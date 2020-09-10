Эгаш: «Мечтаю стать чемпионом суперлиги в составе «Новой генерации»

Ангольский легионер сыктывкарского мини-футбольного клуба «Новая генерация» Эгаш Касинтура стал лучшим игроком минувшего сезона суперлиги по результатам опроса среди болельщиков в популярной группе «ВКонтакте» «Пять на пять». В сезоне-2019/20 Эгаш провел 26 матчей и забил 11 голов, этот сезон был для него дебютным на столь высоком уровне. До этого футболист играл в студенческой команде из Краснодара. Попав буквально с корабля на бал, этот пластичный и скоростной футболист стал одним из открытий для всего российского мини-футбола, а также любимцем сыктывкарской публики. Об адаптации к новым условиям, впечатлениях от первых матчей на уровне суперлиги и жизни в Анголе талантливый спортсмен рассказал в интервью «Республике».

– Вы провели свой первый сезон на уровне суперлиги. Тяжело было?

– В физическом плане было трудно, так как нужно было адаптироваться к большим нагрузкам, а также скорость движения в игре тоже другая, очень высокая. В целом мне помогли партнеры по команде, и руководство клуба тоже многое сделало, чтобы мне было максимально комфортно, и чтобы я как можно быстрее привык.

– Какими были эмоции от дебютных игр?

– Я дебютировал в третьем туре в домашних играх против «Норильского никеля» (поединки прошли 27-28 сентября 2019 года, «Новая генерация» уступила в первой игре, а во второй сыграла вничью. Тогда ангольский легионер не отметился забитыми голами, но выглядел уверенно, и один из болельщиков даже сказал корреспонденту «Республики» о нем следующую фразу: «Один в поле не воин», – авт.). Даже не могу описать свои эмоции словами. Это был один из лучших дней в моей жизни. Старался быть максимально осторожным, чтобы не наделать глупых ошибок и не подвести команду. Сыграл средне. Гол не забил и пас результативный не отдал, попал в штангу.

– С какой игры более уверенно себя почувствовали?

– Уже в следующих матчах после «Норникеля». Мы играли тогда против клуба «Газпром-ЮГРА» (в первой игре, 4 октября, «НГ» уступила со счетом 4:7, во второй, 5 октября, проиграла 3:5, – авт.), тоже на домашней арене. В первой игре чувствовал себя комфортнее намного, а во второй уже забил первый гол. У меня даже есть фотография того памятного момента, когда не нее смотрю, у меня даже мурашки появляются.

– Вы не успели уехать к родным во время пандемии, и все время провели в Сыктывкаре. Каково было оказаться в своеобразной ловушке?

– Отнесся к этому нормально, ведь в принципе же без разницы, там или здесь, все равно нужно было сидеть дома. Вообще на родину планировал этим летом поехать. Очень скучаю. Но со временем привыкаешь жить так далеко от родных.

– Чем занимались на самоизоляции?

– В основном учебой. Я учусь на нефтегазовое дело в Краснодаре заочно. Еще сериалы и фильмы смотрел.

– А любимые русские фильмы есть?

– Смотрю фильмы в основном на португальском. Могу на русском, но чаще на португальском. Из того, что смотрел на русском, мне особенно понравилась передача «Импровизация» на ТНТ.

– А какие-то тренировки новые для себя открыли во время пандемии?

– Да, у нас были онлайн-занятия по тай-бо. Где-то месяц тренировались. Это интересно в первые два-три раза, а потом, если честно, немного надоедает.

– Помимо футбола, какие еще у вас увлечения есть?

– Свободное время стараюсь больше посвящать семье, современные средства связи позволяют постоянно поддерживать связь с родными и близкими. Люблю играть в приставку, но сейчас стараюсь сводить это к минимуму. Учеба, футбол, сериалы, фильмы, приставка. Вот все мои занятия тут. Иногда куда-нибудь ходим с друзьями.

– Кто тут у вас друзья, наверное, ребята с команды?

– Да, Миша Москалев и Даня Новик. Мы все в команде хорошо общаемся, но я больше с ними.

– В группе «Пять на пять» была информация, что во время голосования за лучшего игрока за Михаила Москалева было много накрученных голосов. Как вы к этому отнеслись?

– (смеется) Да никак, думаю, это не самое главное.

– А есть некое соперничество с Михаилом в команде?

– Нет, конечно. Мы все время в одной четвертке играем. Даже на тренировках нет такого, что кто больше забьет или чего-то подобного. Всегда пытаемся друг другу помогать.

– Как отнеслись к победе в голосовании болельщиков?

– Это приятно. Видно, что результаты какие-то есть. Дальше буду работать, чтобы достичь еще большего. Приятно, но индивидуальные достижения лично для меня – это не самое главное, потому что команда в первую очередь.

– В Анголе кто за вас болеет?

– У меня большая семья. Нас девять детей, у меня три сестры и пять братьев. За меня болеют родители, братья и сестры. Они при каждой возможности смотрят матчи «Новой генерации» в онлайн. Старший брат у меня тоже играл в футбол, часто с ним какие-то моменты обсуждаем. Самому младшему брату 20 лет, с 15 лет он тоже занимался футболом, но сейчас сосредоточился на учебе.

– Ожидали, что из такой большой семьи именно вы попадете на профессиональный уровень в футболе?

– Многие говорили, что у меня хорошие данные. Но в моей стране в целом с футболом не все хорошо. Поэтому в первую очередь для меня всегда была учеба. Важнее всего было получить хорошее образование и профессию. Ну а так, всегда для себя играл в удовольствие, потому что очень люблю футбол. Вот в России тоже продолжал играть просто для себя, можно сказать, играл, чтобы дома не сидеть. Играл в университетской команде, мы участвовали во всяких региональных турнирах.

– Как вас заметили? Кто-то посоветовал сыктывкарским тренерам вас просмотреть?

– Да, у меня друг есть в Краснодаре, он какое-то время жил в Коми, а потом переехал. Он начал тренироваться со мной в команде и, увидев, как я играю, стал советовать съездить на просмотр. Спрашивал интересно мне или нет, я отвечал, что интересно, но в первую очередь для меня важна учеба. Я ему говорил: «Давай отучусь и посмотрим», но он так уговаривал, что в прошлом году я решился поехать. Он договаривался с руководством. До моего отъезда на просмотр они видео с моей игрой смотрели. Мы участвовали в соревнованиях в Москве в прошлом году с университетом. Это был турнир «Мини-футбол в вузы», заняли там второе место, и вот они смотрели эти игры, и другие тоже матчи просматривали.

– Контракт у вас профессиональный, на какой срок?

– До 2021 года, еще на сезон.

– Дальше, окончив вуз, будете продолжать футбольную карьеру или все-таки, как и хотели изначально, устроитесь на работу по специальности?

– Пока насчет работы передумал, всерьез хочу строить профессиональную карьеру.

– Второй сезон сложнее будет?

– Думаю, будет, наоборот, легче, потому что уже знаю, как играют соперники, ко всему привык, больше готов, чем раньше.

– Но и больше ожиданий будет от вас.

– Да, это понятно. Но мы же и работаем постоянно на тренировках, чтобы оправдать ожидания. В этом плане, думаю, все нормально будет.

– Чего «Генерации» не хватило в плей-офф? Вроде бы шла равная борьба, но в каждой игре как будто чуть-чуть чего-то не хватало («НГ» уступила в четвертьфинале клубу «Газпром-ЮГРА» со счетом 0:3 в серии до трех побед, – авт.).

– Я провел первый сезон в «Генерации», но говорят, что проблема с реализацией моментов – давняя. Мы много создаем голевых моментов, но мало реализуем. Этого и не хватило в играх на вылет. В первой игре нам было тяжело, четыре месяца без игровой практики, даже не играли товарищеские матчи, а только тренировались. Но во втором матче мы очень хорошо играли. Несмотря на счет 4:1, у нас моментов было достаточно, чтобы как минимум сыграть вничью. Не смогли забить, к сожалению, в своих моментах. Мы над этим работаем, и в следующем сезоне, уверен, будем больше реализовывать моментов.

– Вам нравится работать со столь мощным мини-футбольным специалистом как Вадим Яшин?

– Это один из лучших специалистов в России. Он всегда пытается правильно донести свои мысли, разбирает игровые моменты и психологически много помогает, в том числе молодежи. Как-то в Екатеринбурге мы проиграли «Синаре» 2:8, во втором тайме провалились. Он нас собрал после игры, пообщались где-то два часа вечером и на следующий день хорошо сыграли. То есть за счет общения и разбора моментов он дал нам понять, что мы со всеми можем на равных играть. Во второй игре мы даже в счете вели весь матч, правда, в конце все-таки проиграли с разницей в один гол, но тем не менее.

– Как начинали играть в футбол в Анголе?

– В 9-10 лет начал заниматься мини-футболом у себя в родном городе Намибе. Потом был перерыв на три-четыре года. В 15 лет начал играть уже в большой футбол. У нас там была команда в городе, которая выступала в первом дивизионе, и вот я за молодежку играл в этой команде три года. Потом окончил школу, мне было 17 лет, и переехал в столицу, где до отъезда в Краснодар также около года играл в мини-футбол.

– Социально-экономическая ситуация там сложная?

– Если сравнивать с Россией, то да, если сравнивать в целом с Африкой – нет. Не так все плохо там, но сейчас в связи с пандемией намного хуже ситуация стала. Дома я три года как не был, поэтому судить трудно, в принципе если там у вас есть работа, то жить можно без проблем.

– Вашей семье тяжело было отправить вас учиться в Россию?

– Я очень хотел уехать учиться за границу и стремился к этому. Получилось так, что поехал в Россию. Мне в этом очень помогла семья, конечно, они переживали и до сих пор переживают, что я тут один. Но со мной все нормально, привык. Приехал за счет государства, потому что у меня есть способности к учебе.

– В сборной России по футзалу много натурализованных иностранцев. Вы хотели бы в перспективе, получив российское гражданство, выступать за сборную России?

– Да, такой вариант не исключаю. Сейчас пять лет уже живу в России, подаю документы, чтобы получить вид на жительство и после этого через год можно будет подавать документы на гражданство. В принципе все идет к тому, что гражданство получу, и мне в таком случае намного проще будет продолжать тут карьеру.

– Какая у вас мечта в спорте?

– Сложный вопрос. Я такой человек, что никогда планы на много лет вперед не строю. Стараюсь всегда потихоньку свой путь планировать. Если помечтать, то это может быть участие в чемпионате мира по мини-футболу в составе сборной России, а с «Генерацией» выиграть медаль чемпионата суперлиги или даже чемпионство.

– Скучаете по ангольской кухне?

– Скучаю, причем сильнее именно в Сыктывкаре, потому что в Краснодаре у нас большое ангольское сообщество, человек 40 земляков и всегда было к кому в гости сходить и поесть что-то из нашей кухни. А здесь я один, времени особо нет сходить за продуктами и приготовить. Не всегда получается, но иногда готовлю, например, фейжоада, это такое блюдо из фасоли и мяса.

– Какие местные блюда больше всего нравятся?

– Солянка. Еще пельмени полюбил именно в Сыктывкаре, в Краснодаре их вообще не пробовал.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и vk.com