Накануне выборов

В Общественной приемной главы Коми прошла прямая линия, посвященная ключевому событию избирательной кампании

В пятницу стартуют выборы-2020. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой они продлятся три дня – с 11 по 13 сентября и будут самыми масштабными.

В преддверие этого события в Общественной приемной главы региона провели прямую линию, поскольку, как выяснилось, вопросов у избирателей возникает немало. Ответы на них дал председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев.

– Для республики это действительно беспрецедентная кампания, поскольку в ней совмещены выборы сразу нескольких уровней – главы Коми, Государственного Совета, выборы городского совета Сыктывкара, и еще в 17-ти муниципальных районах и городских округах проходят такие кампании по формированию представительных органов власти, – отметил во вступительном слове председатель Избирательной комиссии Коми. – Всего в списках избирателей в Коми 657 510 граждан, на выборах будут работать 640 участков.

На выборах главы Коми и депутатов Госсовета будет применяться голосование по месту нахождения. То есть можно будет находиться на любом избирательном участке на территории республики и совершить свое волеизъявление. Главное вовремя подать соответствующее заявление. Этой теме было посвящено сразу несколько звонков, поступивших на прямую линию.

Воркутинка Елена поинтересовалась, можно ли проголосовать не по месту прописки, и как это сделать.

– Безусловно, можно проголосовать не по месту регистрации, но вам необходимо успеть подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ и УИКи и определиться с участком, где бы вы хотели проголосовать. Восьмое сентября был последним днем, когда принимали такие заявления, – пояснил Дмитрий Митюшев

Сыктывкарка Евгения сообщила, что отправляется в отпуск в Кировскую область, и в дни голосования будет находиться на территории другого региона.

– Получается, я не смогу проголосовать? – спросила женщина.

– Да, проголосовать вы в этом случае не сможете, – подтвердил Дмитрий Митюшев, – потому что проголосовать можно только 11, 12 и 13 сентября, в более ранние сроки голосование не установлено.

Он пояснил, что дистанционного способа проголосовать на этих выборах не будет, за исключением Москвы, где откроются 30 цифровых избирательных участков. Избиратели, которые через портал госуслуг перекрепились для голосования по месту нахождения в столице, могут с 11 по 13 сентября прийти на выбранные ими участки и проголосовать.

– По состоянию на полдень 8 сентября 46 избирателей, приписанных к Республике Коми, изъявили желание проголосовать на цифровых участках Москвы. Данные голосования будут обработаны автоматически и по системе ГАС-выборы поступят в избиркомы регионов, – рассказал председатель РИК Коми.

Про возможность проголосовать вахтовикам на территории республики спросила жительница Вуктыла Ольга – в дни выборов она отправляется на вахту в Усинск, но не знает, будет ли там избирательный участок. Председатель избиркома объяснил, что выездов в вахтовые поселки избирательных комиссий больше не будет. Такое голосование заканчивается 10 сентября. Единственная возможность – подать заявление через портал госуслуг, и если рядом есть какой-то избирательный участок, самостоятельно туда прибыть и проголосовать.

Возникает проблема с голосованием студентов, которые учатся в другом городе.

– Куда должны обратиться иногородние студенты, чтобы проголосовать, – спросила мать одной из студенток Наталья.

– Для того чтобы проголосовать по месту обучения, студенту необходимо на портале госуслуг подать соответствующее заявление. Сделать это можно было до 8 сентября, – повторил разъяснение для позвонившей председатель избиркома Коми. – Других способов проголосовать по месту нахождения на выборах главы и депутатов Госсовета не существует. А вот что касается выборов представительных органов муниципальных образований, то информация о студенте-избирателе должна быть представлена руководителю образовательной организации в соответствующую территориальную избирательную комиссию, и в этом случае студент имеет право проголосовать, но только на местных выборах.

Руководитель РИК добавил, что на выборах депутатов советов муниципальных районов и городских округов используются открепительные удостоверения. Правда, статистика показывает, что применительно к этим выборам большим спросом такие удостоверения не пользуются. А на выборах сельских и городских поселений предусмотрена процедура досрочного голосования: избиратель приходит в помещение участковой избирательной комиссии, ему выдается бюллетень, гражданин голосует, его бюллетень запечатывается в конверт и хранится там до дня голосования. С утра конверт вскрывается, и бюллетень опускается в стационарный ящик для голосования.

Наталья рассказала, что ее дочь будет голосовать впервые, и она ее предупреждает, чтобы ни в коем случае не фотографировала процесс голосования.

– Я права или нет? Не полагается ли за съемку и селфи штрафы? – поинтересовалась женщина.

– Смотря, что снимать. В принципе саму процедуру, не нарушая тайны голосования, снимать можно. Нельзя снимать списки избирателей, их персональные данные, нельзя снимать представителей комиссии и других лиц, которые там находятся, для этого надо спрашивать разрешение. А самих себя можно снимать где угодно и как угодно, – пояснил Дмитрий Митюшев.

– И еще один вопрос для понимания. Днями голосования объявлены 11, 12 и 13 сентября. 11 и 12 сентября – это досрочные дни голосования?

– Да, в соответствии с порядком, утвержденным ЦИК РФ, 11 и 12 сентября – дни досрочного голосования, – подтвердил Дмитрий Митюшев. – При этом абсолютно все граждане имеют право голосовать в любой из этих дней, а не только 13 сентября. А в последующем это будут обычные дни голосования – сейчас принят новый закон, который распространяет свои действия и на нынешние выборы.

Вера Васильевна из Усинска спросила, могут ли граждане старше 65 лет проголосовать на дому. Ее заверили, что это возможно. Надо только письменно или устно, либо позвонив по телефону, обратиться в УИК и договориться о времени и дате, когда возрастной избиратель будет ждать представителя избирательной комиссии.

– А какая необходимость проводить голосование три дня? Раньше одним днем обходились, – выразила недоумение Вера Васильевна.

– Эпидемиологическая обстановка в Республике Коми и во всей Российской Федерации не совсем благополучная, и чтобы не создавать массового скопления граждан в помещениях для голосования и решено проводить голосование в течение трех дней, – пояснил Дмитрий Митюшев.

Он заверил, что абсолютно все избирательные участки будут снабжены средствами индивидуальной защиты – антисептическими жидкостями, масками, перчатками, ручками. Все СИЗы своевременно закуплены избирательными комиссиями.

Жительница села Усть-Кулом Наталья Сергеевна спросила, сколько наблюдателей от одного кандидата может находиться на избирательном участке.

– По правилам, которые установлены законодательством о выборах, одновременно в помещении для голосования избирательного участка может находиться только один наблюдатель от одного кандидата и от одного избирательного объединения, – ответил Дмитрий Митюшев. – Они могут сменять друг друга: один пробыл четыре часа, второй пришел на его замену, и так далее. Одновременно находиться нескольким наблюдателям, назначенным одним и тем же кандидатом или избирательным объединением, в помещении для голосования нельзя.

Жительница Корткеросского района по имени Александра попросила разъяснить ей, почему в избирательном бюллетене ей нужно поставить не более трех галочек, хотя избирательный округ четырехмандатный. Ведь логично было бы в этом случае ставить четыре галочки.

– Кандидатов 11, и вам говорят, что вы можете поставить только три галочки? – задал уточняющий вопрос Дмитрий Митюшев. – Сейчас мы созвонились с секретарем территориальной избирательной комиссии Корткеросского района, и действительно, вам все правильно объяснили. У вас там образованы четырехмандатные избирательные округа. В этом случае, согласно закону, независимо от того, в каком округе избиратель голосует – в четырехмандатном или в трехмандатном – он имеет право поставить три галочки, то есть по наименьшему количеству депутатов. Иначе, если вы поставите четыре галочки, ваш бюллетень будет признан недействительным.

Пожалуй, самый необычный вопрос задала жительница Вуктыла Ирина:

– На выборах же три уровня голосования, я могу три дня ходить голосовать – сегодня за главу, завтра – за депутатов Госсовета, послезавтра – за местных депутатов?

– Безусловно, вы можете ходить даже не только три дня, а по два раза в день заходить и заполнять избирательные бюллетени. Вы за каждый бюллетень будете расписываться, только сразу предупредите избирательную комиссию, что хотите голосовать несколько дней, – ответил спикер прямой линии.

Присутствующие на мероприятии журналисты также имели возможность задать свои вопросы. В частности, спросили, когда заканчивается период агитации, учитывая, что голосование нынче растянуто на три дня.

Выяснилось, что в первый день голосования – 11 сентября – агитацию еще можно проводить. 12 сентября – день тишины.

– Мы работаем, с одной стороны, по закону, а с другой стороны, есть порядок. В 68-й федеральный закон в мае были внесены изменения, которые дают право избирательной комиссии увеличивать количество дней голосования.

– Выборы главы подразумевают два тура, если никто из кандидатов не наберет больше 50 процентов голосов. Будет ли второй тур, если один из кандидатов наберет 49 процентов, и при этом два процента бюллетеней будут признаны недействительным? – спросили журналисты.

Председатель избиркома подтвердил, что в этом случае предстоит второй тур. По закону его необходимо будет провести в течение трех недель – дается 21 день со дня голосования. За это время надо успеть изготовить новые бюллетени и развести по всем округам.

Также был задан вопрос о нарушениях со стороны кандидатов в агитационный период.

– К большому сожалению, как бы ни хотелось этого делать, мы все же залезли в интернет – многие кандидаты начали жаловаться друг на друга, и мы реагируем на эти жалобы. Есть такое понятие как аудиовизуальные материалы – это любые материалы, которые размещены в интернете. И если такой материал содержит признаки агитации, то изначально он должен был быть представлен в соответствующую комиссию избиркома, но этого никто не делает. Все друг за другом следят и пишут друг на друга жалобы. Материалы отправляются в УВД, и они влекут за собой меры административного воздействия – штрафы. Иногда кандидат выгоднее нарушить эти правила и заработать на этом большее количество голосов. Агитация в интернете требует самостоятельной правовой регламентации, – отметил Дмитрий Митюшев.

В завершение разговора председатель избиркома Коми назвал даты подведения итогов выборов.

– Надеемся, что участковые избирательные комиссии завершат свою работу к 4-5 часам утра 14 сентября, именно поэтому мы планируем провести первую итоговую пресс-конференцию в 05:30. Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Госсовета Коми будут определять результаты выборов по одномандатным избирательным округам 15-16 сентября, поскольку некоторые округа составные, и с одной территории надо будет везти протоколы в другую. Например, Печора объединена с Вуктылом, и сначала ТИК определяет итоги голосования на каждой территории, потом Печорская окружная комиссия будет дожидаться прибытия представителей ТИКа Вуктыла, чтобы определить результаты выборов в целом.

Предварительные итоги голосования будут отображаться на официальном сайте избиркома в системе ГАС-выборы в режиме онлайн.

17 сентября ориентировочно в 18 часов Избирательная комиссия Республики Коми объявит результаты выборов главы и депутатов Госсовета по единому избирательному округу. Далее – инаугурация, первое заседание нового созыва Госсовета. Присяга главы Республики Коми произносится именно на заседании регионального парламента, на первом пленарном заседании все и будет происходить.

Галина Владис

Фото vk.com/izbirkomkomi