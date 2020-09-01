Город трудовой славы

Накануне Дня шахтера врио главы Коми совершил рабочую поездку в Воркуту

В заполярном городе Владимир Уйба возложил цветы к мемориалу памяти шахтеров и горноспасателей шахты «Северная», вручил государственные награды работникам угольных предприятий и спустился в шахту «Комсомольская».

– Я по своей предыдущей работе много раз видел человеческое горе и представляю, каково было Воркуте в 2016 году, когда произошла авария на шахте «Северная». Да и всякий раз, когда с шахт приходят тревожные вести. Очень горько и тяжело терять близких. Светлая память погибшим, – сказал Владимир Уйба во время возложения цветов к мемориалу памяти шахтеров.

Трагедия на шахте «Северная» произошла 25 февраля 2016 года. На момент аварии в шахте на глубине 748 метров находились 111 человек. 81 из них выведен на поверхность. 36 горняков и спасателей погибли. Мемориал был открыт в августе 2016 года. Он установлен близ поселка Северный по проекту молодого воркутинского архитектора Олега Гречухина.

Позже Владимир Уйба лично ознакомился с работой горняков в забое, сообщила пресс-служба руководителя региона, спустившись под землю. Шахта «Комсомольская» – вторая по мощности шахта в Печорском угольном бассейне – на карте Воркутинского угольного месторождения появилась в 1977 году. Сегодня она работает на глубинах порядка 1100 метров и является самой глубокой шахтой России. Несмотря на большую глубину добычи угля и сложные горно-геологические условия шахта работает с наименьшими затратами и демонстрирует высокую экономическую эффективность. С начала 2020 года коллектив шахты добыл более 800 тысяч тонн горной массы.

– Я впервые спустился в шахту. Ощущения, конечно, острые. Ты понимаешь, что над тобой – более 1000 метров, ты идешь тем же маршрутом, каким проходит смена. Это очень тяжелый труд даже при том, что практически все механизировано, созданы условия для безопасной работы: осуществляются подача воздуха, подача воды, стоят гидравлические прессы, которые держат лаву, с пульта диспетчера ведется постоянное наблюдение за тем, что происходит в забое, – поделился впечатлениями Владимир Уйба после подъема из шахты.

Кроме этого врио главы Коми принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню шахтера, вручив государственные награды шахтерам Воркуты, и встретился с депутатами совета заполярного города

Депутат Валентин Копасов рассказал Владимиру Уйба о том, что прошедшей зимой поселок Воргашор был 11 раз отрезан от города из-за метелей. Не хватало техники расчищать дороги. Владимир Уйба отметил, что в республиканском бюджете изысканы средства на приобретение снегоуборочной техники. Две современные комбинированные машины уже закуплены, еще по двум объявлен аукцион. Две машины поступят в Воркуту, еще две получит приполярная Инта.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru