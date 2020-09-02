Новоселье для гимназистов

В столичном микрорайоне Орбита открыли здание новой школы

Сыктывкарская гимназия имени Пушкина первого сентября открыла двери для учеников в новом корпусе в микрорайоне Орбита.

Здание начали строить в 2016 году еще при прежнем руководстве региона и давно должны были открыть, но работы затянулись. В торжественной церемонии открытия принял участие и.о. главы Коми Владимир Уйба. Он пожелал гимназистам учиться с интересом и высоко оценил возможности для образовательного процесса в здании, построенном по современным стандартам.

До начала церемонии открытия журналист «Республики» успел пообщаться с учителями гимназии. Они отмечали, что внутри все оснащено великолепно, но в это же время все имеет свойство устаревать и приходить в негодность. Особенно убедительно об этом сказал учитель технологии. Он отметил, что на уроках труда ребята зачастую работают слишком увлеченно и усердно, соответственно, те или иные инструменты необходимо чаще менять. Чуть позже вопрос о том, будут ли регулярно обновлять школьную базу, журналисты адресовали мэру Сыктывкара Наталье Хозяиновой.

– Содержание такой школы (изначально по проекту строили здание новой школы, и лишь в этом году решили поместить туда гимназистов, поэтому пока все по привычке называют гимназию школой, – авт.) обходится бюджету намного дороже, чем обычной. Но мы с вами должны учить детей в современных условиях, поэтому денежные ресурсы – это ничто по сравнению с уровнем знаний, которые дети здесь получат, – сказала она, заверив, что оборудование и все остальное будут поддерживать в отличном состоянии.

Для гимназии имени Пушкина новое здание, рассчитанное на 1200 мест, стало уже третьим корпусом, тут дети будут продолжать обучение с пятого класса и до выпуска. В другом корпусе – на улице Орджоникидзе – учатся школьники начального звена. Еще один корпус на улице Советской признан аварийным, его готовят к капитальному ремонту, который сделают в следующем году. Мэр города заявила, что решение перевести гимназистов, которые из-за аварийности «родного» здания были вынуждены обучаться в Коми национальной гимназии, в новую школу не является временной мерой – гимназисты теперь будут учиться в этом здании постоянно. Кроме того, здание имеет мощности для того, чтобы принять на обучение и классы из близлежащих школ с целью их разгрузки. Этот вопрос будут прорабатывать с учетом пожелания родителей ребят.

На церемонии торжественного открытия и.о. главы Коми Владимир Уйба и директор гимназии имени Пушкина Лариса Гладкова перерезали ленточку у дверей гимназии. Владимир Уйба поздравил всех с Днем знаний и сказал, что любая мечта начинается с людей, которые готовы ее подарить:

– Мечта о том, чтобы такая гимназия появилась, осуществилась, и я хочу сказать огромное спасибо всем, кто об этом начал мечтать, всем, кто ее проектировал, строил, вкладывая знания и душу. Сегодня мы пришли в одну из самых современных и самую новую гимназию в республике.

Руководитель региона обратился к детям, пожелав им всегда жаждать получения новых знаний:

– Это труд и труд непростой, но важно понимать, что вы закладываете фундамент своей будущей жизни. Самое главное, что в учебе нельзя ничего откладывать на завтра, нужно максимально делать сегодня все, что предстоит сделать.

Министр образования Коми Наталья Якимова пожелала детям стремиться к знаниям, а педагогам оптимизма и терпения, отметив, что нужно соблюсти обязательную формальность, ведь школьный дом не может работать без лицензии. Она вручила лицензию на образовательную деятельность Ларисе Гладковой. В свою очередь директор Пушкинской гимназии начала речь с цитаты великого поэта:

– Друзья мои, прекрасен наш союз. Этими словами благодарю союз единомышленников и профессионалов, с чьей помощью состоялось это событие. Гимназия обрела новый дом. Мы должны сделать так, чтобы это новое здание действительно стало домом для тех, кто сегодня здесь учится, для их родителей, для тех, кто когда-то учился в гимназии.

Перед присутствующими выступил выпускник гимназии – профессор, доктор биологических наук, ликвидатор чернобыльской аварии Владимир Зайнуллин. Он сказал, что ровно 50 лет назад пошел в десятый класс:

– Очень рад за вас, что вы сегодня в новой школе. Об этой новой школе мы мечтали всегда.

После торжественных речей для учителей и учеников прозвучал символический первый звонок.

Во время осмотра здания Лариса Гладкова рассказала Владимиру Уйба, что школа работает по кабинетно-классной системе, когда каждый класс занимается в своем кабинете:

– Помещений достаточно, поэтому все это можно сделать.

Лариса Гладкова отвела руководителя республики на урок к одиннадцатиклассникам. Владимир Уйба отметил символичность события, напутствуя будущих выпускников, ведь в этот же день ему предстояло отправить в первый класс сына, причем именно в Пушкинскую гимназию.

Лариса Гладкова поздравила детей с новосельем:

– Это ваш первый день последнего года обучения. Последний год вы будете учиться в новом здании. Успели осмотреться?

Ученики хором ответили: «Нет». Директор пояснила, что лишь некоторые ребята уже успели посмотреть здание во время каникул, но для большинства все было внове. Учителя позже провели и для них небольшую экскурсию. Особенно ребятам понравились новые спортзалы, где есть даже скалодром.

И.о. главы рассказал, что его дочь в этом году окончила 11 классов и поступила в МГУ на журфак:

– Я понимаю, что такое 11 класс, это особое ощущение предвыпуска, предвосхищение выхода в новую жизнь. Желаю вам максимально собрать все силы воедино, чтобы как можно успешнее сдать ЕГЭ и как можно лучше заявить о себе, поступив туда, куда вы мечтаете. Всегда поднимайте планку: вот мечтаете о 99 баллах, а получайте 100.

Общаясь с журналистами Владимир Уйба отметил, что ему предстоит побывать еще в одном корпусе гимназии:

– Это снова будет гимназия Пушкина, но старое историческое здание, потому что в школу идут мои дети: первоклассник и четвероклассник. Это особый день для меня. Старшая дочь окончила школу, а младший сын Илья идет в первый класс. Дети встали сегодня в шесть утра, и было видно, как они возбуждены, переживают. У сына Саввы это все-таки четвертый класс. Три класса он учился в московской гимназии, и для него это новый коллектив. Для взрослого-то новое место это всегда непросто, а для ребенка тем более, так что поеду поддерживать.

Сотрудники СМИ поинтересовались, нет ли в планах строительства еще одной школы в Орбите, ведь сюда перевели детей из центра города и, по сути, проблема с нехваткой мест в микрорайоне не решилась. Владимир Уйба сказал, что на самом деле это очень здорово, что в столице региона не хватает школ:

– Хорошо, когда ты не успеваешь строить школы, а детей все больше и больше. Нам еще надо больше детей. Безусловно, школы и здравоохранение для нас – приоритет. Вы, наверное, слышали, что я докладывал президенту страны и акцент сделал на четырех вещах. Отчитываясь, я сказал, что заканчиваю школами и больницами, но на самом деле это можно смело было ставить на первый план, потому что сегодня мы 191 тысячу наших школьников и дошколят, студентов отправили в мир знаний. Это здорово. Надо этим прирастать. Я проехал всю республику и сейчас знаю все болевые точки. Конечно, Сыктывкар в этом отношении впереди, но здесь и детей много. Нужно строить, и мы поставили в план на следующие годы еще несколько школ.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и rkomi.ru