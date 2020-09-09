Ухта отметила праздник газовиков и нефтяников

Шестого сентября исполняющий обязанности главы Коми находился с рабочей поездкой в Ухте. Ко Дню нефтяной, газовой и топливной промышленности в «северной жемчужине» приурочили сразу несколько торжественных мероприятий, участие в которых принял Владимир Уйба, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Первым объектом посещения стала ухтинская музыкальная школа №1. Здесь к празднику обновили концертный зал. Владимир Уйба осмотрел обновленные помещения и приобретенные музыкальные инструменты.

В 2019-2020 годах в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в школу закуплены новые музыкальные инструменты, оборудование и мебель: концертный рояль «Михаил Глинка», пианино «Николай Рубинштейн», акустические гитары, театральные кресла, учебные материалы и интерактивная доска. За счет внебюджетных средств выполнен ремонт концертного зала.

Ухтинская детская музыкальная школа №1 была открыта в 1952 году по инициативе пианиста, композитора, хормейстера, кандидата искусствоведения, уроженца Венгрии, Павла Вейса, попавшего на север в 1937 году не по своей воле.

Сотни выпускников школы разных лет стали профессиональными музыкантами, успешно работают в родной Ухте, городах Республики Коми, России и за ее пределами. Среди выпускников – солистка Большого театра России Ольга Селивёрстова, преподаватель Санкт-Петербургского института культуры, солистка популярной группы «BLACK FOX» Эка Джанелидзе и многие другие.

Сегодня музыкальная школа №1 – это 30 преподавателей и около 300 учащихся, которые обучаются на пяти отделениях: теоретическом, фортепианном, народном, оркестровом и хоровом. Ни одно значимое культурное событие в городе не обходится без участия солистов, творческих коллективов учащихся и преподавателей школы.

Ключевыми событиями дня в Ухте стали торжественное открытие обновленного Детского парка, третьей очереди набережной Газовиков и самого большого в республике скейт-парка.

Реконструкция парка проведена в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Коми и ПАО «Газпром». В обновленном парке отремонтированы пешеходные дорожки и проложены велодорожки, установлены детский комплекс, карусель, качели, концертная и спортивная площадки, канатный аттракцион, скейт-парк и детский автодром.

Формироваться ухтинский детский парк начал еще в 1934 году, когда на карте еще не было города Ухты, а существовал лишь небольшой поселок Чибью. Долго время парк считался одним из лучших в стране. В последние годы детский парк находился в запустении и сегодня обрел вторую жизнь.

– Сегодня в парк вернулись праздник и традиции семейного детского отдыха в парке, – сказал Владимир Уйба. – Важно, что это происходит благодаря нашим социальным партнерам. Без дружественной руки было бы трудно возродить то, что республика когда-то создала для детей. Я благодарю весь «Газпром» и отдельно компанию «Газпром трансгаз Ухта». В свой профессиональный праздник вы дарите юным ухтинцам и всему городу долгожданный обновленный парк. И это не завершение работы, впереди – не менее масштабный проект по ремонту здания Дома творчества.

В августе 2020 года заключено дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и Республикой Коми, в рамках которого продолжаются работы по реконструкции Центра творчества имени Генриха Карчевского.

Генеральный директор ООО «Газ-пром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский провел для Владимира Уйба экскурсию по набережной Газовиков, где состоялось открытие третьей очереди. Первую и вторую построили в прошлом году по соглашению ПАО «Газпром» с правительством Республики Коми. Комплексный проект благоустройства был разработан по инициативе ООО «Газпром трансгаз Ухта» и реализован подрядной организацией ООО «Бетиз». Впоследствии данный проект удостоился гранта всероссийского конкурса, и Ухта получила финансирование на реализацию благоустройства третьей очереди набережной.

Прогулочное пространство набережной вдоль реки Чибью увеличилось на 780 метров, и теперь его общая длина составляет порядка двух километров. В рамках благоустройства высажено более четырех тысяч деревьев и кустарников, установлены лавочки и урны, стильные фонари. Появился и новый арт-объект из серии деревянных юмористических фигур: в компанию медведя-хоккеиста и лося-лыжника влилась лиса на санях.

Для занятий спортом оборудованы баскетбольная площадка и скейт-парк площадью 900 квадратных метров – он стал самым большим в Республике Коми и самым северным в нашей стране.

В новом скейт-парке ухтинская молодежь сможет тренироваться в мастерстве исполнения трюков на скейтбордах, самокатах, велосипедах BMX и роликах. Конфигурация площадки предполагает непрерывный тренировочный процесс, а траектории скейт-парка предлагают исполнение трюков в серию. Основной каскад фигур оформлен оборотной радиусной секцией. Помимо основной линии фигур, здесь предусмотрена дополнительная секция в виде мини-рампы. Высокие секции скейт-парка оснащены поручнями безопасности. Спортсмены смогут проводить время между тренировками в специальной зоне отдыха, рядом с которой установлены правила эксплуатации объекта.

Отличительной особенностью подобных экстрим-площадок является высокая степень «затирки» бетонных поверхностей. Это минимизирует последствия падений у спортсменов, поскольку гладкая поверхность бетона не оставляет рваных ран, в отличие от привычных площадок для экстремалов с асфальтовым покрытием.

Бетонный скейт-парк в Ухте спроектирован и построен компанией FK-ramps. Фирма основана спортсменами новой Олимпийской дисциплины скейтбординга Федором Тихомировым и Александром Кокшаровым, работает на рынке благоустройства и развития комфортной городской среды 15 лет.

Также в этот праздничный день Владимир Уйба ознакомился с ходом благоустройства сквера Федора Прядунова – осмотрел территорию, прилегающую к Дому быта, где завершен второй этап благоустройства.

Работы проводятся в рамках соглашения между правительством Республики Коми и ПАО «ЛУКОЙЛ». Часть средств – вложения подрядных и сервисных организаций Общества и городских предприятий коммунального комплекса.

В 2020 году облагорожена территория более 1200 квадратных метров: в сквере установлены валуны, расписанные рисунками из мифологии коми народа.

В рамках первого этапа благоустройства на территории площадью более двух тысяч квадратных метров было устроено брусчатое покрытие, смонтирована система освещения, установлены скамейки, урны, клумбы, произведено озеленение. Кроме того, был установлен памятник родоначальнику российской нефтедобычи и нефтепереработки Федору Прядунову, устроившему в 1745-1746 годах кустарный нефтяной промысел на реке Ухта.

В 2021 году к 100-летнему юбилею Республики Коми предполагается выполнить третий, финальный этап благоустройства на территории около одной тысячи квадратных метров.

Во второй половине дня состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Владимир Уйба поздравил тружеников отрасли с профессиональным праздником и вручил отличившихся сотрудникам государственные награды.

– Вы – настоящие профессионалы, мужественные люди. Ваша работа очень нужна России, нужна республике, – подчеркнул Владимир Уйба. – Ведь в вашем труде – налоговые поступления в бюджет республики и страны, основа обороноспособности нашего государства и, что самое важное, благополучие людей.

Лина Перова

Фото rkomi.ru