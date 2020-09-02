У Инты есть будущее

Рабочая поездка и.о. главы Коми в северные муниципалитеты республики продолжилась в Инте. В приполярном городе в День шахтера, 30 августа Владимир Уйба возложил цветы к памятному камню в сквере «Шахтерская слава», встретился с работниками АО «Шахта «Интинская», ознакомился с состоянием интинского водозабора и посетил городскую спортшколу.

– Шахтерский труд – это огромная ответственность и каждодневное мужество, это почетный и тяжелый труд, – отметил Владимир Уйба на торжественной церемонии, посвященной Дню шахтера. – Каждый, кто работал в забое, кто спускался в шахту, вписал свое имя золотыми буквами в историю шахтерской Инты. Нынешнее время открывает перед приполярным городом новые горизонты. Хочу заверить вас, что развитие Инты продолжится и идти оно будет в нескольких направлениях. На всех уровнях – республиканском и федеральном – будет сделано все, чтобы у интинцев была уверенность в завтрашнем дне и в надежном будущем.

Присутствующие на церемонии почтили память погибших горняков минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

В ходе встречи с работниками АО «Шахта «Интинская» руководитель республики вручил горнякам ведомственные награды и ответил на их вопросы. Основной вопрос, который волнует не только шахтеров, но и всех интинцев, – дальнейшая судьба города.

– Сегодня мы перелистываем шахтерскую историю Инты. С апреля совместно с правительством Коми мы проводим большую работу, – сказал Владимир Уйба. – Мы понимаем, что сегодня в развитии городов нельзя делать ставку только на угледобычу. Нужны другие новые направления. Сегодня такие направления есть. И, главное, есть понимание, что Инта очень нужна республике и стране. Мы представим наши наработки в правительство России и надеемся, что все они будут поддержаны.

Шахтеры спросили и.о. главы Коми, будут ли соблюдены все социальные гарантии, предусмотренные при ликвидации шахты. Владимир Уйба заявил, что в этом вопросе не может быть никаких сомнений. Все, кому положено, получат выплаты в полном объеме и со всеми коэффициентами и преференциями. И эти выплаты никоим образом не зависят от реализации имущества ликвидированного предприятия.

Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы о переселении из районов Крайнего Севера, присвоении звания «Ветеран труда», возможности возвращения дистанционного обучения школьников. Владимир Уйба на все вопросы дал подробные ответы.

Далее руководитель региона посетил гидротехнические сооружения города. Водозаборные сооружения на реке Большая Инта введены в эксплуатацию в 1956 году. В 2003 году из-за просадок вследствие шахтных выработок и русловых процессов были построены барраж и берегоукрепительные сооружения.

Сегодня износ гидротехнического сооружения составляет 80 процентов. Барраж имеет значительные дефекты. Кроме того, наблюдается падение уровня воды в реке, что создает риски надежного водоснабжения города.

С целью улучшения качества питьевой воды, подаваемой населению Инты, в 2019 году проведены работы по очистке водоприемных галерей головных водозаборных сооружений. Кроме того, в 2018 году разработан проект капремонта барража и берегоукрепительных сооружений, который Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми был направлен на участие в федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах». Однако Федеральное агентство водных ресурсов заявку направило на доработку.

Владимир Уйба поручил администрации городского округа совместно с Минприроды республики активизировать работу по завершению корректировки проекта и повторно подать заявку на участие в программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах». Параллельно администрации Инты поручено разработать проектно-сметную документацию для последующего участия в федеральной целевой программе «Чистая вода».

Еще одним объектом посещения и.о. главы Коми стала спорт-школа «Интинская». Владимир Уйба обсудил с руководством учреждения перспективы его дальнейшего развития.

Спортивная школа представляет собой комплекс, включающий в себя большой физкультурно-оздоровительный зал, бассейн, крытый хоккейный корт, тренажерные залы.

В школе «Интинская» обучаются 329 человек на пяти отделениях – фигурного катания на коньках, хоккея с шайбой, футбола (мини-футбола), плавания и спортивного туризма.

Также на базе спортобъектов школы проходят занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, взрослого населения Инты.

На средства гранта, полученного в 2019 году на проведение мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми, в здании хоккейного корта спортшколы отремонтирована приточно-вытяжная система вентиляции, закуплены трибуны, электронное табло и хоккейная форма, также приобретены и установлены энергосберегающие светильники в бассейн и спортивные залы.

Директор учреждения Ирина Артеева рассказала Владимиру Уйба о планах по ремонту и реконструкции спортшколы. Администрацией разработана проектно-сметная документация по утеплению кровли крытого корта. В ближайшее время ПСД будет отправлена на госэкспертизу.

Спортшкола является центром тестирования ГТО. В 2018 году учреждение стало лучшей организацией по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Национальной спортивной премии в области физической культуры и спорта. Сегодня в планах – строительство беговой дорожки с сектором для метания спортивных снарядов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru