Самородок из Лозыма

Друзья и коллеги почтили память заслуженного работника культуры Коми АССР Александра Куликова

Первые дни сентября для многих сыктывкарских ветеранов отрасли культуры прошли под знаком памяти ушедшего из жизни два года назад заслуженного работника культуры Коми АССР, одаренного режиссера и талантливого руководителя, бывшего директора Республиканского драматического театра имени Виктора Савина Александра Куликова. В течение нескольких дней в его родовой дом в селе Лозым Сыктывдинского района приезжали, чтобы почтить память бывшие коллеги, ученики, актеры двух созданных им молодежных театров «Бис» и «Радость».

– То, что поколения сменяют друг друга, приходят новые люди, новые таланты – это естественно и в то же время грустно, – рассказала вдова Александра Куликова Полина Николаевна. – Александр Александрович всего себя отдавал работе, можно сказать, горел, может, от того и ушел так рано и внезапно. И конечно, мне хочется, чтобы его помнили.

Своего будущего мужа Полина Харитонова впервые увидела в августе 1970 года во время вступительных испытаний на режиссерский факультет Ленинградского института культуры, куда она тоже приехала поступать из Карелии. Конкурс был 16 человек на место, поэтому зал, где абитуриенты демонстрировали строгой комиссии свои актерские таланты, был набит до отказа.

– Ребята по очереди выступали со своими этюдами. Когда на сцену поднялся рыжий, конопатый паренек, я невольно подумала: «На что он еще надеется? Тут такие интересные ребята», – рассказала Полина Харитонова. – Но когда он заговорил, от него глаз нельзя было оторвать. Он играл, забыв, что перед ним полный зал. И когда завершил свой этюд, зал ему аплодировал стоя. Это был мой первый жизненный урок на тему «По одежке встречают – по уму провожают». Тогда я еще не знала, что этот неказистый с виду паренек и есть моя судьба.

За годы учебы Полине и Александру часто приходилось играть в одних спектаклях. На третьем курсе в спектакле «Свои люди – сочтемся» она играла Липочку, а он – Подхалюзина.

– Когда отец моей героини заговорил о сватовстве, а я в роли Липочки отказывалась выходить замуж, в ответ прозвучала фраза «Захочу, так и за дворника пойдешь!» Эти слова подняли в зале неистовый хохот: все наши студенты знали, что Саша в то время подрабатывал дворником, – рассказала собеседница издания.

Это был красноречивый знак судьбы. На режиссерском факультете на 25 девчонок было девять ребят. Александр Куликов выбрал Полину. Они поженились легко и быстро, и как это бывает только в юности, без предварительных раздумий и сомнений. Просто как-то во время ночной прогулки по Ленинграду заговорили о скором окончании института и возвращении на родину. И Александр вдруг огорошил: «А зачем нам разлучаться? Поехали со мной в Коми». «Ты мне предложение что ли делаешь?» – поинтересовалась она. И остановившись перед одним из самых красивых городских Дворцов бракосочетаний, заявила: «Тогда я хочу именно вот в этом загсе расписываться». Уже на следующее утро он разбудил ее телефонным звонком: «Так ты думаешь выходить за меня замуж? Я «забил» очередь в этом загсе, давай приходи подавать заявление».

После окончания института Полина не раздумывая поехала за мужем в Сыктывкар. Призналась, что в географии была всегда слаба и потому даже не представляла толком, куда они едут.

– Меня покорили его таланты: он прекрасно пел, музицировал на фортепьяно, рисовал и даже шил. Признаюсь: все мои наряды, которые я носила после замужества, были сшиты Сашей, – рассказала женщина.

В Сыктывкаре молодые супруги пришли работать в культпросветучилище. Это был их единственный и, пожалуй, самый успешный совместный творческий проект. Потому что их выпускники остались для них на всю жизнь лучшими друзьями. Работе со студентами они отдались с головой и спустя три года выпустили свой первый курс режиссерского отделения.

Талантливые, увлеченные люди всегда в большой цене. Тем более в провинции, где самородки чаще всего не задерживаются, стремясь в большие города. Александра Куликова с его лидерскими качествами и умением сплачивать вокруг себя людей быстро заметили наверху и отправили на учебу в Высшую партийную школу. Работая в одной команде с бывшим тогда руководителем республики Иваном Морозовым, Александр Куликов прошел путь от заведующего отделом культуры Сыктывдинского района до заместителя министра культуры и директора Республиканского драматического театра имени Виктора Савина.

– Находиться рядом с таким одержимым своей работой человеком было и легко, и тяжело, – рассказала вдова Александра Куликова. – С одной стороны, он умел зажигать, но с другой стороны, талант – это всегда вызов, который не каждый может принять. В нашей семье уже подрастали трое детей, и угнаться за мужем мне было непросто. В 42 года ему уже присвоили звание Заслуженного работника культуры Коми АССР. Два лидера в семье – это уж слишком, поэтому я решила посвятить себя семье и оставить мысли о серьезной профессиональной карьере.

Когда Александр Куликов возглавил отрасль культуры в Сыктывдине, за ним потянулись в район и его выпускники из «культпросвета». Некоторые из них до сих пор работают в районе.

Годы его руководства Республиканским драмтеатром старые актеры вспоминают как годы бурной гастрольной деятельности. Как рассказала в интервью коми телевидению заслуженная артистка России Вера Габова, театр тогда много гастролировал и объездил со своими спектаклями полстраны. По словам актрисы, «с Сан Санычем можно было говорить на равных. Он всегда прислушивался к актерам и, чтобы лучше понимать их работу, сам играл в спектаклях». Играл Александр Куликов на одной сцене с такими ведущими актерами театра, как Глафира Сидорова и Михаил Красильников. Именно он первый сыграл роль Питирима Сорокина в спектакле «Питирим».

Большой ценитель народной культуры, он всегда ратовал за сохранение родного коми языка. «Я не понимаю, зачем переводить на коми язык спектакли европейских авторов, когда можно ставить свои спектакли, на родном языке и приобщать молодежь к культуре своего народа», – говорил он.

Это стремление работать с молодежью и передавать ей свои жизненные ценности со временем материализовалось в двух организованных Александром Куликовым молодежных мини-театрах. В 1998 году Александру Куликову, бывшему тогда директором драмтеатра, позвонил директор Лесного института Николай Большаков и предложил на базе его вуза открыть студенческий театр. Так было положено начало существованию молодежного театра «Бис». Со своими спектаклями театр «Бис» исколесил всю республику, круглый год его актеры выступали в школах и детсадах Сыктывкара.

Основной акцент в работе молодых актеров был сделан на школьников и малышей. Спектакли ставились в основном по произведениям школьной программы. По замыслу Александра Куликова, произведения русских классиков в подаче актеров театра «Бис» позволяли детям глубже проникнуть в авторский замысел. О работе актеров молодежного театра «Бис» с большим уважением отзывалась заслуженный деятель культуры и искусств, народная артистка России Ия Бобракова. Именно она после просмотра одного из спектаклей отметила высокий уровень исполнительского мастерства актеров — студентов СЛИ – и предложила показывать спектакль для всех студентов и школьников Сыктывкара и республики.

Еще один молодежный театр «Радость», возглавляемый Александром Куликовым, стал постоянным гостем на сценах детских домов и интернатов республики. Как рассказал актер этого театра Константин Наговицын, театр полностью соответствовал своему названию. Актеры работали вдохновенно, не зная усталости. Иногда давали по шесть спектаклей в день. Сами перевозили реквизит, расставляли ширмы и декорации.

После внезапной кончины руководителя, актеры «Радости» подумывали закрыть театр. Но после решили наоборот оставить его и продолжить работу в память о своем первом руководителе.

Александр Куликов строил планы, продумывал новые сценарии. Казалось, впереди было еще много дел и радостей. Но 3 сентября 2018 года жизнь его внезапно оборвалась. Ритмы жизни сегодня настолько ускорены, что бесконечно сменяющиеся события очень скоро заглушают память об ушедшем человеке. Но память – это ведь не только воспоминания, это то лучшее в нас, чем мы обязаны ушедшим.

– Я все годы понимала, что живу с самородком, – поделилась вдова Александра Куликова. – Он всегда стремился сделать жизнь лучше и чище, делал для этого все, что мог и умел. Судя по отзывам его учеников и коллег, думаю, ему это удалось.

Галина ГАЕВА

Фото vk.com