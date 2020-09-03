Чемпионка Европы Снежанна Кулькова: «В регби я попала чисто случайно»

По приглашению главы Союза регби Коми Виктора Бетехтина в столице региона побывала трехкратная чемпионка Европы по регби-7, полузащитница сборной России и клуба «Енисей-СТМ» Снежанна Кулькова. В программе визита были мастер-классы для местных регбистов и любителей спорта. Снежанна Кулькова очень открытая и веселая девушка, общаясь с ней и не скажешь, что на поле она может проявлять лучшие качества в столь брутальном виде спорта. Однако сама регбистка считает, что никакого разделения на мужской/женский вид спорта быть не должно. В статусе на ее странице в инстаграм написано так: «Мужским спортом девчонку не испортишь». В Коми эта обаятельная спортсменка была впервые и в интервью «Республике» рассказала о перспективах регби в одиннадцатом регионе и своем становлении.

– Какие перспективы у регби в Коми?

– Перспективы есть, главное, этим заниматься. Вижу заинтересованность в развитии у местных регбистов, большую работу делает местный Союз регби. Нужно дальше стараться и развиваться, было бы желание, а результаты себя ждать точно не заставят. На мастер-классах, к сожалению, было не так много девушек, как хотелось бы, но ничего, надеюсь, что в следующий раз, а я планирую и в дальнейшем посещать республику, их будет больше. Парни – молодцы, поработали мы с ними отлично, они и писали мне потом в соцсетях, благодарили за то, что много нового узнали за две тренировки. Конечно, ошибок у ребят много, но по основным мы прошлись. Они действительно много получили, потому что это другой взгляд, другой уровень, и ошибки я у них сразу вижу. Основные ошибки мы исправили, главное, чтобы местные регбисты сами хотели развиваться. Но я заметила у них желание, работать они хотят.

– Почему вы стали заниматься регби?

– В регби я попала чисто случайно. Занималась легкой атлетикой три года, результаты не росли, и нужно было что-то делать. Это лично для меня, а вообще в легкой атлетике обычно надо пахать лет по пять-семь, чтобы только звания кандидата в мастера спорта добиться, если от природы не дано многого, например, «взрыва» запредельного для спринта. Я не готова была потратить семь лет. Не знаю, были амбиции или просто стало скучно, но позвали в регби чисто случайно, сходила на одну тренировку, и мне очень понравилось. Так и осталась. Просто случайность, и по-другому не назову. Пришла на тренировку и впервые узнала, что в регби не дают пасы вперед. Подумала: «Это что такое вообще?». Отдаю пас и сама вперед чешу, как и многие новички, они приходят и ждут пас спереди.

– А сколько лет вам на тот момент было? Неужели на самом деле не видели перспектив в «королеве спорта»?

– Мне было тогда 16 лет. Перспективы в легкой атлетике, может быть, и были, но мне стало скучно. Я занималась три года в группе с девочками, которые были младше меня, и у них результаты были выше. Меня это коробило, злило. В регби перешла не сразу, какое-то время еще занималась параллельно двумя видами спорта. Тренеру по легкой атлетике об этом сразу не сказала, а сообщила месяца через два, когда меня уже на ставку поставили, на тот момент я уже на чемпионат России полетела в составе «Красного Яра».

– Вы родом из Красноярска, это ведь регион-то регбийный, а почему об этом виде мало что знали изначально?

– Как-то так получилось. Да и сейчас тоже мало о регби информации, и до сих пор люди попадаются, которые не могут отличить его от американского футбола и спрашивают: «А что девочки тоже играют?». Хотя нашим красноярским командам уже по 10 лет.

– Помимо того, что регбийный, у вас еще и бендийный регион. Болеете за клуб «Енисей»?

– Я знаю об этой команде, приятно, что они есть, и они даже Кубок мира не раз выигрывали. Это супер. Но я вообще не люблю холод и зимние виды спорта. Это не мое. Также не люблю и снежное регби, пробовала играть на снегу, мне не понравилось: в снегу мокнешь, потеешь, потом холодно.

– По МатчТВ уже довольно часто стали показывать регби. Как думаете, в дальнейшем будут популяризировать этот вид спорта еще сильнее?

– Вы же сами все видите, и это отлично, что вид спорта становится популярнее. Думаю, это только начало. Пока только мужчин показывают, но зато по федеральному каналу. Это уже два шага вперед. Есть развитие, и раз начали мужчин показывать, то дойдут и до женщин. За два года с приходом Игоря Юрьевича Артемьева на пост руководителя Федерации регби России наш вид спорта сильно скакнул вверх. Конечно, если говорить о регионах, то там больше заслуга местных активистов. Игорь Юрьевич, естественно, очень многое именно для сборной страны сделал, а это наше все. Если на международном уровне не выступаешь, то просто смысла нет между собой играть. Это очень важно развивать именно сборные. У России должно быть «лицо» в регби на международной арене, и у женского регби оно точно есть, мужчины тоже стараются, но конкуренция у них выше, им реально сложнее.

– Что вы вкладываете во фразу: «Мужским спортом девчонку не испортишь»?

– Для меня это значит, что если даже девочка с пацанскими качествами, то это просто она такой родилась, а не регби ее такой сделало. Кто-то говорит, что такие виды спорта портят девочек, но это неправда. Это стереотип. У нас есть девочки, которые в платьях и на каблуках ходят, красятся постоянно. Я вот просто реально не люблю каблуки, мне это неудобно, хотя в последнее время и я в юбках стала часто ходить, но кеды и кроссовки – это мое, для меня это удобство. У нас у полкоманды вообще ресницы наращенные, и ничего, играют.

– Что для вас значит регби?

– Если сказать все, то, наверное, это будет слишком громко сказано, но в целом – это образ жизни, стиль жизни. Круг друзей. Я не считаю, что у меня какие-то высокие регалии, но при этом люди меня ждут: «В Сыктывкаре будешь, ого, правда?». Это такой душевный, небольшой пока еще мирок регбистов, все у нас друг друга знают, все на короткой ноге-руке.

– А кто ваши кумиры в регби?

– Мне очень нравится новозеландский регбист Дэн Картер, но он потихоньку уже завершает карьеру. Еще также новозеландец Боден Барретт. Он очень крутой и мой ровесник. На игру таких профи смотришь и думаешь: «Как они так круто играют?». Таких на самом деле много, у них есть чему поучиться. В женском регби определенные команды могу назвать, опять же ту же Новую Зеландию. Командный уровень игры у них высокий. Да, есть там люди, которые могут индивидуально хорошо сыграть, но при этом они именно командой играют, а не только на индивидуальных качествах. Среди женщин я не могу назвать какие-то конкретные имена, так как такой же игрок сборной и не имею права смотреть на кого-то снизу вверх, я ведь, по сути, с ними на одном уровне, но реально понимаю, что мне есть к чему стремиться.

– Вы становились чемпионкой Европы по регби-7 в 2017-м, 18-м и 19-м годах, а какая победа самая памятная?

– В 2019-м, потому что чемпионат Европы же у нас из двух туров состоит, и в 2017-м я первый раз стала чемпионкой, но играла в одном туре. Второй раз тоже играла только в одном туре. Вот в прошлом году играла в двух турах, плюс давали поиграть в стартовом составе. В командном спорте проще заработать звания и регалии. Но для меня было важно отыграть в двух турах, хотя, да, я тоже внесла вклад в общую победу тогда, но тем не менее. В тренировочном процессе выкладывалась полностью, но все равно хочется играть, а не на лавке сидеть. Работы много делается до игр, а кажется, что только на играх. Понятно, я была с командой, помогала, но все равно самая памятная победа на данный момент это прошлогодний турнир.

– Чего не хватает, чтобы сборной побеждать в классическом регби-15?

– Нам пройти отбор тяжело, а вот казашки его проходят, но им везет, так как у них Азия и отбор на Кубок мира легче. У нас как раз в конце октября должна быть игра с Испанией. Играем крайний тур чемпионата в октябре, и дальше у нас сбор. Вот игра с Испанией – это будет один из этапов за выход на Кубок мира. Если выиграем, то идем дальше по сетке, встречаемся с Шотландией. Это будет очень сложно, мне даже самой интересно посмотреть на уровень.

А не хватает нам развития. Регби-15 никогда не уделяли должного внимания. По «пятнашке» никогда не было чемпионата России, он проводится только последние два-три года. До этого только просто собирали на сбор «семерочниц», и то сбор был короткий – три-пять дней и все, за это время пытались научить играть в «пятнашку». А если этим заняться, то почему нет? Конечно, не сразу, но мы можем победить. Сейчас вроде начали больше уделять внимания именно «пятнашке», но опять же, подбор игроков разный. Есть в регби-15 позиции, на которых «семерочницы» не могут играть, это просто другая работа на поле, в схватке, в качалке.

– Какие у вас есть хобби, может быть, увлекаетесь каким-то еще видами спорта?

– Люблю путешествия, походы в горы. Мне очень нравится природа и все что с ней связано. Другими видами спорта не увлекаюсь, максимум могу поиграть на пляже в волейбол.

– А какие были самые интересные походы?

– В природный парк Ергаки в Красноярском крае, мы восходили на горный хребет с палатками, все как положено. На Эльбрус хочу, как раз собиралась этим летом, но из-за пандемии не получилось. Фильм «Эверест» смотрела, и вот это вообще мечта всей жизни. Два миллиона рублей примерно надо потратить, чтобы туда забраться, но это того стоит.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com

Глава Союза регби Коми Виктор Бетехтин прикладывает максимум усилий для развития этого вида спорта в регионе. Он регулярно лично проводит мастер-классы, ездит по школам и интернатам республики. Одним из шагов к развитию и популяризации стал приезд профи такого уровня как Снежанна Кулькова.

– Если говорить о перспективах, то у нас очень много девушек среди студенток, которые приходят и хотят заниматься, – отметил Виктор Бетехтин в беседе с журналистом «Республики». – Радует, что регби начинает набирать реальную популярность в районах Коми. Получается, что не только в больших городах развивается регби, а новый виток развития – это сельские районы. Это здорово. Игроки в регби без пафоса, они очень открыты. Вот чемпионка Европы и она не задирает нос, а всегда готова к общению, с удовольствием откликнулась на приглашение приехать к нам. Приглашая в Коми таких талантливых спортсменок, как Снежанна Кулькова, мы можем показать, что регби – это не только пацаны со сломанными ушами, а еще и добрые, милые и веселые девушки и это игра для всех.