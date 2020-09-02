Огонь по нарушителям

30 августа сотрудникам ГИБДД пришлось два раза применять огнестрельное оружие, чтобы остановить машины, которыми управляли нарушители. Выстрелы звучали в Сыктывкаре и Усинске.

В Сыктывкаре во время ночного дежурства сотрудники ГИБДД заметили автомобиль, который выехал на полосу встречного движения. Водитель проигнорировал законные требования полицейских об остановке и продолжил движение в направлении села Выльгорт Сыктывдинского района. Стражи порядка начали преследование нарушителя. Водитель, увеличив скорость, попытался скрыться. Он не реагировал на законные требования стражей порядка, при этом неоднократно выезжал на встречную полосу движения, грубо нарушал правила дорожного движения, создавая реальную опасность для жизни и здоровья граждан.

Как сообщила пресс-служба МВД Коми, на 752-км автодороги Чебоксары – Сыктывкар, в районе села Разгорт, инспекторы ДПС приняли решение о применении табельного огнестрельного оружия для остановки автомобиля. Инспекторы произвели предупредительный выстрел в воздух и пять прицельных выстрелов по задним колесам автомашины, в результате чего было повреждено заднее левое колесо. Только после этого автомобиль остановился. При этом водитель оказал неповиновение полицейским при задержании.

Задержанным оказался 31-летний житель Сыктывкара, стаж вождения которого шесть лет. За это время он 47 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. При разговоре с правонарушителем инспекторы выявили у него визуальные признаки опьянения. Результат проведенного в салоне патрульной машины освидетельствования подтвердил подозрения полицейских: автомобилист был пьян.

В отношении водителя-нарушителя было составлено 32 административных материала, среди них: невыполнение законных требований сотрудников ГИБДД, управление транспортом в состоянии опьянения, неоднократный выезд на полосу встречного движения, движение по обочине, нарушение правил маневрирования, неиспользование ремня безопасности при поездке, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки.

Водитель был задержан и доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Автомашина помещена на специализированную автостоянку. Водителю грозит лишение права управления, а также придется заплатить административный штраф в размере более 100 тысяч рублей.

В Усинске сотрудники ГИБДД во время ночного дежурства обратили внимание на автомашину, водитель которой не использовал внешние световые приборы при маневрировании. Законные требования полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался «сбежать». Во время преследования стражи порядка приняли решение о применении табельного огнестрельного оружия для остановки транспортного средства. Сначала инспекторы произвели предупредительный выстрел в воздух и несколько прицельных выстрелов по задним колесам автомашины, в результате чего было повреждено заднее колесо автомашины. Только после этого машина остановилась. При этом водитель также оказал неповиновение полицейским при задержании.

Задержанным оказался 26-летний житель Узбекистана, временно проживающий в Усинске. При разговоре инспекторы выявили у него визуальные признаки опьянения. В отношении водителя-нарушителя было составлено четыре административных материала, среди них: невыполнение законного требования сотрудников ГИБДД об остановке транспортного средства, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортом без документов и в состоянии опьянения.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото avtovzglyad.ru