Профессиональные состязания в онлайн-режиме

В течение двух недель на тринадцати площадках в Коми будет проходить финал VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Из-за пандемии коронавируса впервые эти широкомасштабные профессиональные соревнования проводятся в дистанционно-очном формате.

Торжественная церемония открытия финала прошла 6 сентября. Финал национального чемпионата Ворлдскиллс Россия ежегодно проходит в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», входящего в национальный проект «Образование». Соревнования по профессиональному мастерству проводятся среди студентов от 16 до 22 лет и юниоров – участников направления WorldSkills Juniors – до 16 лет.

С 1 по 20 августа конкурсанты из Коми прошли отборочные соревнования для участия в финале VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 20 основным и семи юниорским компетенциям. Отборочный тур также проводился в дистанционно-очном формате. По остальным компетенциям победители региональных этапов сразу попали во всероссийский финал, минуя дополнительные испытания. Сейчас на тринадцати площадках, которые разместились на базе профессиональных учебных заведений, проходят испытания тринадцать финалистов.

Как сообщила пресс-служба регионального министерства образования, в Коми за звание лучшего профессионала борются конкурсанты, представляющие такие профессии, как «Эстетическая косметология», «Информационные кабельные сети», «Кузовной ремонт», «Сетевое и системное администрирование», «Обслуживание грузовой техники», «Экспедирование грузов», «Фармацевтика», «Документационное обеспечение управления и архивоведения», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Хлебопечение», «Кузовной ремонт – юниоры», «Медицинский и социальный уход», «Парикмахерское искусство».

Всего в рамках финала соревнования проходят по 130 компетенциям. Для юниоров – по 71 компетенции. 129 компетенций будет представлено в дистанционно-очном формате, а еще по одной компетенции соревнования уже прошли очно в марте 2020 года. В национальном первенстве выступят более 2800 человек со всей страны, среди них будут около 1000 юниоров, а также иностранные конкурсанты. Для сравнения: в 2018 году их было 700, а в 2019-м – 1500. Экспертное сообщество представят более 700 человек. Таким образом, финал WorldSkills Russia 2020 года станет самым масштабным не только в России за все восемь лет проведения, но и во всем мире.

Компетенции соответствуют семи блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Финал проходит на региональных площадках колледжей, а также специализированных и международных центров компетенций. Главные эксперты и их заместители в режиме реального времени следят за ходом соревнований и контролируют строгое соответствие регламенту.

Оценка выступлений участников пройдет с применением дистанционных и онлайн-технологий. Систему оценки разделят на несколько блоков. Работы конкурсантов будут оцениваться экспертами в домашнем регионе либо удаленно с помощью средств визуального контроля. То, что невозможно оценить дистанционно, направят экспресс-почтой в основной Центр управления соревнованиями в Новокузнецке либо во вспомогательные центры управления соревнованиями, которые будут расположены на площадках в Москве и Казани.

Деловая программа финала WorldSkills Russia впервые пройдет в дистанционном формате трансляций с дополненной реальностью, вебинаров и онлайн-дискуссий. Базовой площадкой для мероприятий деловой программы станет сайт conference.worldskills.ru.

Зрители и участники из любой точки России и мира смогут присоединиться к мероприятию в режиме live, где ведущие профессионалы и эксперты обсудят условия для подготовки квалифицированных специалистов. В программе запланировано обсуждение вопросов кадрового стандарта и подготовки кадров в ссузах и вузах, межведомственное взаимодействие, а также взаимодействие с региональными координационными центрами движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в субъектах России, формирование новых компетенций, реализация проекта «Билет в будущее» и других проектов союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». 7 сентября открыла деловую программу пленарная сессия «Телемост 2020–2030» – первая в России онлайн-дискуссия, организованная в виртуальном пространстве с помощью AR-технологий.

Также специально для посетителей мероприятия разработана платформа wsr.online. Для организации ее работы были привлечены популярные блогеры, которые путем проведения различных онлайн-челленджей проведут посетителей по всем активностям чемпионата, предложат посмотреть видеоролики, перейти на сайт проекта «Билет в будущее» или посетить виртуальный стенд союза, где можно ознакомиться с проектами Ворлдскиллс Россия.

В рамках проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» специально для финала национального чемпионата разработан уникальный формат – фестиваль профессий в цифровом формате. Благодаря новому формату школьник из любой точки России сможет принять участие в нацфинале и в профориентационных мероприятиях проекта «Билет в будущее» с помощью мобильной версии сайта с любого смартфона: посмотреть трансляции соревнований и задуматься о собственном профессиональном выборе.

Еще одна важная цель чемпионата – профориентационное просвещение школьников. На фестивале профессий в цифровом формате будут представлены онлайн уроки профессионального мастерства. Любой желающий с помощью современных онлайн-активностей сможет попробовать свои силы в различных компетенциях: получить задание от опытного эксперта и под его руководством попробовать себя в разных профессиях.

Площадками для уроков профессионального мастерства станут школы в регионах. Собрав в классах, ребят распределят по компетенциям и возрастам. Учителя организуют видео-конференц-связь, а наставники дистанционно расскажут о своих профессиях, предложат интересные задания и проконтролируют их выполнение. Всего участникам будет предложено более 90 онлайн-try-a-skill и 36 компетенций на уроках профессионального мастерства.

Награждение победителей проведут поэтапно в формате онлайн-марафона по итогам завершения соревнований по каждой из компетенций. В рамках церемонии закрытия, которая состоится 21 сентября, будут объявлены результаты медального зачета и отмечены регионы, которые наиболее качественно провели соревнования на своих площадках.

Все желающие смогут наблюдать за происходящим с помощью онлайн-трансляции из любой точки мира.

Галина ГАЕВА

Фото vk.com