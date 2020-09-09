В Коми пройдет ярмарка «Урожай-2020»

Республиканский конкурс-ярмарка пройдет в субботу, 26 сентября, на Стефановской площади Сыктывкара.

– На ярмарке все желающие смогут ознакомиться с широким ассортиментом качественной экологически чистой сельскохозяйственной продукции, произведенной фермерами и предприятиями пищевой промышленности Республики Коми. Посетители смогут приобрести продукты по ценам напрямую от производителей, – прокомментировал заместитель председателя правительства Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев.

Сельхозтоваропроизводители республики представят мясную, молочную и рыбную продукцию, хлебобулочные изделия, овощи, мед и продукцию пчеловодства, а также дары леса. Помимо этого, на торговых прилавках можно будет увидеть изделия народных промыслов и мастеров, саженцы и посадочный материал, текстиль и сувенирную продукцию. Для гостей мероприятия будет организована концертно-развлекательная программа с розыгрышем ценных призов в лотерею, сообщили в Минсельхозе Коми.

А в минувшие выходные на Стефановской площади столицы региона развернулась ярмарка «День республики – Выбирай наше!». Организатором ярмарки выступил городской центр предпринимательства и инноваций. Как сообщили в администрации Сыктывкара, свои товары представили более 150 экспонентов, как товаропроизводители Республики Коми, так и представители других регионов.

Продовольственная экспозиция праздничной выставки-продажи радовала вкусными продуктами. Был устроен праздник хлеба и напитков, выстраивались очереди из покупателей к мясным, рыбным, молочным прилавкам, продавались мед и продукция пчеловодства. Здесь же можно было приобрести непродовольственные товары: одежду и обувь, хозяйственные товары, кожгалантерею, изделия народных промыслов и мастеров, сувениры и развивающие игрушки, а также школьную форму – готовую и на заказ.

Лина Перова

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара