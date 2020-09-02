Владимир Уйба провел заседание президиума правительства

Рассмотрены вопросы о разработке мер поддержки медицинских работников медицинских организаций в Республике Коми и о создании эффективного механизма управления в сфере строительства государственных и муниципальных объектов, сообщила правительственная пресс-служба.

Особое внимание в ходе рассмотрения первого вопроса повестки было уделено обеспечению жильем медицинских работников.

– Коллеги, мы с вами должны понимать, что все, что мы делаем по развитию здравоохранения республики – закупка нового оборудования, ремонт больниц и поликлиник, подключение к интернету ФАПов и врачебных амбулаторий, все это хорошо, но не будет работать, если у нас не будет врачей, если не будет решаться кадровый вопрос. И решать его надо очень оперативно – вопрос уже перезрел. Чтобы решить его, прежде всего надо создать условия для нормальной работы и жизни специалиста, которого мы хотим привлечь в наши медицинские учреждения. В первую очередь это, конечно, жилье. И мы обязательно будем это делать. Все возможности и механизмы для этого есть, – подчеркнул Владимир Уйба.

В ходе заседания и.о. главы Коми дал ряд поручений. Так, Минздраву и Минстрою региона поручено проработать вопрос о возможности реализации дополнительных мероприятий, направленных на содействие улучшению жилищных условий медицинских работников.

Кроме того, Минздраву республики поручено совместно с региональным проектным офисом представить обоснованные предложения о целесообразности выхода на федеральный уровень с инициативой по дополнительному включению в федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» нацпроекта «Здравоохранение» мероприятий по предоставлению или приобретению жилья для медицинских работников.

Игорь ПЕТРОВ

Фото rkoim.ru