Экобренд республики

Владимир Уйба обсудил с заместителем министра природных ресурсов и экологии России Еленой Пановой перспективы развития туризма в республике. Встреча прошла 6 сентября в Ухте. В ней также приняли участие эксперты Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов, руководители парка «Югыд ва» и Печоро-Илычского заповедника.

В рамках рабочей встречи прошла презентация проекта «Девственные леса Коми», который вошел в ТОП-30 первого этапа всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в стране.

Проект «Девственные леса Коми» включает в себя инфраструктурное развитие туристско-рекреационного кластера в трех туристских зонах: плато Маньпупунер, база «Желанное» в национальном парке «Югыд ва» и зона «Горнолыжная» в Вуктыльском районе. Предполагается, что обустройство этих зон будет проходить поэтапно.

Напомним, в Коми действуют два крупнейших ООПТ федерального значения. Сегодня в рамках реализации национального проекта «Экология» отдельное внимание уделяется развитию экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.

– То, что мы увидели по дороге в Ухту, уже потрясает и вдохновляет, – сказала Елена Панова. – Это нужно показывать людям, показывать детям.

– Сегодня территория кластера – это место притяжения туристов, не только из России, но и зарубежных стран. Благодаря реализации проекта «Девственные леса Коми» мы сможем обеспечить доступ к уникальным местам силы региона путешественникам со всей России и мира. Планируется, что к 2025 году турпоток увеличится до 100 тысяч туристов или в 6,3 раза, – прокомментировал Сергей Емельянов.

Врио главы Коми Владимир Уйба отметил, что во время рабочих поездок обсуждал с жителями Интинского, Троицко-Печорского и Вуктыльского районов вопросы развития туризма на их территориях:

– Мы хотим сделать республику открытой и доступной, показать все, что у нас есть уникального и интересного. И люди ждут туристов, им есть что показать, есть предложения по развитию своих районов: конные прогулки, кафе национальной кухни и многое другое. Конечно, мнение населения будет учитываться, никто не будет беспокоить священные места, а также нарушать экологический баланс хрупкой северной природы. Туристический бренд нашего региона – «Эко Республика Коми», и мы намерены ему соответствовать.

13 сентября в Москве состоится финальная стратегическая сессия, на которой Коми будет защищать мастер-план туркластера.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru