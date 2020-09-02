Сказание о звере мамонте

Выставка «Покрытые шерстью (все о мамонтах и не только…)» открылась в отделе природы Национального музея Коми.

Экспозиция знакомит с представителями фауны плейстоцена. Перечень наиболее характерных зверей холодных тундростепей, степей и лесостепей той далекой эпохи содержит до пятидесяти видов. Это мамонт, шерстистый носорог, лошадь, северный и благородный олени, первобытный бизон, песец, волк, пещерные лев и медведь и другие. Все эти животные обитали (а некоторые и поныне обитают) на территории современной Республики Коми. На выставке представлены ископаемые кости, бивни, а также каменные орудия первобытных охотников на мамонтов.

Мамонты жили на всей территории будущего Коми края, и практически в каждом районном музее, а также в большинстве школьных, можно увидеть их бивни или кости. Одним из самых интересных экспонатов можно назвать хранящийся в музее Института геологии Коми научного центра череп мамонта с прижизненными повреждениями костей лицевого отдела.

Первым экспонатом Усть-Сысольского музея (открывшегося в 1911 году) стала лопатка мамонта, найденная в 1910 году около города на реке Дырнос основателем музея известным краеведом Андреем Цембером. К сожалению, из-за плохого состояния этот исторический экспонат на новой выставке не показан.

Мамонтов по праву можно назвать самыми известными из вымерших животных. Казалось бы, жили эти животные совсем недавно – когда уже стояли египетские пирамиды, во времена царствования Тутанхамона и расцвета Микенской цивилизации. Но потом в достаточно короткий срок гиганты севера вымерли или были уничтожены людьми. Причины их тотальной гибели неясны до сих пор, но рассказы о них сохранились в мифологии многих народов, в том числе в коми.

Одной из причин негаснущего интереса к мамонтам стали постоянные находки их костей в Европе, Азии и Северной Америке.

В Коми, в отличие от Якутии и других районов с вечной мерзлотой, целых туш мамонта в земле не сохранилось. Но кости, зубы и бивни находят часто. В основном там, где ведутся горные работы или роют карьеры. Или по берегам рек, где вода подмывает берега, и кости просто вываливаются на берег. Бивни мамонтов достигают четырех метров в длину и могут весить более сотни килограммов. Благодаря минерализации, которая произошла во время их пребывания под землей, они бывают значительно прочнее бивней слонов. Но коммерческую цену имеют только бивни из вечной мерзлоты, которые находят только в Сибири. А найденные у нас бивни мамонтов плохого качества. После извлечения из породы они довольно быстро рассыхаются, трескаются и разрушаются. Поэтому не имеют никакой коммерческой ценности и представляют интерес только для науки и музеев.

Пожалуй, самым известным местом обнаружения бивней и костей мамонта в Коми стала печорская деревня Бызовая. В 1962 году возле деревни была обнаружена одна из древнейших на Европейском Севере стоянка древних людей. Ее возраст около 25-27 тысяч лет. На позднепалеолитической стоянке было найдено около четырех тысяч костей мамонта, оленя, шерстистого носорога, овцебыка, лошадей. Древние люди мастерили из костей и бивней оружие и орудия труда.

Слово мамонт звучит практически одинаково на всех европейских языках. Мало кто знает, что это название финно-угорского происхождения, и пошло от мансийского «манг онт» — «земляной рог». В первоначальном значении слово мамонт обозначало не животное, а только его бивни, которые в простонародье называли мамонтовыми рогами, или мамонтовой костью. В эвенкийском языке, слова напоминающие слово «мамонт» имеют звучание «меме», и «мемендьэ», в значении «неизвестное большое страшное», «страшилище».

В мифах и легендах коми, ненцев, ханты, манси мамонта называли «земляным оленем», «земляным кротом», «подземным чертом», который жил во времена творения мира. В мифологии коми его называют «земляной олень» – мухор. В коми мифах Ен создал реки, а его брат-соперник Омöль – болота и озера. Но был и еще один творец рек и ручьев – мамонт. Он жил во времена творения мира и был столь тяжелым, что там, где он ходил, появлялись реки и ручьи. Когда произошел всемирный потоп и Ной начал собирать всех тварей по паре, то он хотел спасти и мамонта. Но тот в ковчег не поместился и потонул в водах потопа. Лохматый гигант еще пытался плыть, но уставшие птицы садились ему на бивни. И от их веса он ушел на дно и после этого стал жить под землей. Связано это, видимо, с тем, что коми охотники часто находили кости мамонта в отложениях рек, озер и ручьев.

Письменное название «мамонтова кость» впервые употребляется с 1578 года, а «рогъ мамантовъ» встречается в 1609 году. Слово «мамонт» как обозначение мифологического животного появилось в русском языке в семнадцатом веке и тогда оно обозначало живущего под землей «морского слона». Позже из русского языка слово «мамонт» попало в европейские языки. Англичанин Ричард Джемс, побывавший в Холмогорах в 1618–1619 году, написал, что maimanto – это «морской слон, которого никогда никто не видел, а по объяснению самоедов, он сам прорывает себе дорогу под землей, и потому они находят его зубы, рога и кости и на Печоре и на Новой Земле». Немецкий филолог Генрих Лудольф, побывавший в России в конце семнадцатого века, в своих записках писал, что mammotovoi kost – это «зубы огромного слона, жившего в Сибири в допотопные времена – одна из двух достопримечательностей Московии».

В Европе останки мамонтов нередко выдавали за кости и зубы святых. Так, в Валенсии коренной зуб мамонта почитали как часть мощей святого Христофора, а бедренную кость мамонта – как кость руки святого Винцента.

В России первая статья о мамонте была опубликована Василием Татищевым в 1725 году. Называлась она «Сказание о звере мамонте». Любознательный Петр I подписал указ по поиску полного скелета мамонта и отправил в Сибирь специальную экспедицию. Но российская наука с относительно целым мамонтом познакомилась лишь в конце восемнадцатого века. В 1799 году тунгусы обнаружили в вечной мерзлоте в устье Лены подмытую весенними водами тушу мамонта. Только через семь лет сотрудники Академии наук сумели извлечь почти полный скелет мамонта, к этому времени уже основательно поврежденный волками, медведями и собаками. Тогда же ученые окончательно убедились в том, что найденные в Европе многочисленные бивни и кости принадлежат не современным слонам, а их вымершим мохнатым сородичам. И мамонт получил свое научное название на латыни Elephas primigenius (Слон первоначальный).

В девятнадцатом веке информация о костях мамонтов в Коми крае появляется в трудах путешественника Шренка и геолога Мурчисона. Известный российский исследователь Урала Эрнст Гофман описал местонахождение четвертичных млекопитающих в пещере на североуральской реке Унье. В 1937 годы вышла статья Владимира Смирнова, в которой он собрал все имевшиеся к тому времени сведения о находках четвертичных млекопитающих в Коми крае и нанес их на карту.

Установлено, что мамонты появились в плиоцене и жили в период от 4,8 миллионов до четырех тысяч лет назад в Европе, Азии, Африке и Северной Америке. Они стали самыми крупными животными, исчезнувшими в конце последнего ледникового периода. Одновременно с ними исчезли десятки других видов животных. Это мастодонты, токсодоны, пещерный лев, пещерная гиена, гигантский олень, шерстистый носорог, саблезубый тигр, пещерный медведь, броненосец, гигантский ленивец, вилорогие антилопы, гигантские бобры, тапиры.

Существовало несколько видов мамонта. Самые крупные, императорские мамонты возвышались на пять метров и весили порядка двенадцати тонн. Существовали и карликовые подвиды мамонтов высотой два метра и массой до одной тонны. В Северной Америке вместе с сибирским мамонтом обитал его собрат – колумбийский мамонт и вымерший слон – мастодонт.

Последние мамонты вымерли на острове Врангеля примерно четыре тысячи лет назад, а на нашей территории шерстистый мамонт обитал в промежуток от двухсот до десяти тысяч лет назад. Самые поздние находки мамонта происходят из слоев Медвежьей пещеры и датируются они позднеледниковьем. Это примерно тринадцать тысяч лет назад. В соседних регионах, например, на Ямале, имеются датировки костей мамонтов около десяти тысяч лет. Поэтому можно предположить, что и в Коми крае мамонты дожили до этого периода. Вместе с мамонтами на территории нынешней республики обитало много видов млекопитающих, составлявших так называемый «мамонтовый» комплекс. Это были шерстистый носорог, степной (первобытный) бизон, овцебык, северный олень, лошадь, антилопа сайга, пещерный лев, пещерный медведь, волк, бурый медведь.

Большая часть найденных в Коми остатков мамонтов принадлежит шерстистому мамонту Mammuthus primigenius, обитавшему на просторах Евразии во второй половине среднего и в позднем неоплейстоцене – примерно от двухсот до четырех тысяч лет назад. До мамонта на нашей территории обитал его предок – трогонтериевый (степной) слон Mammuthus trogontherii, хотя его достоверных останков в республике пока не найдено.

Большинство мамонтов вымерли около 10-12 тысяч лет назад во время последнего ледникового периода. По одной из версий, решающую роль в их гибели сыграли древние охотники. Но гигантов могло погубить и изменение климата. Согласно одной версии, мамонты погибли в результате глобального катаклизма, до появления людей на территориях их обитания. Об этом свидетельствуют гигантские кладбища животных, во множестве существующие в районах Сибири и Аляски, на Новосибирских островах и даже на Украине. Кладбища животных, так называемая «полоса смерти», протянулась вдоль всего Полярного круга. Именно здесь исследователи находят наибольшее количество разорванных крупных животных, часто вперемешку с поломанными деревьями. Здесь же нередко находят и почти неповрежденные замороженные туши с сохранившимися мягкими тканями и огромное количество хорошо сохранившихся бивней мамонтов.

В 1993 году журнал «Nature» опубликовал информацию о сделанном на острове Врангеля научном открытии. Сотрудник заповедника Сергей Вартанян обнаружил на острове останки мамонтов, возраст которых был определен от семи до трех с половиной тысяч лет. Эти останки принадлежат мелкому подвиду, который населял остров.

Идея оживить мамонта высказывалась неоднократно. Ведь остались же на земле их ближайшие родственники – слоны. А мамонтов можно клонировать, взяв за основу ткани, которые находились в вечной мерзлоте. Японские ученые уже с конца 1990-х годов регулярно заверяют, что скоро по Земле начнут бродить стада мамонтов. Но пока не получалось вывести хотя бы одного, потому что не удавалось найти пригодные для экспериментов клетки мамонтов. По мнению японских ученых, вероятность успеха в клонировании сейчас составляет около 30 процентов.

Изредка в вечной мерзлоте Сибири и Аляски находят замороженные туши мамонтов, практически без признаков разложения. Известны случаи, когда мясом мамонтов кормили ездовых собак. Были даже случаи, когда экзотические блюда из мяса мамонтов включались в ресторанное меню. Правда, тысячелетнее мясо абсолютно безвкусное и немножко вонючее. К тому же, его можно есть только в сыром, замороженном виде. После разморозки оно совершенно несъедобно.

Артур АРТЕЕВ

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