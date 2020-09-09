Имя Шпектора увековечат в Воркуте

Десятого сентября в Санкт-Петербурге состоится прощание с Игорем Шпектором. Экс-мэр Воркуты, член Общественной палаты России, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера скончался 5 сентября на 82-м году жизни.

Тело Игоря Шпектора будет кремировано, такова воля родственников. Как сообщило на своем сайте представительство Коми в СЗФО, прощание состоится в четверг в 11 часов в большом зале крематория Санкт-Петербурга.

В группе «Моя Воркута» в комментариях под постом о кончине бывшего мэра Воркуты горожане предложили назвать его именем одну из городских площадей. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр заполярного города Игорь Гурьев тоже написал, что одному из мест Воркуты присвоят имя Игоря Шпектора.

Лина Перова

Фото форумсообщество.рф