Для пожилых отменили самоизоляцию

По состоянию на 9 сентября в Коми лабораторно подтверждено 6852 случая инфицирования COVID-19, за день добавилось 36 новых случаев. Выздоровели 5974 человека, болезнь в активной фазе переносят 790 пациентов.

С 8 сентября в республике введены очередные послабления в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба в традиционном видеообращении к жителям Коми. Руководитель региона напомнил, что людям старше 65 лет было рекомендовано соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без крайней необходимости. 8 сентября эти ограничения сняты. При этом Владимир Уйба попросил пенсионеров все-таки по возможности не посещать общественные места.

Но при этом для работающих граждан старше 65 лет, которые решили продолжить соблюдать режим строгой самоизоляции, действующий режим продлевается до 21 сентября, что даст им возможность оставаться дома на оплачиваемом больничном.

Также Владимир Уйба обратился к родителям детей школьного и дошкольного возрастов, призвав их не забывать о ежедневном мониторинге состояния здоровья школьников и воспитанников детских садов (домашний фильтр), в случае появления признаков ОРВИ и гриппа необходимо оставлять детей дома.

На что стоит обращать внимание, провожая ребенка в школу, рассказала главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков Министерства здравоохранения Республики Коми Анна Иванюк. Вялость ребенка, слабость, недомогание, плаксивость могут быть предвестниками заболеваний. Следует обращать внимание и на объективные признаки. Если у ребенка повысилась температура, появился кашель, насморк, затрудненное дыхание, слезотечение – следует отправляться не в школу, а получить консультацию врача. О начале инфекционных заболеваний могут свидетельствовать также диарея и рвота. Некоторые инфекционные заболевания сопровождаются появлением на теле ребенка сыпи, так что при купании надо обращать внимание на состояние кожных покровов. Особое внимание сейчас следует уделить детям, имеющим хронические заболевания, например, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта.

Как подчеркнули в пресс-службе Минздрава республики, если признаки инфекционных заболеваний обнаружатся у ребенка в образовательной организации, будь то школа или детский сад, медицинский работник данного учреждения выдаст направление к врачу.

Людмила ВЛАСОВА

Фото karpovka.com