Республики Коми награжден начальник отдела реализации PR и GR проектов центра общественных связей общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми» Юрий ЛОДЫГИН.

• Распоряжением главы Республики Коми за вклад в развитие нефтяной промышленности и многолетнюю добросовестную работу звание «Почетный шахтер Республики Коми» присвоено взрывнику четвертого разряда участка взрывных работ нефтешахты №1 нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми» Юрию НОВИЧЕНКОВУ.

• За высокие трудовые достижения и за многолетнюю и добросовестную работу почетное звание «Почетный нефтяник» присвоено электросварщику «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» Елене

ДЕМЬЯНОВОЙ.

• Нагрудным знаком «Шахтерская слава» I степени награжден начальник участка внутришахтного транспорта «Яреганефть» Анатолий ДОРОЖЕНКО.

• Благодарность Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми объявлена оператору обезвоживающей и обессоливающей установки «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» Наталье БРЕВНОВОЙ.

В этот же день Владимир Уйба и Вагит Алекперов приняли участие в церемонии награждения, посвященной Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Исполняющий обязанности главы Коми вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам ЛУКОЙЛа.

– Усинск по праву зовется нефтяной столицей нашей республики, – отметил, поздравляя нефтяников с профессиональным праздником, Владимир Уйба. – Этот город – ровесник многих, кто сегодня трудится здесь на промышленных предприятиях и в социальной сфере. Он растет и развивается вместе со своими жителями. Компания «ЛУКОЙЛ» делает очень многое для города, для создания здесь комфортных условий для жизни. И я искренне благодарю вас, Вагит Юсуфович, и всю компанию «ЛУКОЙЛ», за вклад в развитие Усинска и республики.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru