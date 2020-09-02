Общественная приемная главы Коми: никто не останется без ответа

Как самостоятельное учреждение Общественная приемная главы Коми открылась в 2002 году. Вскоре в каждом муниципалитете появились ее филиалы – так власть стала ближе и доступнее для граждан. Поначалу сюда в основном обращались с жалобами и просьбами защитить нарушенные права.

Сегодня главные принципы ее работы – информационно-разъяснительная работа и правовое просвещение граждан. Это требует от специалистов приемной умения оперативно реагировать на изменения в законодательстве, отвечать на социальные запросы граждан.

Круглые столы, прямые линии, единые информационные дни, личные приемы, юридические консультации проводятся в тесном взаимодействии с министерствами, ведомствами и местными администрациями. Представители Пенсионного фонда и Роспотребнадзора, налоговой службы и военного комиссариата, органов соцзащиты, учреждений здравоохранения и образования, министры и депутаты, главы городов и районов – это перечень участников мероприятий, где жители республики получают ответы на свои вопросы.

Общественная приемная главы организует бесплатные юридические консультации. Они очень востребованы у жителей республики. Решение проблемных вопросов переводится в правовое поле, граждане учатся отстаивать свои права. Квалифицированные юристы, адвокаты, нотариусы разъясняют обратившимся гражданам правовые тонкости дела, алгоритм действий.

В мае прошлого года Общественная приемная в сотрудничестве с Государственным юридическим бюро внедрила в свою работу новый формат юридических консультаций – по скайпу. Граждане льготной категории могут получить квалифицированную юридическую помощь, не выезжая из своего района или города. Сотрудники территориальной Общественной приемной в назначенное время обеспечат связь по скайпу со специалистами Госюрбюро.

Важной частью повседневной работы Общественной приемной являются мероприятия в формате видеоконференции. Применение современных технологий значительно расширяет аудиторию мероприятий, облегчает доступ к информации. В ситуации, связанной с пандемией коронавируса, переход на онлайн-режим как нельзя актуален. Даже в условиях ограничительных мер специалисты Общественной приемной по скайпу проводят прямые линии по вопросам социальной поддержки безработных граждан, семей с детьми.

– Сегодня в Общественную приемную главы Республики Коми люди обращаются не только за разъяснениями и консультациями, – рассказала руководитель приемной Виктория Сидорова. – Территориальные службы общественной приемной главы республики стали центром притяжения активных, инициативных граждан, которым небезразлична судьба своего села, города, района. К нам можно прийти с проектами и идеями, которые мы поможем воплотить в жизнь. Обращайтесь в службы Общественной приемной главы Республики Коми по Сыктывкару (285-339) и Эжвинскому району (62-54-27), вступайте в группы социальной сети «ВКонтакте», чтобы не пропустить важную информацию о мероприятиях.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru