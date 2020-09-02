Коми зацепило новой «взрывной» волной

3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Накануне памятной даты в России зафиксирована очередная волна ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Последний «всплеск» произошел в День знаний: 1 сентября поступили анонимные сообщения о «минировании» детсадов и школ Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода. Как сообщило ТАСС, проведенные проверки не выявили подозрительных предметов. Сыктывкар зацепило «взрывной» волной еще в начале августа.

В Коми под прицелом злоумышленников оказались офисы регионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора). Поиски взрывного устройства производились в двух зданиях, ни в одном из них бомбу не обнаружили.

Как пояснили «Республике» в УМВД по Сыктывкару, сообщение о заложенной бомбе поступило в начале августа по электронной почте. Оно было «безличным», то есть не содержало ни названия организации-получателя, ни обращения к кому-либо из сотрудников. Отправитель послания сообщил, что офис заминирован, потребовал, чтобы ему перечислили определенную сумму в виртуальной валюте (биткоинах). В случае неполучения выкупа злоумышленник обещал привести взрывное устройство в действие.

Представители УМВД России по Сыктывкару пояснили, что примерно в те же дни августа подобные сообщения получали предприятия и организации в разных регионах России. В столице Коми по возбуждено уголовное дело по двум составам преступления – заведомо ложное сообщение об акте терроризма и вымогательство.

Лжетерроризм в России уже давно вышел за рамки единичных пьяных «шуток» несознательных взрослых и проделок школьников, не желающих идти на уроки. По данным правоохранителей, лжетеррористы, совершающие массовую рассылку сообщений о заложенных бомбах, используют для совершения преступлений зарубежные интернет-ресурсы. И сами, чаще всего, находятся за рубежом. Массовая рассылка таких сообщений является хорошо спланированной целенаправленной атакой злоумышленников.

Напомним, массовая рассылка ложных сообщений о взрывных устройствах, якобы заложенных в разных учреждениях, зафиксирована в России уже не в первый раз, такие «взрывные» волны периодически повторяются. Первая волна пронеслась по России в сентябре 2017-го. Тогда анонимные звонки с предупреждениями о готовящихся взрывах прозвучали в семидесяти пяти регионах. Всего было эвакуировано около двух тысяч зданий, а 6 октября тревогу объявляли даже в Московской областной думе. Сейчас преступники предпочитают пользоваться электронной почтой.

В декабре 2017 года именно в связи с осенней «взрывной» волной Госдума России приняла закон, ужесточающий уголовное наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Обсуждая целесообразность ужесточения наказаний, депутаты отметили, что ложные сообщения о готовящихся взрывах или других подобных акциях являются по сути тем же терроризмом. Ведь они тоже вызывают страх и панику в обществе, создают опасность для людей в процессе быстрой массовой эвакуации, нарушают работу учреждений, транспорта, органов власти, причиняют немалый материальный ущерб. После вступления изменений в силу за заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве грозит наказание от ограничения свободы на срок до трех лет до лишения свободы на срок до десяти лет. Предусмотрены в качестве наказания и штрафы – от 200 тысяч до двух миллионов рублей.

За последние годы наибольшее количество лжеминирований совершено, естественно, в Москве и Санкт-Петербурге. Такие ложные сообщения обходятся бюджетам столиц и бизнесу в сотни миллионов рублей. В эту сумму входит работа МЧС и правоохранительных органов, а также время «простоя» предприятий. Для граждан серьезным неудобством становится необходимость в спешном порядке эвакуироваться из офисов, торговых центров, больниц, образовательных учреждений.

Коми «взрывные» волны тоже не обошли стороной. В январе 2019 года за один день поступили сообщения о минировании нескольких школ и торговых центров Сыктывкара. Такие же сообщения по электронной почте поступали в образовательные и социальные организации в других регионах.

По состоянию на конец января 2020 года только с одного из иностранных почтовых сервисов в Россию поступили более тысячи анонимных сообщений о лжеминировании. Для проведения проверки из нескольких тысяч объектов были эвакуированы люди. В январе 2010 года по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к этому почтовому сервису. Сделано это было по соображениям общественной безопасности, поскольку массовая рассылка сообщений могла повлечь за собой угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, а также нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. В Роскомнадзоре отметили, что блокировка одного сервиса не перекроет злоумышленникам все каналы для рассылки угроз, но выразили надежду, что это все же затруднит их действия.

ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали сообщения лжетеррористов.

Очевидно, злоумышленники нашли новые каналы для передачи ложных сообщений. Как сообщает информационное агентство Интерфакс, 19 августа неизвестные прислали сообщения о минировании свыше 1,5 тысячи объектов в Москве. Собеседник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что в течение часа угрозы поступили в адрес всех станций московского метро и многофункциональных центров предоставления госуслуг, а также в адрес десятков районных судов и сотен гостиниц. Кроме того, сообщения о минировании пришли на почту автовокзалов, торговых центров, магазинов и больниц. Для проверки сигналов о заложенных взрывных устройствах проводилась выборочная эвакуация, на улицу вывели почти 25 тысяч человек. По мнению собеседника информационного агентства, волна лжеминирований, которая накрыла Москву 19 августа, стала самой массовой после отмены режима самоизоляции и других ограничительных мер в городе.

Но затем последовали другие «волны». Так, например, 30 августа, по данным Интерфакса, экстренные службы получили сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах на территории почти 700 объектов в Москве, в том числе вокзалов и аэропортов.

Эвакуация из зданий, которые «минируют» лжетеррористы, проводится выборочно. Оказаться в этих зданиях могут не только москвичи, но и гости столицы, в том числе, и из Республики Коми. Правоохранители просят при сообщении о необходимости эвакуации из здания отнестись к ситуации с пониманием и не поддаваться панике: пока ни в одном из случаев угроза лжетеррористов не подтвердилась.

Людмила ВЛАСОВА

Фото gtrk-vyatka.ru