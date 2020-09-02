«Народный бюджет»: устькуломцы в лидерах

Усть-Куломский район вышел в лидеры по Коми по количеству реализованных в 2020 году проектов «Народного бюджета». Из 15 заявок, выигравших конкурс в феврале этого года, воплощено в жизнь уже восемь, семь в стадии работы. Всего на конец августа в республике реализовано 88 проектов из 237.

За последние недели в Усть-Куломском районе успели закончить ремонт кровли в общеобразовательной школе поселка Шэръяг, это был народный проект в сфере образования. На кровлю из бюджета Коми выделили 600 тысяч рублей, 68 тысяч – из районного, местные жители добавили полторы тысячи, а предприниматели пять тысяч. Планируется также заменить полы в школе села Усть-Кулом.

В сфере культуры реализовано два проекта – отремонтировали полы в Доме культуры Кужбы, обустроили санитарно-гигиеническое помещение в здании клуба в Зимстане.

Готовы два проекта и в сфере благоустройства – в деревне Вомынбож обустроили проезд, а в поселке Смолянка сделали универсальную детскую площадку. Также благоустроено кладбище в деревне Пожегдин, работы прошли по линии обеспечения занятости населения. В сфере поддержки малого и среднего предпринимательства приобретен катафалк для села Кужба. Реализован важный проект в области холодного водоснабжения – обустроен водопровод в поселке Озъяг.

В августе во время рабочей поездки по Ижемскому району и.о. главы Коми Владимир Уйба оценил ход реализации проектов «Народного бюджета в муниципалитете». На данный момент выполнены работы по трем проектам из десяти – отремонтированы две дороги в деревне Усть-Ижма и поселке Щельяюр, утепелено здание детского сада в деревне Большое Галово. В скором времени в Брыкаланске должны обустроить детскую площадку, а в деревне Гам обновить систему уличного освещения.

Не менее важны проекты, по которым еще идут работы. Как сообщила пресс-служба администрации Усть-Куломского района, в селе Аныб обустраивают обелиск воинам, павшим в Великой Отечественной войне, сейчас сделано чуть более трети от запланированного. Стоимость проекта – 301 тысяча рублей, из них 264,3 тысячи выделено из регионального бюджета, 30,4 – из бюджета сельского поселения, 6,3 тысячи вложили местные жители. Замена обелисков героям идет в деревнях Парч и Лебяжск, – уже выполнен демонтаж старых памятников и оград, подготовлены песчаные подушки под новые сооружения. Новые обелиски уже изготовлены подрядчиком, на них будут нанесены имена воинов. Выполняются надписи поименного списка. Из 303,3 тысяч рублей, необходимых для реализации проекта, 269 тысяч получено из бюджета Коми, 31 тысяча – из муниципального, 3300 рублей – взносы жителей сельского поселения.

Кроме того, в райцентре до 30 сентября должны восстановить тротуары на дороге общего пользования – проезде к центральной части Усть-Кулома. Прошел аукцион, на котором определили подрядчика для проведения этих работ. Реализация проекта обойдется в 1,265 миллиона рублей, большая часть – 963 тысячи – выделена из республиканского бюджета, 300 тысяч – из местного, остальное собрано жителями села. На сайте администрации поясняется, что новые тротуары позволят жителям районного центра безопасно передвигаться пешим ходом по данному участку улицы, в настоящее время им приходится ходить по проезжей части, создавая помехи водителям машин.

По линии поддержки сельского хозяйства пришла помощь СПК «Помоздино» – 915 тысяч рублей (800 тысяч из казны Коми, 115 – от местного бюджета), на которые кооператив, добавив свои 230 тысяч, приобретет технологическое оборудование для производства творога: творожную ванну, охладитель и пресс, планетарный миксер, автомат по установке творожного крема. Это позволит расширить ассортимент продукции и рынки ее сбыта.

Неплохие показатели по «Народному бюджету» – по семь реализованных проектов – у Усть-Цилемского района (из 19), Койгородского (из 13), Прилузского (из 17). По пять проектов реализовано у Инты, Печоры, Княжпогостского, Корткеросского, Сыктывдинского и Усть-Вымского районов. В аутсайдерах Сосногорск, здесь на конец прошлой недели был реализован один проект из восьми.

Анна АЯНОВА

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