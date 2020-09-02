Владимир Уйба доложил президенту о ситуации в Коми

Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с и.о. главы Республики Коми. Встреча состоялась в последний день августа, ее трансляция прошла на телеканале «Россия 24». Владимир Уйба рассказал об актуальных проблемах региона, вызванных пандемией коронавируса, а также о ситуации в социальной сфере и в сфере экономики региона в целом.

По словам и.о. главы республики, в регионе налажена работа системы здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Коечный фонд для размещения больных коронавирусом сегодня составляет 1472 койки.

– Начинали мы с 410, которые были расчетные. То есть в три с половиной раза увеличили. Стабильно выдерживаем показатель более 50 процентов резерва коечных мест. Дополнительные койки – это дополнительное оборудование. И конечно, в решении этой задачи нам огромную помощь оказали правительство страны, Минпромторг, Минздрав России, – отметил Владимир Уйба. – Не могу не сказать о наших социально ориентированных бизнес-партнерах. Действительно, они проявили себя именно как партнеры. Это «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Северсталь», «Монди СЛПК», «Лузалес» и многие-многие другие. Просто встали плечом к плечу. Была оказана существенная поддержка и специалистами. Это в первую очередь Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова (Санкт-Петербург), ФМБА России и, опять же, Минздрав России.

Как рассказал руководитель региона, неоценимую помощь оказало правительство Москвы, передав Коми новое медоборудование, экспресс-тесты, средства индивидуальной защиты и больничное оборудование. И уже к маю в республике были развернуты четыре ПЦР-лаборатории против двух, которые были в апреле. Соответственно, в разы было увеличено количество тестируемых пациентов именно на ПЦР, и это позволило своевременно выявить заболевших и провести выписку пациентов без задержек.

Совместно с Минздравом России удалось переучить более трех тысяч специалистов по программе дополнительного образования по борьбе с COVID. Проведены стимулирующие выплаты медицинским работникам, сотрудникам учреждений социального обслуживания.

– Не могу не сказать о том, что мы одни из первых в России открыли программу по реабилитации пациентов, которые перенесли средние и тяжелые формы заболевания, с использованием природных факторов. У нас свои природные воды и грязи, отработали специальные программы. В первую очередь проводим реабилитацию медработников и, в общем, всех остальных, там большая у нас возможность, – рассказал Владимир Уйба. – С первых дней борьбы с коронавирусом нас сопровождают три научные школы: Санкт-Петербургский университет имени Петра Великого, экономический факультет МГУ имени Ломоносова и Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. Они нам сделали прогноз, осуществляли постоянный мониторинг и анализ принимаемых мер.

В регионе разработана уникальная математическая прогнозная модель, которая была расширена элементами экономического анализа, отметил и.о. главы Коми.

– Мы смотрели баланс между нагрузкой на систему здравоохранения республики и постепенным снятием ограничительных мер, разрешением на ведение различных сфер деятельности экономики. Это было очень важно. Я всегда говорю, что у нас две пандемии: первая – вирусная, вторая – экономическая. И сейчас экономической ущерб уже значительно больше становится. Пандемия выявила потребность в строительстве медицинского центра диагностики и лечения вирусных заболеваний. Я об этом вам уже докладывал в апреле. Вы тогда принципиально поддержали эту идею. Но сейчас совершенно точно видно, что инфекция может еще дополнительно миксовать. Мы сделали хороший проект. Он повторно применяемый. Взяли лучшие практики Москвы, Башкирии. Больничный комплекс, 200 коек с реанимационным, инфекционными блоками, блоками компьютерной томографии, лабораториями, операционными, общежитием на 540 мест, если вдруг придется также закрываться полностью и работать автономно. Общая стоимость достаточно большая, но она вся просчитана, ее можно еще раз отревизировать. Прошу поддержать этот проект. Потому что площадку отвели, сети подвели, можно совершенно спокойно приступать к сборке этого госпиталя, – рассказал Владимир Уйба.

В ходе встречи и.о. главы Коми также рассказал о том, что в регионе остро стоит потребность в строительстве республиканского перинатального центра:

– Оказалось, что почему-то республика не вошла в перечень тех субъектов, где были перинатальные центры созданы. Более 35 процентов родов происходят в Сыктывкаре, в старом перинатальном центре, он, конечно, не перинатальный, а просто большой роддом. Я прошу включить финансирование нового перинатального центра. Конечно, мы существенно, абсолютно снизим и младенческую, и материнскую смертность и обеспечим естественный прирост численности населения, что крайне важно. Тоже взяли уже повторно применяемый проект, с учетом наших северных особенностей, тоже нашли место, готовы начать строить, если будет решение по финансированию.

Также Владимир Уйба отметил моральное и физическое устаревание основных фондов. По его словам, износ просто катастрофический, все основные лечебные фонды были построены в 40-е, 50-е, 60-е годы прошлого столетия. В Усть-Цильме 1929 года ЦРБ. Руководитель региона попросил выделить на это средства, потому что по предписанию надзорных органов, решений судов больницы закрыты, но, поскольку помощь больше оказывать негде, медики вынуждены работать.

Пандемия коронавируса и введенные в связи с ней ограничения повлекли за собой ухудшения в экономике. Серьезно пострадал малый и средний бизнес, поэтому в республике, помимо действующих федеральных мер поддержки, были разработаны региональные меры, оказана финансовая, имущественная и налоговая поддержка. Еще одним важным направлением стала поддержка людей. В республике гражданам, признанным безработными, но не имеющим права на федеральное пособие по безработице в максимальном размере, а также не имеющим статуса малоимущих, выплачиваются единовременные республиканские выплаты. Их уже получили свыше шести тысяч человек. Были реализованы меры социальной поддержки медицинским работникам путем включения их в льготную категорию граждан. Им предоставили право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно.

И.о. главы Коми охарактеризовал в целом социально-экономическую ситуацию в республику «тяжелой»:

– На протяжении последних лет в республике отмечалась положительная динамика снижения госдолга. В республике госдолг на сегодняшний день составляет 25 миллиардов 400 миллионов рублей. Вместе с тем в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с пандемией, а также в связи с изменением цен на нефть на мировых рынках, прогнозируется увеличение объема госдолга в 2020 году. Общий прогноз объема выпадающих налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики составит порядка 19 миллиардов 800 миллионов рублей. Прошу рассмотреть возможность оказания республике именно как нефтедобывающему региону, пострадавшему от снижения мировых цен на углеводороды, дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета. Размеры тоже большие, но они полностью соответствуют выпадающим доходам.

В числе первостепенных проблем в республике Владимир Уйба назвал также отсутствие транспортной инфраструктуры:

– Я езжу везде на машине специально по семь, по восемь, по девять часов, чтобы, извините, на себе понять, что такое дороги. Сегодня 234 населенных пункта в республике не имеют круглогодичной связи по дорогам с твердым покрытием. То есть это земляные дороги. Понятно, что весна, осень, если дождливое лето, это колеи, даже на полноприводном джипе проехать невозможно. Когда приезжаю, говорю: «Почему нет врачей, почему нет учителей, почему бизнес не идет?» Они говорят: «Дорогой мой, а как мы сюда приедем, как мы завезем сюда, дорог-то нет».

По его словам, общая протяженность межмуниципальных региональных дорог – 4800 километров, из них 3400 километров – это либо бывший и разбитый асфальт, либо земля, глина, суглинок и так далее:

– Я понимаю, цифра огромная. Но я прошу просто посмотреть на нее как на рычаг развития республики. То есть это не просто дорога. Это на пять лет я прошу. Это совершенно другим образом развернет республику во всем: и в инвестициях, и, естественно, в собираемости налогов, и в социальной сфере. То есть это будет просто новое лицо республики.

Также Владимир Уйба остановился на столетии республики, которое будет отмечаться в следующем году.

– У нас единственный на Арктическом Севере государственный театр оперы и балета. Театр уникальный, уникальная труппа. Его любит весь Северо-Западный федеральный округ, курируют питерские коллеги из Мариинки. Но техническое состояние – аварийное. 1967 года, вроде здание не старое, но просто пришло в негодность. Сейчас его надо останавливать, потому что невозможно дальше ни зрителям, ни труппе работать. У нас есть 1,7 миллиарда. Но дополнительно стоимость по смете капитального ремонта и реконструкции – 3,4, – рассказал и.о. главы Коми. – И второе, что еще к 100-летию. Это два мероприятия. Визитная карточка столицы и всей республики – это набережная реки Сысола в Сыктывкаре. Великолепная набережная, но очень тяжелые берегоукрепительные работы и объем большой, там 810 миллионов насчитали наши сметчики. Просто берегоукрепление сложное, остальное все там – вроде небольшие деньги. Основное, конечно, берегоукрепление. Если будет возможно, конечно, это было бы здорово. Вторая проблема – это старый жилой фонд. В основном, опять же, 40-е, 50-е, 60-е годы. Владимир Владимирович, это, по-русски, просто бараки, которые строили леспромхозы, строили зоны, потом передавали муниципалитетам, сельским поселениям. Только в Сыктывкаре 3160 бараков, в самой столице. Мы посчитали, если бы на такую реновацию и на переселение из этого аварийного жилья изыскать деньги, можно было бы на эти построенные площади, за эти 29 миллиардов переселить из северов людей, и они бы с удовольствием поехали. А это дополнительные рабочие места и дополнительные руки.

В завершение встречи и.о. главы Коми подчеркнул, что с 2010 года объем доходов, собираемых с территории, регион увеличил в три раза: с 80 миллиардов в 2010-м до 245 – в 2019-м, из них 156 – уходит в федеральный бюджет.

– Если эти 200 миллиардов мы на эти пять лет найдем, я вас уверяю, что мы 400 миллиардов вернем доходами. И инвестиции придут, и бизнес оживет, и мы точно совершенно в два раза вернем больше, чем будет вложено, – отметил Владимир Уйба.

Президент страны рассказал, что федеральный центр будет помогать республике, так как «наследство оказалось непростое и проблем там очень много»:

– Я работал в Коми, приезжал, еще в строительных отрядах там бывал неоднократно. И, к сожалению, мало что меняется с тех пор, это правда, особенно это касается дорожной сети. Здесь и сокращение инвестиций в основной капитал, то есть нам нужно создавать перспективы развития. Сокращение строительства. Здесь и уровень безработицы, ненамного, но все-таки чуть-чуть выше, чем в среднем по стране. И очень много аварийного жилья до сих пор, это правда. Я бы сказал, даже не то что жилья, а аварийных строений в целом. Но есть и позитивные некоторые тенденции: это рост промышленного производства, это хорошие инвестпроекты, именно проекты, но они хорошие, масштабные, и нужно их поддержать. На местном уровне, на региональном уровне должны все сделать для того, чтобы эти инвестпроекты пошли, заработали, чтобы создавалась своя собственная база развития.

По словам Владимира Путина, в целом Коми находится на шестом месте по финансовой самообеспеченности. Поэтому надо не упускать этот момент, надо работать с бизнесом, с компаниями, помогать им и поддерживать уровень их работы в регионе, который был до сих пор, и создавать условия для новых инвестпроектов.

– Но в целом, конечно, республика перспективная, интересная и люди очень хорошие. И для того, чтобы реализовать эти планы, особенно в области инвестиций, нужна, конечно, поддержка. Я все, что вы сказали, пометил, соответствующие поручения будут даны. Проработайте, пожалуйста, это в правительстве России вместе с коллегами, – обратился к Владимиру Уйба глава государства.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru